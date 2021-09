Jak se zotavit ze zranění, podle trenéra Gjerta Ingebrigtsena

Při téhle práci je velmi důležité nevěnovat pozornost dlouhodobým cílům, ale svému aktuálnímu cíli – uzdravení.



Uvědomuju si, že to pro sportovce a sportovkyně nemusí být snadné. Pojďme se na to podívat z jiné perspektivy. V Norsku, odkud pocházím, je hodně úzkých a klikatých cest, které se vinou zleva doprava, nahoru a dolů, podél řek a kopců. Díky téhle malebné krajině ti rychle utíká cesta autem, i když jedeš hodně dlouho. Nedávno jsem při cestě do Las Vegas projížděl Nevadou. Při jízdě po široké, přímé dálnici, která se táhla až za horizont, jsem měl pocit, že je to jedna z nejdelších cest v mém životě.



A hodně podobně to funguje i v případě účinného zotavení. Nemá smysl soustředit se na město v dáli neboli na soutěžení. Tvoje mysl by se měla zaobírat okolní krajinou – tvými každodenními cíli a výsledky. Může to být něco zcela prostého, jako je přirozený pohyb bez bolesti. To je jediný způsob, jak si uchovat trpělivost a plně se zotavit, než vyběhneš na atletickou dráhu.