Jak reagovat pozitivněji

Hned po lekci pak vědci účastníky studie požádali, aby přirozeně reagovali na neutrální a negativní obrázky a taky vysoké a příliš vysoké teploty. Jejich dalším úkolem bylo na každý podnět reagovat vědomým smiřováním. Když účastníci pocity z negativního obrázku nebo příliš vysoké teploty tímhle způsobem přijali, negativní emoce a fyzickou bolest pociťovali v nižší míře, než když na stejné podněty reagovali přirozeně.



Podle spoluautora studie profesora Kevina N. Ochsnera, PhD, vedoucího katedry psychologie na Kolumbijské univerzitě, je jedním z důvodů to, že vědomým smiřováním měníme způsob, jakým danou událost interpretujeme. Téhle interpretaci, která všechny emoce v podstatě utváří, můžeme taky říkat posuzování. „Vědomým smiřováním lze ovlivnit to, jak člověk danou situaci vnímá, protože od ní získá odstup, jako by ji jen zpovzdálí sledoval a nehrál v ní žádnou roli,“ vysvětluje. Třeba v případě, že chtěl udělat 10 kliků, ale po devátém se mu podlomily lokty. Způsob posouzení situace pak může vyvolat buď frustraci (když se člověk zaměří na fakt, že mu do konce chyběl jen jeden klik), nebo naopak motivaci k dalším pokusům (když skutečnost přijme tak, že se ke stanovenému cíli dostal blíž než dřív).



„Lidi obvykle na pocity postupně nabalují další a další. Nejdřív cítí obavy a strach, pak jsou kvůli tomu na sebe naštvaní, pak jsou smutní z toho, že se na sebe naštvali, a tak pořád dokola. Ale když jsou schopní vědomě přijmout, jak se v prvním okamžiku doopravdy cítí, všechno to tělem jen propluje a množství emocí se nezvýší, takže reakce nebude tak intenzivní a nebude trvat tak dlouho,“ dodává Ochsner. V podstatě to znamená, že to prostě necháme být a zapamatujeme si to pro příště, kdyby se nám zas něco nepovedlo podle představ.