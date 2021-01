Co se ti snaží prozradit tvoje emoce

Zapoj se do konverzace

Za prvé, dej si trochu pohov. „Je v pořádku necítit se v pořádku. První zásada je dokázat to uznat,“ říká Falsoneová.



Pak nech emocím volný průchod, ale jen do určité míry. „Nemusíme být ve stresu z toho, že jsme ve stresu,“ vysvětluje Duckworthová. Aby se to nehromadilo, tak se aktivně soustřeď na příjemné emoce. Duckworthová k tomu používá 30sekundové cvičení, kterému říká „Tři dobré věci“. „Pozornost zaměřím na tři dobré věci, které se staly během posledních 24 hodin,“ doplňuje Duckworthová. „Naše pozornost se obvykle věnuje tomu negativnímu. Vyvinuli jsme se tak, abychom na horizontu hledali hrozby. Tohle cvičení nasměruje pozornost na věci, které nám možná unikají.“ Vyzkoušej si ho každé ráno, když se vzbudíš.



Puddicombe používá vlastní cvičení, které mu pomáhá rozvíjet to, co buddhisté nazývají jako milující laskavost. „Myslím na někoho, na kom mi záleží,“ vysvětluje. „Představím si ho na jeho oblíbeném místě. Při výdechu si představím, že vypadá velmi zdravě, šťastně a uvolněně. Když se soustředím na jeho štěstí, tak mi to přináší radost a spojení, které mi můžou chybět.“ Podle Puddicombeho tě taková cvičení můžou přeorientovat tak, že budeš jednat pozitivně. „Lidé se na meditaci často dívají jako na únik od života. Podle mě je to únik směrem k životu. Tuhle kvalitu pak budeš zase zapojovat do každodenního života.“



Nakonec nabízí doktorka Cacioppová jednu radu, která tohle všechno spojuje dohromady: „Buď si svým nejlepším přítelem." Když si představíš nejlepšího přítele, tak je to nejspíš někdo, kdo tě povzbuzuje, nesoudí tě a vždy tě podporuje, ať už se cítíš jakkoliv. „Proč tohle pro sebe neděláme sami?" ptá se doktorka Cacioppová.



Když už tohle všechno teď víš, tak je načase se zeptat: „Proč nezačneš už dnes?“