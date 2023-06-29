Jak žít autenticky podle učitele jógy Nike Fabiana Domenecha

Podcast Trained: Objev autentičnost s Fabianem Domenechem
Trénink
Lektor jógy Nike Fabian Domenech vedl lekce po celém světě. Poslechni si, co se na téhle cestě naučil o sobě a svojí praxi.
Trained je podcast objevující nejmodernější holistické přístupy k fitness.
Za posledních deset let se zájem o jógu ve Spojených státech skoro ztrojnásobil. To není žádným překvapením pro Fabiana Domenecha, který objevil svoji praxi, když se pokoušel najednou zvládat ctižádostivou módní kariéru, zaměstnání v oblasti služeb na plný úvazek a tréninkový program Crossfit v uspěchaném Londýně. Díky józe, meditaci a četným cestám po světě od té doby poznal sílu sebelásky a důležitost odpoutanosti. V téhle epizodě se učitel jógy Nike a trenér CrossFit připojuje k moderátorce Jaclyn Byrerové, aby upřímně hovořil na téma duševního zdraví, podělil se o to, jaké je to být součástí komunity a jak našel kolektivní sounáležitost ve sportu. Taky nám poví, co můžeme očekávat od každé z jeho lekcí.
„Podle mě jógu v našich životech nějakým způsobem potřebujeme, už jenom abychom se cítili soustředěně a posunovali se dál jako lidi. Protože máme tolik lidí, ale jen málo z nich je lidských. Myslím si, že jóga z tebe dělá člověka.“
Fabian Domenech
Lektor jógy Nike a trenér CrossFit
Zajímá tě něco ohledně nastavení myšlení, pohybu, výživy, regenerace nebo spánku? Máš pro nás návrh, koho si pozvat nebo jaké téma probrat? Pošli Jaclyn e-mail na trained@nike.com a uvidíme, co zmůže.