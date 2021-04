Řetězová reakce v ženském fotbale

Změna začíná doma

Sofia, Gabi i Nicoly dobře ví, že dívky, které fotbal chtějí hrát a sledovat, musí překonat spoustu překážek. Zažily si to na vlastní kůži, když třeba přišly do parku a na hřištích se proháněli jenom kluci nebo když se na ně ostatní dívali skrz prsty a ptali se: „Jsi snad kluk?“ Nakonec se přidaly k fotbalovému klubu Pelado Real – prvnímu soukromému klubu pro dívky v São Paulu.



Jeho zakladatelka Júlia Vergueirová si myslí, že v Brazílii je potřeba změnit hlavně myšlení rodičů. Pro dívky, které chtějí sportovat, bývá rodina tou největší překážkou. Je tu dost zakořeněný tradiční způsob výchovy – kluci si mají hrát s míčem a holky s panenkami. Ale stačilo odvysílat ženský fotbal v televizi, a pomalu se to začíná měnit.



„Rodiče bývali toho názoru, že fotbal zajímá jenom jejich dcery, takže se o tom nechtěli s nikým bavit,“ vzpomíná Júlia. „A teď při cestách do práce třeba zaslechnou: ‚Viděli jste, jak Andressa dala gól? Jak je obehrála?‘ A můžou na to reagovat: ‚Moje dcera taky hraje a chce být jako ona!‘ Už to prostě přerostlo v něco, na co můžou být hrdí.“