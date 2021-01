Momentky: Objevení komunity prostřednictvím netballu s Maggi Gao 

Když se Maggi Gaová přestěhovala v roce 2013 z Šanghaje do New Yorku, aby začala studovat psychologii, doufala také, že tu najde lidi, kteří sdílejí její nadšení pro netbal. I když je tenhle sport dobře známý mimo USA, ve Státech je to docela okrajová záležitost, a tak nebylo lehké najít někoho, s kým by si zahrála – o nějakém hřišti ani nemluvě.



Nakonec ale Maggi našla hřiště v Brooklynu. Bylo to jedno z mála hřišť na východním pobřeží, které bylo určené výhradně na netbal. A v parku Lincoln Terrace ve čtvrti Crown Heights našla i svou komunitu. A tady nám teď vysvětluje, zatím co trénuje pod košem, co pro ní tenhle sport znamená.