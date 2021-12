Bra By Trina: Právě letí sportovní podprsenky

„Tenhle outfit je inspirovaný karnevalem. Myslím, že je to můj nejoblíbenější styl, protože se mi líbí jasné, výrazné barvy, které vytvářejí atmosféru Karibiku. Bunda určitě upoutá pozornost a úplně mě vystihuje. Oživení outfitu pomocí barevných kontrastů – to je moje parketa. Dodává to takový moment překvapení. Kdo by chtěl splynout s davem, že jo?

Můj hlavní tip pro oživení pomocí barevných kontrastů je vždycky zařadit neutrální barvu. Proto jsem tenhle outfit zkombinovala s bílou sportovní podprsenkou. Je to prostě taková legendární klasika. Je opravdu jednoduchá, ale nikdy nenudí, a je ideální, když chceš svůj outfit vyladit nebo vytvořit ležérní styl. Necítím se v ní nijak omezená a v kombinaci se skvělou kompresí si vychutnávám tu skvělou oporu.

Tohle je typ podprsenky, ve které bych tančila v ulicích na Notting Hill karnevalu. Úplně v pohodě bych si za basových zvuků hudby soca sundala tričko, abych si mohla plnými doušky užít tu volnost pohybu.“