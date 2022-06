Bra By Trina: Dopis mému mladšímu já

Bra By Trina

Bra By Trina: Seriál Podpoř svoje holky se věnuje péči o nás navzájem, o naše kamarádky, o naše prsa nebo i o naše mladší já. Trina se vrací o několik let zpátky, aby si popovídala s Trinou, která se právě dostává do puberty, a připomněla jí pár věcí ohledně pozitivního přístupu k vlastnímu tělu.