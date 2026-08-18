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Basketball-Outfits

Team 31 Club
Team 31 Club Nike NBA-Hoodie für Herren
Team 31 Club
Nike NBA-Hoodie für Herren
CHF 85
Nike Everyday Elevated
Nike Everyday Elevated Crew-Socken (3 Paar)
Nike Everyday Elevated
Crew-Socken (3 Paar)
CHF 22
Chicago Bulls Icon Edition
Chicago Bulls Icon Edition Nike NBA Swingman Shorts für Herren
Recyclingmaterialien
Chicago Bulls Icon Edition
Nike NBA Swingman Shorts für Herren
CHF 80
Los Angeles Lakers Statement Edition Swingman
Los Angeles Lakers Statement Edition Swingman Jordan Dri-Fit NBA-Shorts für Herren
Recyclingmaterialien
Los Angeles Lakers Statement Edition Swingman
Jordan Dri-Fit NBA-Shorts für Herren
CHF 80
"LEICHT UND STRAPAZIERFÄHIG. DER SABRINA 4 VEREINT DAS BESTE AUS BEIDEN WELTEN."
"LEICHT UND STRAPAZIERFÄHIG. DER SABRINA 4 VEREINT DAS BESTE AUS BEIDEN WELTEN."
– Sabrina Ionescu
San Antonio Spurs Icon Edition
San Antonio Spurs Icon Edition Nike NBA Swingman Shorts für Herren
Recyclingmaterialien
San Antonio Spurs Icon Edition
Nike NBA Swingman Shorts für Herren
CHF 80
San Antonio Spurs Icon Edition 2022/23 „Victor Wembanyama“
San Antonio Spurs Icon Edition 2022/23 „Victor Wembanyama“ Nike Dri-FIT NBA Swingman Trikot
Recyclingmaterialien
San Antonio Spurs Icon Edition 2022/23 „Victor Wembanyama“
Nike Dri-FIT NBA Swingman Trikot
CHF 120
Los Angeles Lakers Association Edition
Los Angeles Lakers Association Edition Nike Dri-FIT ADV NBA Authentic Trikot (Herren)
Recyclingmaterialien
Los Angeles Lakers Association Edition
Nike Dri-FIT ADV NBA Authentic Trikot (Herren)
CHF 230
Dallas Mavericks Icon Edition
Dallas Mavericks Icon Edition Nike NBA Swingman Shorts für Herren
Recyclingmaterialien
Dallas Mavericks Icon Edition
Nike NBA Swingman Shorts für Herren
CHF 80
Golden State Warriors
Golden State Warriors Nike NBA-T-Shirt für Herren
Golden State Warriors
Nike NBA-T-Shirt für Herren
CHF 40
Nike
Nike Basketball-T-Shirt für Herren
Nike
Basketball-T-Shirt für Herren
CHF 52
Nike Crossover
Nike Crossover Nike Dri-FIT-Basketballshorts (ca. 13 cm) (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Crossover
Nike Dri-FIT-Basketballshorts (ca. 13 cm) (Damen)
CHF 64.95
Luka Dončić Los Angeles Lakers Icon Edition 2022/23
Luka Dončić Los Angeles Lakers Icon Edition 2022/23 Nike Dri-FIT NBA Swingman Trikot
Recyclingmaterialien
Luka Dončić Los Angeles Lakers Icon Edition 2022/23
Nike Dri-FIT NBA Swingman Trikot
CHF 120
Nikola Jokić Denver Nuggets 2024/25 Icon Edition
Nikola Jokić Denver Nuggets 2024/25 Icon Edition Nike NBA Swingman Trikot (ältere Kinder)
Nikola Jokić Denver Nuggets 2024/25 Icon Edition
Nike NBA Swingman Trikot (ältere Kinder)
CHF 99.95
Oklahoma City Thunder Icon Edition
Oklahoma City Thunder Icon Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman Trikot für Herren
Recyclingmaterialien
Oklahoma City Thunder Icon Edition
Nike Dri-FIT NBA Swingman Trikot für Herren
CHF 120
Book Standard Issue
Book Standard Issue Herrenshorts
Book Standard Issue
Herrenshorts
CHF 135
Ja
Ja Basketball-T-Shirt für Herren
Ja
Basketball-T-Shirt für Herren
CHF 64.95
Nike Essential
Nike Essential Dri-FIT-Mesh-Basketballshorts für Damen
Recyclingmaterialien
Nike Essential
Dri-FIT-Mesh-Basketballshorts für Damen
CHF 40
New York Knicks Association Edition
New York Knicks Association Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman Trikot für Herren
Recyclingmaterialien
New York Knicks Association Edition
Nike Dri-FIT NBA Swingman Trikot für Herren
CHF 120
Ja
Ja Nike Basketballshorts für Herren (ca. 35,5 cm)
Ja
Nike Basketballshorts für Herren (ca. 35,5 cm)
CHF 115
Miami Heat Association Edition
Miami Heat Association Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman Trikot für Herren
Recyclingmaterialien
Miami Heat Association Edition
Nike Dri-FIT NBA Swingman Trikot für Herren
CHF 120
Nike Standard Issue
Nike Standard Issue Basketballshorts (Herren, ca. 13 cm)
Recyclingmaterialien
Nike Standard Issue
Basketballshorts (Herren, ca. 13 cm)
CHF 64.95
Los Angeles Lakers Courtside
Los Angeles Lakers Courtside Nike NBA Vintage T-Shirt (Herren)
Los Angeles Lakers Courtside
Nike NBA Vintage T-Shirt (Herren)
CHF 45
A'ja Wilson
A'ja Wilson Dri-FIT-Basketballshorts (ca. 10 cm) (Damen)
Recyclingmaterialien
A'ja Wilson
Dri-FIT-Basketballshorts (ca. 10 cm) (Damen)
CHF 64.95
Nike Essential
Nike Essential Dri-FIT-Mesh-Basketballshorts für Damen
Recyclingmaterialien
Nike Essential
Dri-FIT-Mesh-Basketballshorts für Damen
CHF 40

Basketballkleidung: Fühl dich wie ein Champion

Schlüpfe in ein Basketball-Outfit, in dem du dich wie ein Profi fühlst, und zeig dein Können auf dem Court. Wir haben Hightech-Leggings und Basketballshorts für Herren und Damen, die deine Performance durch maximalen Komfort und Flexibilität unterstützen. Entdecke die Nike Dri-FIT Oberteile, die den Schweiß von der Haut ableiten, damit er schnell verdunsten kann. Locker sitzende T-Shirts, Trikots und Tanktops stechen mit ihren vom Basketball inspirierten Grafiken sofort ins Auge, während schlichte Performance-Tops mit dem berühmten Nike Swoosh punkten.


Komfort ist das A und O – und zwar nicht nur auf dem Platz, sondern auch vor und nach dem Match. Unsere mit kuscheligem Fleece gefütterten Trainingshosen und die dazu passenden Hoodies sind ideal beim Warm-up oder Cool-down. Um dein Lieblingsteam dabei mit Stolz zu vertreten, entscheide dich für eine Basketballkleidung in Profiqualität und in den Farben deiner Mannschaft.


Angehende NBA-Stars werden unsere Basketball-Ausrüstung für Kinder lieben, egal ob es sich um richtige Trikots handelt, mit denen sie ihre Fähigkeiten verbessern können, oder um Grafik-T-Shirts und Loungewear, die von ihren Basketballheldinnen und -helden inspiriert sind. Außerdem findest du bei Nike auch supersofte Basketballkleidung für Kleinkinder.