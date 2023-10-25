Nike bringt im Rahmen einer neuen Partnerschaft mit Sabrina Ionescu eine Bekleidungskollektion und Schuhe auf den Markt

Nike hat das Ziel, die nächste Generation von Basketballspieler:innen zu unterstützen, und das nicht nur auf dem Spielfeld. Ein Schritt auf diesem Weg ist die neue Partnerschaft mit der Profispielerin Sabrina Ionescu.

"Ionescu ist die erste Basketballspielerin, die zusammen mit NIKE, Inc. im Rahmen ihrer Signature-Reihe eine Unisexkollektion auf den Markt bringt", erklärt Kerry Sobol, VP Global Women’s Team and Organized Sports, in einer Pressemitteilung zur Ankündigung der Partnerschaft. "Wir freuen uns, dass Ionescu mit uns zusammen das Spiel für zukünftige Generationen auch weiterhin mitgestalten wird."

Mit ihrer Partnerschaft ist Ionescu jetzt Teil der Nike Signature-Familie, zu der so große Sportpersönlichkeiten wie Serena Williams und Megan Rapinoe gehören. Ionescus Kollektion besteht aus den hochwertigsten Produkten.