So wäschst und pflegst du einen Sport-BH richtig

Wie ein Sport-BH gewaschen und gepflegt wird Wie du deinen Sport-BH wäschst und pflegst
Produktpflege
Folge diesen fünf einfachen Tipps, um Öle, Schweiß und schlechte Gerüche zu entfernen und die Lebensdauer deines Sport-BHs zu verlängern.
Zubehör
- Shampoo oder Waschseife
- Stofffestiger
- Kaltes Wasser
Benötigte Utensilien
- Kleine Wanne oder Becken
- Dessousbeutel oder Kleidersack
- Waschmaschine (optional)
5 Schritte für die richtige Waschung und Pflege eines Sport-BHs
Dein Sport-BH gibt dir den nötigen Halt, den du beim Laufen, Springen und Hüpfen ohne Ablenkung brauchst.Aber während du deine Fitnessziele in Angriff nimmst, wird dein Sport-BH bei jedem Workout verschwitzt und muss gründlich gewaschen werden.
Wie andere leistungsbasierte Activewear erfordert auch ein Sport-BH besondere Pflege.Damit er den Halt und die Stützkraft wie beim ersten Tragen beibehält, musst du wissen, wie du ihn richtig wäschst.
Folge diesen Wäschetipps, um die Lebensdauer deines Sport-BHs zu verlängern und ihn sauber und frisch zu halten.
1. Nach jeder Benutzung waschen
Wasche deinen Sport-BH nach jedem Workout, um unangenehme Gerüche zu mildern. Auch wenn dein Sport-BH nicht schlecht riecht, solltest du ihn nach jeder Benutzung waschen.
Wenn du deinen Sport-BH wieder in die Schublade legst, können sich Bakterien und Pilze in den Fasern deines BHs bilden.Der Bereich unter den Brüsten ist besonders anfällig für Pilzinfektionen.Wenn du deinen Sport-BH nicht regelmäßig wäschst, können sich Rötungen, Akne oder bakterielle Infektionen entwickeln oder er könnte an deinen Brustwarzen scheuern.
Zieh also deinen Sport-BH direkt nach deinem Workout aus und wasche ihn sofort oder hänge ihn zum Lufttrocknen bis zum Waschtag auf.
2. Per Hand oder in einem Dessousbeutel waschen
Das Waschen per Hand ist die beste Methode, um die Lebensdauer deines Sport-BHs zu verlängern.Sie ist auch umweltfreundlicher als eine Waschmaschine.
Verwende kein herkömmliches Waschmittel, sondern eine milde Handseife, Waschseife oder Shampoo.Beim Waschen per Hand kann es schwierig sein, herkömmliches Waschmittel auszuspülen, und Überreste können sich in den Fasern deines Sport-BHs ansammeln und Gerüche anziehen.
Lege deinen Sport-BH für 20 bis 30 Minuten in Seifenwasser und reibe den Stoff sanft mit deinen Händen.Lasse danach das Wasser im Waschbecken abfließen und fülle es mit kaltem Wasser, bis die Seife ausgespült ist.
Wenn du deinen Sport-BH in einer Waschmaschine wäschst, befolge diese Schritte:
- Schließe den Verschluss deines Sport-BHs.
- Wenn dein Sport-BH herausnehmbare Polster hat, entferne diese und wasche sie per Hand.
- Lege deinen Sport-BH in einen Dessousbeutel (oder einen Kleidersack), vor allem, wenn du ihn gemeinsam mit anderer Wäsche wäschst.
- Folge den Pflegeanweisungen auf dem Etikett.Wenn das Etikett fehlt, verwende den Feinwaschgang mit warmem oder heißem Wasser.
- Verwende ein herkömmliches Waschmittel oder eines, das für Hochleistungsgewebe vorgesehen ist.Verwende nicht zu viel Waschmittel.
Ein Dessousbeutel aus Netzstoff bietet beim Waschen zusätzlichen Schutz für den Stoff, indem er den Sport-BH von anderer Wäsche trennt.
3. Auf Weichspüler verzichten, um den Stoff zu boosten
Synthetische feuchtigkeitsabsorbierende Bekleidung wie Nike Dri-FIT hält dich kühl, trocken und bequem, aber sie fördert nicht die Verwendung von Weichspülern.
Weichspüler verstopfen die Fasern deines Sport-BHs, so dass Schweiß und Schmutz eingeschlossen bleiben, anstatt ausgespült zu werden.Außerdem verhindern sie, dass der Stoff seinen Zweck erfüllt, nämlich zu atmen und Feuchtigkeit von der Haut abzuleiten.
Vermeide Weichspüler und Trocknertücher und verwende stattdessen Stofffestiger, der für Sportkleidung entwickelt wurde.
4. Zum Trocknen flach hinlegen
Verwende keinen Trockner, vor allem nicht bei hoher Wärme.Der Trockner kann das Material und das Gummiband ausdehnen, wodurch der BH seinen Halt und seinen Sitz verlieren kann.Zum Glück sind Sport-BHs so entwickelt, dass sie schnell trocknen.
Trockne ihn an der Luft, indem du ihn auf einem Tisch oder einer flachen Oberfläche auf ein Handtuch legst.Oder hänge ihn über einen Wäscheständer.
Hänge deinen Sport-BH nicht an den Trägern auf, sonst können sich die Träger ausdehnen.
5. Abgetragene Sport-BHs ersetzen
Auch wenn du deinen Sport-BH richtig pflegst, wird er mit der Zeit abgetragen und verliert seinen Halt, wenn du trainierst.Achte auf diese Anzeichen, dass es Zeit wird, deinen alten Sport-BH zu ersetzen:
- Das Band ist ausgedehnt und gibt nicht genug Halt.
- Das Band verrutscht oder der BH rutscht hoch, wenn du deine Arme hebst.
- Es bilden sich Knötchen oder das Material sieht an manchen Stellen abgetragen aus.
- Das Band oder die Träger scheuern an der Haut.
- Der BH hat Flecken oder hat auch nach dem Waschen einen schlechten Geruch.
Pflege deinen Sport-BH richtig, damit er bei regelmäßigem Tragen etwa ein Jahr hält.Wenn es an der Zeit ist, einen neuen zu kaufen, sorge dafür, dass er die richtige Passform und den richtigen Halt hat, und wähle Materialien, die dich kühl und trocken halten.