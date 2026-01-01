  1. NikeSKIMS
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NikeSKIMS Shorts

(10)
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Damen-Shorts mit Print (ca. 13 cm)
NikeSKIMS Matte
Damen-Shorts mit Print (ca. 13 cm)
CHF 85
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Damenshorts mit hohem Taillenbund (ca. 7,5 cm) und Print
NikeSKIMS Matte
Damenshorts mit hohem Taillenbund (ca. 7,5 cm) und Print
CHF 85
NikeSKIMS Studio Stretch
NikeSKIMS Studio Stretch Damen-Shorts (ca. 5 cm)
NikeSKIMS Studio Stretch
Damen-Shorts (ca. 5 cm)
CHF 80
NikeSKIMS Studio Stretch
NikeSKIMS Studio Stretch 12,5 cm Shorts für Damen
NikeSKIMS Studio Stretch
12,5 cm Shorts für Damen
CHF 80
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Damen-Leggings mit hohem Taillenbund (ca. 7,5 cm)
NikeSKIMS Matte
Damen-Leggings mit hohem Taillenbund (ca. 7,5 cm)
CHF 85
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
NikeSKIMS Matte
Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
CHF 85
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Bike-Shorts mit hohem Taillenbund für Damen (ca. 18 cm)
NikeSKIMS Matte
Bike-Shorts mit hohem Taillenbund für Damen (ca. 18 cm)
CHF 85
NikeSKIMS Airy
NikeSKIMS Airy Relaxed Shorts für Damen
NikeSKIMS Airy
Relaxed Shorts für Damen
CHF 85
NikeSKIMS Stretch Nylon
NikeSKIMS Stretch Nylon Laufshorts (Damen)
NikeSKIMS Stretch Nylon
Laufshorts (Damen)
CHF 85
NikeSKIMS Stretch Nylon
NikeSKIMS Stretch Nylon Trackshorts (Damen, ca. 13 cm)
Recyclingmaterialien
NikeSKIMS Stretch Nylon
Trackshorts (Damen, ca. 13 cm)
CHF 85