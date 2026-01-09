So wählst du den passenden Sport-BH aus

Ein bequemer und stützender Sport-BH kann bei deinem Training einen großen Unterschied machen. Wenn du weißt, worauf du achten musst, wirst du den Sport-BH-Style finden, der für deine Workouts am besten geeignet ist.

Die Auswahl an Sport-BHs ist riesig. Die Merkmale unterscheiden sich je nach Belastungslevel und bevorzugtem Tragegefühl. Nike bietet verschiedene Sport-BH-Silhouetten:

Wenn du auf der Suche nach dem ultimativen Stütz-BH für Workouts mit hoher Intensität bist, probiere am besten den Nike Rival aus, der sich durch flexible Bügel und eine bequeme Polsterung auszeichnet.

aus, der sich durch flexible Bügel und eine bequeme Polsterung auszeichnet. Der Nike Swift bietet Läuferinnen hervorragenden Halt und reduziert die Gewebebewegung, damit du dich voll und ganz auf die Reise konzentrieren kannst.

bietet Läuferinnen hervorragenden Halt und reduziert die Gewebebewegung, damit du dich voll und ganz auf die Reise konzentrieren kannst. Nike Universa ist eine gute Wahl, wenn du ein Training mit hoher Intensität planst und einen BH möchtest, der keinen Schweiß zeigt

ist eine gute Wahl, wenn du ein Training mit hoher Intensität planst und einen BH möchtest, der keinen Schweiß zeigt Für Athlet:innen mit Siegermentalität ist der Nike Swoosh Sport-BH die erste Wahl. Die maximale Abdeckung ermöglicht uneingeschränkte Bewegungsfreiheit.

die erste Wahl. Die maximale Abdeckung ermöglicht uneingeschränkte Bewegungsfreiheit. Der Nike Pro Seamless ist die perfekte Wahl für dich, wenn du dich viel bewegst. Er hilft dir, dich während deines Trainings sicher zu fühlen, indem er deine Fortschritte und nicht deine Nähte zeigt.

ist die perfekte Wahl für dich, wenn du dich viel bewegst. Er hilft dir, dich während deines Trainings sicher zu fühlen, indem er deine Fortschritte und nicht deine Nähte zeigt. Wenn du nach einem Sport-BH mit minimaler Abdeckung suchst, ist der Nike Indy genau richtig. Er ist elegant und stützend, sodass du dich frei bewegen und eine gute Figur machen kannst.

genau richtig. Er ist elegant und stützend, sodass du dich frei bewegen und eine gute Figur machen kannst. Mit demNike Zenvy kannst du dich dank des InfinaSoft-Materials frei und sanft dehnen.

Denk daran, dass der richtige Sport-BH eine eng anliegende Passform hat und gleichzeitig Bewegungsfreiheit bietet. Ein Sport-BH, der dir nicht richtig passt, könnte scheuern, verrutschen oder sich beengend um deinen Brustkorb herum anfühlen.

Nutze diesen Leitfaden für Tipps bei der Suche eines Sport-BHs.