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Basketball Hosen & Tights

(21)
Nike Standard Issue
Nike Standard Issue Angeraute Basketballhose (Herren)
Nike Standard Issue
Angeraute Basketballhose (Herren)
CHF 110
Jordan Sport
Jordan Sport Dri-FIT Shorts mit Print und hohem Bund (Damen, ca. 12,5 cm)
Recyclingmaterialien
Jordan Sport
Dri-FIT Shorts mit Print und hohem Bund (Damen, ca. 12,5 cm)
CHF 52
Nike Standard Issue
Nike Standard Issue Angeraute Therma-FIT-Basketballhose mit offenem Saum (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike Standard Issue
Angeraute Therma-FIT-Basketballhose mit offenem Saum (Herren)
CHF 105
Los Angeles Lakers Courtside
Los Angeles Lakers Courtside Nike NBA Club Peak Trainingsanzug für Herren
Recyclingmaterialien
Los Angeles Lakers Courtside
Nike NBA Club Peak Trainingsanzug für Herren
CHF 150
Los Angeles Lakers City Edition
Los Angeles Lakers City Edition Nike NBA Club Peak Trainingsanzug (Herren)
Recyclingmaterialien
Los Angeles Lakers City Edition
Nike NBA Club Peak Trainingsanzug (Herren)
CHF 150
Jordan Sport
Jordan Sport Single-Leg-Basketball-Leggings mit hohem Bund für Damen (links)
Jordan Sport
Single-Leg-Basketball-Leggings mit hohem Bund für Damen (links)
CHF 57
Jordan Sport
Jordan Sport Single-Leg-Basketball-Leggings mit hohem Bund für Damen (rechts)
Jordan Sport
Single-Leg-Basketball-Leggings mit hohem Bund für Damen (rechts)
CHF 57
Kobe "Lunar New Year"
Kobe "Lunar New Year" Nike Windrunner Hose (Herren)
Recyclingmaterialien
Kobe "Lunar New Year"
Nike Windrunner Hose (Herren)
CHF 150
Chicago Bulls Courtside
Chicago Bulls Courtside Nike NBA Club Fleece-Jogger für Herren
Chicago Bulls Courtside
Nike NBA Club Fleece-Jogger für Herren
CHF 94.95
WNBA-Legenden
WNBA-Legenden Nike Basketball Gewebte Tearaway-Hose
Recyclingmaterialien
WNBA-Legenden
Nike Basketball Gewebte Tearaway-Hose
CHF 115
LeBron
LeBron Nike Hose (Herren)
Recyclingmaterialien
LeBron
Nike Hose (Herren)
CHF 160
Nike
Nike Basketballhose (ältere Kinder)
Nike
Basketballhose (ältere Kinder)
CHF 64.95
Jordan Sport Quai 54
Jordan Sport Quai 54 Hose für Herren
Recyclingmaterialien
Jordan Sport Quai 54
Hose für Herren
CHF 94.95
Kobe
Kobe Fleece-Basketballhose mit Dri-FIT-Technologie (Herren)
Recyclingmaterialien
Kobe
Fleece-Basketballhose mit Dri-FIT-Technologie (Herren)
CHF 99.95
Los Angeles Lakers Courtside
Los Angeles Lakers Courtside Nike NBA Club Fleece-Jogger für Herren
Los Angeles Lakers Courtside
Nike NBA Club Fleece-Jogger für Herren
CHF 94.95
Kobe
Kobe Fleece-Basketballhose mit Dri-FIT-Technologie (ältere Kinder)
Recyclingmaterialien
Kobe
Fleece-Basketballhose mit Dri-FIT-Technologie (ältere Kinder)
CHF 70
Jordan Sport
Jordan Sport Damenshorts (ca. 13 cm)
Jordan Sport
Damenshorts (ca. 13 cm)
CHF 45
Boston Celtics Courtside
Boston Celtics Courtside Nike NBA Club Fleece-Jogger für Herren
Boston Celtics Courtside
Nike NBA Club Fleece-Jogger für Herren
CHF 94.95
Kobe
Kobe Nike Herren-Basketballhose
Recyclingmaterialien
Kobe
Nike Herren-Basketballhose
CHF 160
Nike Standard Issue
Nike Standard Issue Angeraute, schwere Oversize-Basketballhose (Herren)
Nike Standard Issue
Angeraute, schwere Oversize-Basketballhose (Herren)
CHF 125
Jordan Sport
Jordan Sport Bike-Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 18 cm)
Recyclingmaterialien
Jordan Sport
Bike-Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 18 cm)
28 % Rabatt