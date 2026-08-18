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NBA Basketball-T-Shirts

Chicago Bulls Icon Edition
Chicago Bulls Icon Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman Trikot für Herren
Frisch eingetroffen
Chicago Bulls Icon Edition
Nike Dri-FIT NBA Swingman Trikot für Herren
CHF 120
Ja
Ja Basketball-T-Shirt für Herren
Ja
Basketball-T-Shirt für Herren
CHF 64.95
Nike Standard Issue
Nike Standard Issue Ärmelloses Dri-FIT Basketball-Oberteil (Herren)
Nike Standard Issue
Ärmelloses Dri-FIT Basketball-Oberteil (Herren)
CHF 64.95
Nike WNBA 30 Jahre
Nike WNBA 30 Jahre Nike WNBA T-Shirt
Nike WNBA 30 Jahre
Nike WNBA T-Shirt
CHF 70
Sabrina
Sabrina Nike Dri-FIT Basketball-T-Shirt
Frisch eingetroffen
Sabrina
Nike Dri-FIT Basketball-T-Shirt
CHF 52
Boston Celtics
Boston Celtics Nike NBA-T-Shirt für Herren
Boston Celtics
Nike NBA-T-Shirt für Herren
CHF 40
Golden State Warriors Association Edition
Golden State Warriors Association Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman Trikot für Herren
Recyclingmaterialien
Golden State Warriors Association Edition
Nike Dri-FIT NBA Swingman Trikot für Herren
CHF 120
Nikola Jokić Denver Nuggets 2024/25 Icon Edition
Nikola Jokić Denver Nuggets 2024/25 Icon Edition Nike NBA Swingman Trikot (ältere Kinder)
Nikola Jokić Denver Nuggets 2024/25 Icon Edition
Nike NBA Swingman Trikot (ältere Kinder)
CHF 99.95
Luka Dončić Los Angeles Lakers Icon Edition 2022/23
Luka Dončić Los Angeles Lakers Icon Edition 2022/23 Nike Dri-FIT NBA Swingman Trikot
Recyclingmaterialien
Luka Dončić Los Angeles Lakers Icon Edition 2022/23
Nike Dri-FIT NBA Swingman Trikot
CHF 120
Golden State Warriors
Golden State Warriors Nike NBA-T-Shirt für Herren
Golden State Warriors
Nike NBA-T-Shirt für Herren
CHF 40
Los Angeles Lakers 2025/26 Statement Edition
Los Angeles Lakers 2025/26 Statement Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman Trikot (Herren)
Recyclingmaterialien
Los Angeles Lakers 2025/26 Statement Edition
Nike Dri-FIT NBA Swingman Trikot (Herren)
CHF 120
San Antonio Spurs Icon Edition 2022/23 „Victor Wembanyama“
San Antonio Spurs Icon Edition 2022/23 „Victor Wembanyama“ Nike Dri-FIT NBA Swingman Trikot
Recyclingmaterialien
San Antonio Spurs Icon Edition 2022/23 „Victor Wembanyama“
Nike Dri-FIT NBA Swingman Trikot
CHF 120
San Antonio Spurs
San Antonio Spurs Nike NBA Herren-T-Shirt
San Antonio Spurs
Nike NBA Herren-T-Shirt
CHF 40
Minnesota Timberwolves Icon Edition
Minnesota Timberwolves Icon Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman Trikot für Herren
Recyclingmaterialien
Minnesota Timberwolves Icon Edition
Nike Dri-FIT NBA Swingman Trikot für Herren
CHF 120
Indiana Pacers Icon Edition
Indiana Pacers Icon Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman Trikot für Herren
Recyclingmaterialien
Indiana Pacers Icon Edition
Nike Dri-FIT NBA Swingman Trikot für Herren
CHF 120
Boston Celtics Association Edition
Boston Celtics Association Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman Trikot für Herren
Recyclingmaterialien
Boston Celtics Association Edition
Nike Dri-FIT NBA Swingman Trikot für Herren
CHF 120
Boston Celtics Statement Edition
Boston Celtics Statement Edition Jordan Dri-FIT NBA Swingman Trikot für Herren
Recyclingmaterialien
Boston Celtics Statement Edition
Jordan Dri-FIT NBA Swingman Trikot für Herren
CHF 120
Caitlin Clark Indiana Fever 2026 Rebel Edition
Caitlin Clark Indiana Fever 2026 Rebel Edition Nike Dri-FIT WNBA Rebel Trikot
Recyclingmaterialien
Caitlin Clark Indiana Fever 2026 Rebel Edition
Nike Dri-FIT WNBA Rebel Trikot
CHF 110
Denver Nuggets Icon Edition
Denver Nuggets Icon Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman Trikot für Herren
Recyclingmaterialien
Denver Nuggets Icon Edition
Nike Dri-FIT NBA Swingman Trikot für Herren
CHF 120
Miami Heat Association Edition
Miami Heat Association Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman Trikot für Herren
Recyclingmaterialien
Miami Heat Association Edition
Nike Dri-FIT NBA Swingman Trikot für Herren
CHF 120
Oklahoma City Thunder Icon Edition
Oklahoma City Thunder Icon Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman Trikot für Herren
Recyclingmaterialien
Oklahoma City Thunder Icon Edition
Nike Dri-FIT NBA Swingman Trikot für Herren
CHF 120
A'ja Wilson
A'ja Wilson A'symmetric wendbares Dri-FIT Basketballoberteil (Damen)
Recyclingmaterialien
A'ja Wilson
A'symmetric wendbares Dri-FIT Basketballoberteil (Damen)
CHF 64.95
Los Angeles Lakers Association Edition
Los Angeles Lakers Association Edition Nike Dri-FIT ADV NBA Authentic Trikot (Herren)
Recyclingmaterialien
Los Angeles Lakers Association Edition
Nike Dri-FIT ADV NBA Authentic Trikot (Herren)
CHF 230
Golden State Warriors Icon Edition
Golden State Warriors Icon Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman Trikot für Herren
Recyclingmaterialien
Golden State Warriors Icon Edition
Nike Dri-FIT NBA Swingman Trikot für Herren
CHF 120

Basketball-Shirts: Atmungsaktivität, wenn du sie brauchst

Wir wissen, dass es auf dem Platz heiß hergehen kann. Deshalb fertigen wir unsere Basketballoberteile aus atmungsaktiven Materialien mit innovativen Eigenschaften. Da wäre zum Beispiel die Nike Dri-FIT Technologie. Sie transportiert den Schweiß von der Haut weg und verteilt ihn auf der Oberfläche der Sportswear, damit er schnell verdunsten kann. Das Ergebnis? Du bleibst trocken und behältst selbst bei anstrengenden Spielen einen kühlen Kopf. Mesh-Einsätze und Lüftungsschlitze gewähren dir optimale Atmungsaktivität, damit du noch länger am Ball bleibst. Außerdem fühlst du dich dank des leichten Materials völlig unbeschwert. Das luftige Gefühl kannst du mit einem ärmellosen und locker geschnittenen Modell noch verstärken. Oder du entscheidest dich für ein Shirt mit Schlitzen am Saum, sodass du beim Dribbeln, Drehen und Werfen volle Bewegungsfreiheit hast.

Bei der großen Auswahl an Designs und Farben findest du bestimmt das Richtige für deine Workouts. Unsere Basketball-T-Shirts gibt es in neutralen Tönen, die zu allem passen, und in leuchtenden Farben, die auf dem Spielfeld besonders auffallen. Dank der Team-Logos gleichst du deinen Lieblingsspielerinnen und -spielern und die auffälligen Grafiken machen dich zu einem echten Hingucker. Farblich abgesetzte Besätze setzen zusätzliche Akzente, während unser kultiger Nike Swoosh jeden Look abrundet. Natürlich haben wir auch an die Details gedacht: Flatlock-Nähte verleihen unseren Basketball-Shirts eine glatte Passform und verhindern Scheuerstellen bei längerem Tragen – so bleibst du bis zum Schlusspfiff konzentriert bei der Sache.

Während dein Fokus auf dem Spiel liegt, haben wir unsere eigene Herausforderung im Blick: Wir wollen mehr für die Umwelt tun. Mit der „Move to Zero“-Initiative geht Nike den Weg in eine Zukunft frei von CO₂-Emissionen und Abfall. Deshalb findest du bei uns viele Basketballtrikots, die aus nachhaltigen Materialien wie recyceltem Polyester und Nylon hergestellt werden. Diese leistungsstarken Stoffe waren ursprünglich Plastikflaschen, alte Teppiche und Fischernetze, die wir vor der Mülldeponie gerettet haben. Wenn du uns bei unserem Vorhaben unterstützen willst, wähle Designs mit dem Label „Nachhaltige Materialien“.