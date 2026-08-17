ACG

(132)
Nike ACG Pegasus Trail
Nike ACG Pegasus Trail Traillaufschuh (Herren)
+1
Recyclingmaterialien
Nike ACG Pegasus Trail
Traillaufschuh (Herren)
CHF 170
Nike ACG Pegasus Trail
Nike ACG Pegasus Trail Traillaufschuh (Damen)
+1
Recyclingmaterialien
Nike ACG Pegasus Trail
Traillaufschuh (Damen)
CHF 170
ACG Zegama Trail
ACG Zegama Trail Traillaufschuh (Herren)
ACG Zegama Trail
Traillaufschuh (Herren)
CHF 195
ACG Zegama Trail
ACG Zegama Trail Traillaufschuh (Damen)
+1
ACG Zegama Trail
Traillaufschuh (Damen)
CHF 195
Nike ACG Ultrafly Trail
Nike ACG Ultrafly Trail Traillaufschuhe für Wettkämpfe
Nike ACG Ultrafly Trail
Traillaufschuhe für Wettkämpfe
CHF 290
Nike Wildhorse 10
Nike Wildhorse 10 Traillaufschuh für Herren
Nike Wildhorse 10
Traillaufschuh für Herren
CHF 170
Nike ACG Pegasus Trail
Nike ACG Pegasus Trail Laufschuh für ältere Kinder
Nike ACG Pegasus Trail
Laufschuh für ältere Kinder
CHF 125
ACG Zegama Hike
ACG Zegama Hike Wanderschuhe für Herren
ACG Zegama Hike
Wanderschuhe für Herren
CHF 210
ACG Zegama Hike
ACG Zegama Hike Wanderschuh (Damen)
ACG Zegama Hike
Wanderschuh (Damen)
CHF 210
ACG "High Stakes"
ACG "High Stakes" Wanderhose (Herren)
Recyclingmaterialien
ACG "High Stakes"
Wanderhose (Herren)
CHF 130
ACG Five Towers
ACG Five Towers UV-Schutzjacke (Herren)
Recyclingmaterialien
ACG Five Towers
UV-Schutzjacke (Herren)
CHF 155
ACG Wildsee
ACG Wildsee Dri-FIT Funktionsoberteil mit kurzen Ärmeln für Herren
Recyclingmaterialien
ACG Wildsee
Dri-FIT Funktionsoberteil mit kurzen Ärmeln für Herren
CHF 70
ACG Dolomiti
ACG Dolomiti Shorts (Herren)
Recyclingmaterialien
ACG Dolomiti
Shorts (Herren)
CHF 85
ACG DAYMAX
ACG DAYMAX Rucksack (25 l)
Recyclingmaterialien
ACG DAYMAX
Rucksack (25 l)
CHF 145
ACG Five Towers
ACG Five Towers UV-Schutzjacke für Damen
Recyclingmaterialien
ACG Five Towers
UV-Schutzjacke für Damen
CHF 155
ACG Five Towers
ACG Five Towers Skort (Damen)
Recyclingmaterialien
ACG Five Towers
Skort (Damen)
CHF 120
ACG "Aireez"
ACG "Aireez" Button-up-Longsleeve für Traillauf (Damen)
Recyclingmaterialien
ACG "Aireez"
Button-up-Longsleeve für Traillauf (Damen)
CHF 125
ACG "Aireez"
ACG "Aireez" Button-up-Longsleeve-Traillaufoberteil mit Grafik (Damen)
Recyclingmaterialien
ACG "Aireez"
Button-up-Longsleeve-Traillaufoberteil mit Grafik (Damen)
CHF 130
ACG Radical AirFlow NXT
ACG Radical AirFlow NXT Dri-FIT Longsleeve-Traillaufoberteil (Herren)
Bald verfügbar
ACG Radical AirFlow NXT
Dri-FIT Longsleeve-Traillaufoberteil (Herren)
CHF 170
ACG Radical AirFlow NXT
ACG Radical AirFlow NXT Dri-FIT Longsleeve-Traillaufoberteil (Damen)
Bald verfügbar
ACG Radical AirFlow NXT
Dri-FIT Longsleeve-Traillaufoberteil (Damen)
CHF 170
ACG Radical AirFlow
ACG Radical AirFlow Dri-FIT Kurzarm-Traillaufoberteil (Herren)
Bald verfügbar
ACG Radical AirFlow
Dri-FIT Kurzarm-Traillaufoberteil (Herren)
CHF 135
ACG Radical AirFlow
ACG Radical AirFlow Nike Dri-FIT Kurzarm-Trail-Laufoberteil (Damen)
Bald verfügbar
ACG Radical AirFlow
Nike Dri-FIT Kurzarm-Trail-Laufoberteil (Damen)
CHF 135
ACG "Trailwind"
ACG "Trailwind" Dri-FIT ADV-Shorts (Damen)
Recyclingmaterialien
ACG "Trailwind"
Dri-FIT ADV-Shorts (Damen)
CHF 99.95
ACG Radical AirFlow Apex
ACG Radical AirFlow Apex Dri-FIT Bucket Hat
Bald verfügbar
ACG Radical AirFlow Apex
Dri-FIT Bucket Hat
CHF 75
ACG Radical AirFlow Fly Cap
ACG Radical AirFlow Fly Cap Verstellbare Dri-FIT Traillauf-Cap
Bald verfügbar
ACG Radical AirFlow Fly Cap
Verstellbare Dri-FIT Traillauf-Cap
CHF 57
Nike ACG GOAT
Nike ACG GOAT Pack-Weste (5 l)
Recyclingmaterialien
Nike ACG GOAT
Pack-Weste (5 l)
CHF 155
ACG Trailwind
ACG Trailwind Dri-FIT ADV-Shorts mit Innenslip (Herren, ca. 7,5 cm)
Recyclingmaterialien
ACG Trailwind
Dri-FIT ADV-Shorts mit Innenslip (Herren, ca. 7,5 cm)
CHF 94.95
Nike Juniper Trail 3
Nike Juniper Trail 3 Traillaufschuh (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike Juniper Trail 3
Traillaufschuh (Herren)
CHF 105
Nike ACG Fly
Nike ACG Fly Unstrukturierte Cap
Recyclingmaterialien
Nike ACG Fly
Unstrukturierte Cap
CHF 42
Nike ACG Rufus
Nike ACG Rufus Herrenschuh
Nike ACG Rufus
Herrenschuh
CHF 125
ACG Misery Ridge
ACG Misery Ridge Storm-FIT ADV-GORE-TEX-Jacke
Recyclingmaterialien
ACG Misery Ridge
Storm-FIT ADV-GORE-TEX-Jacke
CHF 570
ACG "Tuff Fleece"
ACG "Tuff Fleece" Dri-FIT Herren-Sweatshirt mit Rundhalssausschnitt
Recyclingmaterialien
ACG "Tuff Fleece"
Dri-FIT Herren-Sweatshirt mit Rundhalssausschnitt
CHF 130
ACG Air Deschutz+
ACG Air Deschutz+ Sandalen
ACG Air Deschutz+
Sandalen
CHF 94.95
ACG
ACG Dri-FIT T-Shirt für Herren
Recyclingmaterialien
ACG
Dri-FIT T-Shirt für Herren
CHF 64.95
ACG Five Towers
ACG Five Towers UV-Schutzjacke für Herren
Recyclingmaterialien
ACG Five Towers
UV-Schutzjacke für Herren
CHF 175
Nike Juniper Trail 2 GORE-TEX
Nike Juniper Trail 2 GORE-TEX Wasserdichter Traillaufschuh (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike Juniper Trail 2 GORE-TEX
Wasserdichter Traillaufschuh (Herren)
CHF 130
Nike ACG
Nike ACG Dri-FIT T-Shirt für Herren
Nike ACG
Dri-FIT T-Shirt für Herren
CHF 57
Nike Wildhorse 10
Nike Wildhorse 10 Traillaufschuh für Damen
Nike Wildhorse 10
Traillaufschuh für Damen
CHF 170
Nike Juniper Trail 3
Nike Juniper Trail 3 Traillaufschuh (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Juniper Trail 3
Traillaufschuh (Damen)
CHF 105
Nike Zegama 2
Nike Zegama 2 Traillaufschuh (Damen)
Nike Zegama 2
Traillaufschuh (Damen)
CHF 210
Nike ACG Club
Nike ACG Club Unstrukturierte Cap
Recyclingmaterialien
Nike ACG Club
Unstrukturierte Cap
CHF 37
ACG Canwell Glacier
ACG Canwell Glacier Winddichte Therma-FIT-ADV-Jacke (Herren)
Recyclingmaterialien
ACG Canwell Glacier
Winddichte Therma-FIT-ADV-Jacke (Herren)
CHF 210
Nike ACG
Nike ACG Dri-FIT T-Shirt für Herren
Nike ACG
Dri-FIT T-Shirt für Herren
CHF 57
ACG Lava Loft
ACG Lava Loft Therma-FIT Jacke (Herren)
Recyclingmaterialien
ACG Lava Loft
Therma-FIT Jacke (Herren)
CHF 330
ACG DAYMAX
ACG DAYMAX Crossbody-Tasche (3 l)
Recyclingmaterialien
ACG DAYMAX
Crossbody-Tasche (3 l)
CHF 70
Nike ACG Everyday Elevated
Nike ACG Everyday Elevated Crew-Socken (1 Paar)
Nike ACG Everyday Elevated
Crew-Socken (1 Paar)
CHF 22
ACG Dawn Range
ACG Dawn Range Dri-FIT Traillaufhose (Herren)
Recyclingmaterialien
ACG Dawn Range
Dri-FIT Traillaufhose (Herren)
CHF 120
ACG Wolf Tree
ACG Wolf Tree Jacke mit durchgehendem Reißverschluss
Recyclingmaterialien
ACG Wolf Tree
Jacke mit durchgehendem Reißverschluss
CHF 135
ACG Radical AirFlow Fly Cap
ACG Radical AirFlow Fly Cap Verstellbare Dri-FIT Traillauf-Cap
Bald verfügbar
ACG Radical AirFlow Fly Cap
Verstellbare Dri-FIT Traillauf-Cap
CHF 57
Nike ACG GOAT
Nike ACG GOAT Pack-Weste (5 l)
Recyclingmaterialien
Nike ACG GOAT
Pack-Weste (5 l)
CHF 155
ACG Trailwind
ACG Trailwind Dri-FIT ADV-Shorts mit Innenslip (Herren, ca. 7,5 cm)
Recyclingmaterialien
ACG Trailwind
Dri-FIT ADV-Shorts mit Innenslip (Herren, ca. 7,5 cm)
CHF 94.95
Nike Juniper Trail 3
Nike Juniper Trail 3 Traillaufschuh (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike Juniper Trail 3
Traillaufschuh (Herren)
CHF 105
Nike ACG Fly
Nike ACG Fly Unstrukturierte Cap
Recyclingmaterialien
Nike ACG Fly
Unstrukturierte Cap
CHF 42
Nike ACG Rufus
Nike ACG Rufus Herrenschuh
Nike ACG Rufus
Herrenschuh
CHF 125
ACG Misery Ridge
ACG Misery Ridge Storm-FIT ADV-GORE-TEX-Jacke
Recyclingmaterialien
ACG Misery Ridge
Storm-FIT ADV-GORE-TEX-Jacke
CHF 570
ACG "Tuff Fleece"
ACG "Tuff Fleece" Dri-FIT Herren-Sweatshirt mit Rundhalssausschnitt
Recyclingmaterialien
ACG "Tuff Fleece"
Dri-FIT Herren-Sweatshirt mit Rundhalssausschnitt
CHF 130
ACG Air Deschutz+
ACG Air Deschutz+ Sandalen
ACG Air Deschutz+
Sandalen
CHF 94.95
ACG
ACG Dri-FIT T-Shirt für Herren
Recyclingmaterialien
ACG
Dri-FIT T-Shirt für Herren
CHF 64.95
ACG Five Towers
ACG Five Towers UV-Schutzjacke für Herren
Recyclingmaterialien
ACG Five Towers
UV-Schutzjacke für Herren
CHF 175
Nike Juniper Trail 2 GORE-TEX
Nike Juniper Trail 2 GORE-TEX Wasserdichter Traillaufschuh (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike Juniper Trail 2 GORE-TEX
Wasserdichter Traillaufschuh (Herren)
CHF 130
Nike ACG
Nike ACG Dri-FIT T-Shirt für Herren
Nike ACG
Dri-FIT T-Shirt für Herren
CHF 57
Nike Wildhorse 10
Nike Wildhorse 10 Traillaufschuh für Damen
Nike Wildhorse 10
Traillaufschuh für Damen
CHF 170
Nike Juniper Trail 3
Nike Juniper Trail 3 Traillaufschuh (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Juniper Trail 3
Traillaufschuh (Damen)
CHF 105
Nike Zegama 2
Nike Zegama 2 Traillaufschuh (Damen)
Nike Zegama 2
Traillaufschuh (Damen)
CHF 210
Nike ACG Club
Nike ACG Club Unstrukturierte Cap
Recyclingmaterialien
Nike ACG Club
Unstrukturierte Cap
CHF 37
ACG Canwell Glacier
ACG Canwell Glacier Winddichte Therma-FIT-ADV-Jacke (Herren)
Recyclingmaterialien
ACG Canwell Glacier
Winddichte Therma-FIT-ADV-Jacke (Herren)
CHF 210
Nike ACG
Nike ACG Dri-FIT T-Shirt für Herren
Nike ACG
Dri-FIT T-Shirt für Herren
CHF 57
ACG Lava Loft
ACG Lava Loft Therma-FIT Jacke (Herren)
Recyclingmaterialien
ACG Lava Loft
Therma-FIT Jacke (Herren)
CHF 330
ACG DAYMAX
ACG DAYMAX Crossbody-Tasche (3 l)
Recyclingmaterialien
ACG DAYMAX
Crossbody-Tasche (3 l)
CHF 70
Nike ACG Everyday Elevated
Nike ACG Everyday Elevated Crew-Socken (1 Paar)
Nike ACG Everyday Elevated
Crew-Socken (1 Paar)
CHF 22
ACG Dawn Range
ACG Dawn Range Dri-FIT Traillaufhose (Herren)
Recyclingmaterialien
ACG Dawn Range
Dri-FIT Traillaufhose (Herren)
CHF 120
ACG Wolf Tree
ACG Wolf Tree Jacke mit durchgehendem Reißverschluss
Recyclingmaterialien
ACG Wolf Tree
Jacke mit durchgehendem Reißverschluss
CHF 135
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ACG: du kannst alles schaffen

Egal, was kommt: Mit der Nike ACG-Kollektion bist du für (fast) alles gerüstet. Unsere Performance-Wear ist hart im Nehmen und bietet dir uneingeschränkten Support, während du im Freien trainierst – und zwar bei jedem Wetter. Entdecke Designs, die dich vor den Elementen schützen, seien es unerwartete Regengüsse oder UV-Strahlen. Unsere ACG-Kleidung ist auf Layering optimiert. Das heißt: Jedes Piece lässt sich einfach überziehen und beliebig kombinieren, damit du auf jedes Wetter eine Antwort parat hast. Du willst dich durch unwegsames Gelände kämpfen? Kein Problem. In unserer Schuhkollektion findest du zahlreiche Modelle, die dir festen Halt und Sicherheit auf Schritt und Tritt verleihen.


Komfort auf höchstem Niveau


Was wäre, wenn … du immer eine Top-Performance abrufen könntest? Mit unseren ACG-Modellen wird dieser Wunsch zur Wirklichkeit. Unser Sortiment umfasst GORE-TEX-Jacken mit Nike Storm-FIT ADV-Design. Dieses bewährte Material kombiniert winddichte und wasserabweisende Eigenschaften mit einer innovativen Technologie, sodass du selbst bei rauer Witterung hohen Tragekomfort genießt. Dank mikroporöser Konstruktion kann der Wasserdampf durch die winzigen Poren des Materials entweichen. Leichtgewichtiges Gewebe sorgt wiederum für maximale Bewegungsfreiheit. Schau dir auch die schnelltrocknenden Hosen an, die jedem plötzlichen Regenschauer standhalten können, während dich Modelle aus UV-beständigen Materialien vor schädlichen Sonnenstrahlen schützen.


Allzeit startklar


Neben vielseitiger Bekleidung umfasst unser ACG-Sortiment auch Schuhe, die für lange Strecken ausgelegt sind. Modelle mit GORE-TEX-Obermaterial schenken dir stets trockene Füße, während die Laufsohlen aus Nike Trail All Terrain Compound (ATC) Gummi einen besseren Grip gewährleisten – ideal für steile Passagen und bei nassem Untergrund. Bei den Accessoires findest du geräumige Sporttaschen, in denen du deine gesamte Ausrüstung verstauen kannst. Wenn du unterwegs die Hände frei haben willst, entscheide dich für ein funktionales Crossbody-Design. Achte dabei auf Sturmriegel und eine wasserabweisende Konstruktion, sodass die Tasche bei jedem Wetter einsatzfähig ist. Dank zahlreicher Innenfächer ist es zudem kinderleicht, eine gewisse Ordnung zu halten. Die Materialien sind leicht zu reinigen, sodass du darin sogar schmutzige Ausrüstung verstauen kannst.


Zum Überziehen konzipiert


In der freien Natur kann sich ein Wetterumschwung schnell bemerkbar machen. Umso besser, dass du mit unserer ACG-Kollektion stets das passende Layering-Piece griffbereit hast. Entdecke unsere Oversized-Jacken und kombiniere dein Wunschmodell mit jedem beliebigen Outfit. Die klassischen Hoodies trägst du am besten direkt über deinem Baselayer. Besonders praktisch sind unsere verstaubaren Jacken, die sich klein zusammenfalten und anschließend in die integrierte Innentasche stecken lassen. Du kannst sie sogar an deiner anderen Kleidung befestigen – so hast du die Jacke im Nu zur Hand, wenn du sie brauchst.


Halte dich warm und trocken


Komfort ist der Schlüssel für Bestleistung. Deshalb findest du in unserer ACG-Kollektion wärmende Pieces wie die mit Fleece gefütterten Sweatshirts oder Jogginghosen aus Materialien in schwerer Qualität. Schau dir auch unsere Modelle mit Therma-FIT Technologie an – sie regulieren die natürliche Körperwärme, damit du selbst bei kaltem Wetter nicht frierst. Einige Jacken mit Reißverschluss sind mit einem durchgehenden Sturmriegel versehen, sodass die kalte Luft nicht eindringen kann. Vervollständige dein Outfit mit einer klassischen Beanie, deren Innenfutter aus Fleece Kopf und Ohren vor Kälte schützt.


Unsere Mission für eine bessere Zukunft


Mit Move to Zero wollen wir den CO₂-Ausstoß und den Abfall auf null reduzieren, um die Zukunft des Sports zu sichern. Möchtest du uns dabei unterstützen? Dann achte beim Stöbern in unserer ACG-Kollektion auf das Label „Nachhaltige Materialien“. Das bedeutet, dass unsere Bekleidung zu mindestens 50 % und unsere Schuhe zu mindestens 20 % aus Recyclingmaterial bestehen. Dazu nutzen wir beispielsweise Polyestergarne, die aus alten Plastikflaschen, Teppichen und Fischernetzen von Mülldeponien hergestellt werden.