Die besten Nike Basketball-Hoodies, die du jetzt kaufen kannst
Einkaufs-Guide
Entdecke die besten Nike Basketball-Hoodies, die du nicht nur auf dem Court tragen kannst.
Egal, ob du sie bei deinen Drills vor dem Spiel trägst, um auf der Bank warm zu bleiben oder um deine Lieblingsteams und -spieler:innen zu supporten: Nike Basketball-Hoodies sorgen für einen relaxten und lässigen Look mit all den Vorteilen, die du von High-Performance-Sportbekleidung erwartest.
Die Pullover und Basketball-Kapuzenjacken von Nike bestehen aus hochwertigem, schweißableitendem Material und haben eine weite, lockere Passform, damit du beim Körbe werfen maximale Bewegungsfreiheit hast.
Nike bietet dir ein umfassendes Sortiment an Basketball-Hoodies mit verschiedenen Materialien und Passformen, die perfekt für jedes Match sind, dich warm halten und nicht nur auf dem Court gut aussehen. Sieh dir unten unsere besten Basketball-Hoodies an.
5 Nike Basketball-Hoodies Must-haves
1. Nike Dri-FIT Basketball-Hoodies
Damit du auf dem Court optimal performen kannst, ist es wichtig, dass dein Basketball-Hoodie aus einem Material besteht, das den Schweiß ableitet. Du möchtest ja schließlich keinen verschwitzten Hoodie tragen, wenn du dich erst einmal warm gespielt hast.
Nike Dri-FIT Material hilft dabei, die Feuchtigkeit über die Oberfläche des Materials abzuleiten, damit sie schnell verdunstet. Dadurch bleibst du kühl und trocken, wenn es auf dem Spielfeld heiß hergeht.
Viele Nike Basketball-Hoodies verfügen über die spezielle Nike Dri-FIT-Technologie – zum Beispiel unsere klassischen Fleece-Silhouetten oder die ultraweichen French Terry-Styles.
(Verwandter Artikel: Alle Positionen beim Basketball, genau erklärt)
2. Nike Therma-FIT Basketball-Hoodies
Für spontane Outdoor-Matches bei kühlem Wetter sind Hoodies mit Nike Therma-FIT das perfekte Layer. Dieses spezielle Material hilft, die Körperwärme zu regulieren, und hält dich warm, ohne dass dir zu heiß wird.
Der Nike Therma-FIT ADV A.P.S. Hoodie ist beispielsweise ein leichtes, atmungsaktives Layer, das dich warm hält und mit seinen seitlichen Reißverschlüssen für optimale Belüftung sorgt, wenn das Spiel in die heiße Phase geht.
3. Kobe Bryant Basketball-Hoodies
Wenn du dich von wahrer Größe inspirieren lassen willst, solltest du dir die Kobe Bryant-Bekleidungskollektion ansehen. Wer beim Kampf gegen die Elemente Unterstützung benötigt, bekommt diese mit den Therma-FIT- und Dri-FIT-Hoodies von Nike. Die Kindergrößen sind perfekt für kleine Basketballstars.
4. Nike A'One-Hoodie
Nike hat die mit Spannung erwartete A'One-Kollektion in Zusammenarbeit mit WNBA-Star A'ja Wilson entworfen und vorgestellt. Die Kollektion umfasst eine Reihe von Bekleidungsstücken, darunter den markanten A'One Hoodie, der nicht nur auffällig, sondern auch besonders bequem ist. Dieser Hoodie ist weit geschnitten und mit Satin gefüttert. Wilsons Signature-Style beinhaltet personalisierte Designelemente, die ihrer Familie und ihren Wurzeln Tribut zollen. Die A'One-Kollektion erscheint im Mai 2025 und soll die nächste Generation von Athlet:innen inspirieren – mit leistungsstarker Ausrüstung, die Wilsons Selbstvertrauen und Leidenschaft widerspiegelt.
5. Basketball-Hoodies in großen Größen
Für Basketballer:innen, die eine größere Größe benötigen, bietet Nike eine breite Auswahl an Basketball-Hoodies. Nike Herren-Oberteile, die als "groß" gekennzeichnet sind, sind 4,5 cm länger als die Standardgröße und die Ärmellänge ist an die jeweilige Silhouette angepasst.
Nike Basketball-Hoodies sind in den Größen XS bis 4XL erhältlich. Weitere Informationen zu den Größen findest du in der Größentabelle von Nike.
Text: Emily Shiffer