Leggings caldi per l'inverno: allenati anche nei mesi più freddi
Che la tua passione sia correre, andare in palestra o dedicarti agli sport di squadra, il maltempo non può fermarti. Ecco perché realizziamo i leggings termici invernali Nike in tessuti isolanti in grado di trattenere il calore, persino nei mesi più freddi. Le fibre, leggere e resistenti, ti proteggono senza appesantire. Inoltre, il fit aderente scolpisce e abbraccia il corpo, per un recupero fulmineo. Il tocco finale? L'inconfondibile Swoosh Nike, per completare con stile i tuoi outfit a strati.
Più calore, persino in condizioni difficili
Quando le temperature si abbassano vertiginosamente, i leggings termici Nike ti aiutano ad allenarti in sicurezza. Il tessuto Therma-FIT blocca il calore, mantenendo i muscoli e le articolazioni al caldo, per una protezione extra dagli infortuni. In più, l'innovativo fleece è morbidissimo sulla pelle e offre un comfort imbattibile. Quando inizi a muoverti, la tecnologia termoregolatrice del tessuto si adegua per preservare una temperatura ideale. Così tu puoi pensare ai tuoi prossimi obiettivi, senza preoccuparti del meteo.
Raggiungi tutti i tuoi traguardi
Vai al lavoro in bicicletta? Ti alleni all'aperto con un personal trainer? Oppure ti stai preparando per una maratona correndo nel gelo del primo mattino? Ovunque ti porti lo sport, i nostri leggings caldi ti offrono sempre il massimo supporto. Cerca i capi con vita alta elasticizzata e design sagomato, pensati per rimanere stabili mentre ti muovi. Le trame a prova di squat, invece, ti assicurano la giusta copertura per fare stretching, affondi e sprint in tutta tranquillità. E quando inizi a sudare, i tights per l'inverno dotati di inserti in mesh forniscono una maggiore ventilazione proprio nelle aree dove si accumula più calore.
Dai sempre il massimo
Qualsiasi condizione meteorologica ti aspetti, i leggings per l'inverno Nike sono progettati per aiutare ogni atleta a eccellere. Le silhouette affusolate e i tessuti flessibili vestono come una seconda pelle, così puoi indossarli sotto un paio di pantaloni o shorts. Tra tanti modelli, lasciati conquistare da quello su misura per il tuo stile e le tue esigenze. Oltre ai colori classici da abbinare a tutto, trovi anche tonalità accattivanti che non passano inosservate. Il materiale elasticizzato segue i tuoi movimenti durante gli scatti, i cambi di direzione improvvisi e i tackle. Per portare con te gli oggetti essenziali, scegli i tights caldi dotati di pratiche tasche con zip.
Nulla potrà distrarti
Per testare i propri limiti bisogna faticare, e noi lo sappiamo bene. Niente paura: la gamma di leggings invernali Nike comprende modelli dotati dell'acclamata tecnologia Dri-FIT. La nostra esclusiva innovazione allontana l'umidità dal corpo, favorendone una rapida evaporazione. Al tempo stesso, le trame traspiranti consentono la circolazione dell'aria attorno al corpo per dissipare facilmente il calore in eccesso, lasciando la pelle fresca e asciutta, senza mai perdere la concentrazione.
Un domani migliore per tutti
Move to Zero è il percorso di Nike verso l'azzeramento degli sprechi e delle emissioni di carbonio, per salvaguardare il futuro dello sport. Vuoi unirti a noi? Cerca i tights e i leggings invernali Nike contrassegnati dall'etichetta Materiali sostenibili. Realizziamo capi di abbigliamento con materiali riciclati per almeno il 50%, utilizzando poliestere di qualità ricavato da vecchie bottiglie di plastica, moquette e reti da pesca destinate alle discariche.