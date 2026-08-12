Pantaloni della tuta caldi: stile semplice contro il freddo
Gli allenamenti non si fermano con l'arrivo del freddo. Ecco perché i pantaloni della tuta invernali Nike sono perfetti per darti calore sia mentre vai in palestra sia durante l'attività fisica all'aperto. Il nostro innovativo tessuto spazzolato mantiene la temperatura naturale del corpo, così rimani al caldo senza ingombro. Inoltre, il materiale è morbidissimo e le cuciture piatte sono delicate sulla pelle, trasmettendoti un comfort totale che ti permette di concentrarti esclusivamente sul raggiungimento dei tuoi obiettivi. Tutti i membri della famiglia possono avere i loro pantaloni della tuta caldi preferiti grazie alla gamma di taglie per tutte le età, ognuno contrassegnato con l'iconico Swoosh Nike, che aggiunge un tocco inconfondibile.
Dalla fase di riscaldamento a quella di defaticamento o per ogni momento della giornata, i nostri pantaloni della tuta invernali rappresentano la scelta ideale. Scopri i joggers con taglio affusolato che ti consentono di muoverti in modo naturale, oppure i modelli con taglio largo sulle gambe dallo stile informale e dal fit comodo, perfetti da indossare sopra i leggings quando fa più freddo. Grazie alle pratiche tasche puoi portare con te gli oggetti essenziali, mentre la fascia elastica in vita con coulisse ti permette di regolarli e adattarli alle tue forme.
I materiali più sostenibili vanno sempre di moda. Move to Zero è il percorso di Nike verso l'azzeramento degli sprechi e delle emissioni di carbonio, per salvaguardare il futuro dello sport. Se vuoi unirti a noi, scegli i pantaloni della tuta caldi contrassegnati con l'etichetta Materiali sostenibili. Significa che realizziamo capi di abbigliamento con materiali riciclati per almeno il 50%, utilizzando poliestere di qualità ricavato da vecchie bottiglie di plastica, moquette e reti da pesca destinate alle discariche.