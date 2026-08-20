Moda sostenibile per almeno il 50%: per tutti i tuoi allenamenti
La moda più sostenibile Nike è caratterizzata da capi con almeno il 50% di cotone biologico, poliestere riciclato o una combinazione di entrambi. Adottando un approccio senza compromessi, esaminiamo come ogni materiale viene coltivato, raccolto e lavorato per dare vita al nostro abbigliamento più sostenibile. Il poliestere riciclato riduce i rifiuti e le emissioni di carbonio di circa il 30% rispetto al poliestere vergine. Il cotone biologico utilizza meno acqua e sostanze chimiche rispetto al cotone coltivato in modo tradizionale. Ciò significa che si ottiene la stessa ottima qualità e le stesse prestazioni con un impatto minore sull'ambiente.
Tessuti per muoverti liberamente
Scopri capi realizzati con materiali più sostenibili che ti aiutano a raggiungere i tuoi obiettivi: leggings leggeri ed elasticizzati, che ti consentono di piegarti, saltare e fare affondi in tutta libertà. I nostri materiali morbidi si asciugano rapidamente per mantenere la freschezza fino all'ultima ripetizione. Desideri un abbigliamento da allenamento che ti tenga al caldo? Non c'è niente di più comodo dei capi in fleece. Con la loro texture liscia su entrambi i lati, i nostri pantaloni jogger e le felpe con cappuccio ti offrono morbidezza senza ingombro. Nella nostra collezione troverai anche giacche con finitura idrorepellente per aiutarti a mantenere il corpo asciutto in caso di pioggia.
Massima freschezza anche negli allenamenti più intensi
Quando ti alleni intensamente, hai bisogno di capi che stiano al passo con te. Per questo i nostri capi realizzati con almeno il 50% di materiali più sostenibili sono dotati della tecnologia innovativa Nike Dri-FIT, che allontana il sudore dalla pelle in modo che evapori più rapidamente, mantenendo il corpo asciutto. Cerca i modelli con inserti in mesh che lasciano fuoriuscire l'umidità. Quando vuoi stare al caldo, la tecnologia Nike Therma-FIT contribuisce a gestire il calore naturale, così puoi mantenere il massimo comfort anche quando fa freddo.
Moda più sostenibile adatta a ogni atleta
Che tu preferisca un taglio aderente o comodo, abbiamo capi in materiali più sostenibili in quasi tutti i modelli. Scopri i pantaloni dal fit standard con taglio leggermente affusolato. Sono così versatili che puoi indossarli in palestra o durante il weekend. Troverai anche versioni slim fit, che sono aderenti lungo le gambe, per un look elegante. Per quanto riguarda le felpe con cappuccio e le maglie, scopri i modelli comodi con fit ampio su tutto il corpo.
La praticità di cui hai bisogno
I nostri capi realizzati con materiali più sostenibili sono curati nei minimi dettagli, così potrai mettere alla prova i tuoi limiti senza distrazioni. La gamma comprende una serie di giacche con comode tasche anteriori, per tenere sempre a portata di mano gli oggetti essenziali. Cerca i modelli dotati di tasche con zip sulle maniche, ideali per riporre carte di credito o chiavi. I capi con cappuccio ti proteggono dalla pioggia leggera, così potrai sempre affrontare le condizioni atmosferiche più diverse. Inoltre, abbiamo anche pantaloni e giacche con bordi elasticizzati che trattengono il calore quando senti freddo.
Un futuro migliore
Move to Zero è il percorso di Nike verso l'azzeramento degli sprechi e delle emissioni di carbonio, per salvaguardare il futuro dello sport. Per unirti al nostro percorso, scegli la moda contraddistinta dall'etichetta Materiali sostenibili. Realizziamo capi di abbigliamento con materiali riciclati per almeno il 50%, utilizzando poliestere di qualità ricavato da vecchie bottiglie di plastica, moquette e reti da pesca destinate alle discariche.