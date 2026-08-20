Moda sostenibile per almeno il 50%

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Inter 2025/26 Stadium – Terza
Inter 2025/26 Stadium – Terza Maglia da calcio replica Nike Dri-FIT Total 90 – Ragazzo/a
Materiali riciclati
Inter 2025/26 Stadium – Terza
Maglia da calcio replica Nike Dri-FIT Total 90 – Ragazzo/a
CHF 95
Nike Club Rules
Nike Club Rules Maglia con collo a lupetto Aero-FIT – Uomo
Materiali riciclati
Nike Club Rules
Maglia con collo a lupetto Aero-FIT – Uomo
CHF 70
Inter 2026/27 Match – Away
Inter 2026/27 Match – Away Maglia ufficiale da calcio Nike Aero-FIT – Uomo
Materiali riciclati
Inter 2026/27 Match – Away
Maglia ufficiale da calcio Nike Aero-FIT – Uomo
CHF 185
NikeCourt Ace Advantage
NikeCourt Ace Advantage Shorts da tennis Dri-FIT – Donna
Materiali riciclati
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Shorts da tennis Dri-FIT – Donna
CHF 80
Chelsea FC 2026/27 Match – Away
Chelsea FC 2026/27 Match – Away Maglia ufficiale da calcio Nike Aero-FIT – Uomo
Best seller
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Maglia ufficiale da calcio Nike Aero-FIT – Uomo
CHF 185
Jordan
Jordan Shorts Diamond in mesh – Uomo
Materiali riciclati
Jordan
Shorts Diamond in mesh – Uomo
CHF 64.95
Nike Indy
Nike Indy Bra - Bambina/Ragazza
Materiali riciclati
Nike Indy
Bra - Bambina/Ragazza
CHF 32
Nike Hyverse
Nike Hyverse T-shirt da training Dri-FIT UV – Uomo
Materiali riciclati
Nike Hyverse
T-shirt da training Dri-FIT UV – Uomo
CHF 45
Nike Sportswear Everyday Essential
Nike Sportswear Everyday Essential Fantasmini (3 paia)
Materiali riciclati
Nike Sportswear Everyday Essential
Fantasmini (3 paia)
CHF 20
USMNT 2026 Match Home
USMNT 2026 Match Home Maglia ufficiale da calcio Nike Aero-FIT – Uomo
Materiali riciclati
USMNT 2026 Match Home
Maglia ufficiale da calcio Nike Aero-FIT – Uomo
CHF 185
Nike Stride Plus
Nike Stride Plus Shorts da running Dri-FIT con slip integrati 13 cm – Uomo
Materiali riciclati
Nike Stride Plus
Shorts da running Dri-FIT con slip integrati 13 cm – Uomo
CHF 80
Jordan Sport
Jordan Sport Shorts a vita alta 15 cm Dri-FIT – Donna
Materiali riciclati
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Shorts a vita alta 15 cm Dri-FIT – Donna
CHF 57
Nazionale brasiliana 2026 Stadium – Home
Nazionale brasiliana 2026 Stadium – Home Maglia da calcio Nike Dri-FIT – Uomo
Best seller
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Maglia da calcio Nike Dri-FIT – Uomo
CHF 125
FC Barcelona 2026/27 Stadium – Away
FC Barcelona 2026/27 Stadium – Away Maglia replica da calcio Kobe Dri-FIT – Uomo
Best seller
FC Barcelona 2026/27 Stadium – Away
Maglia replica da calcio Kobe Dri-FIT – Uomo
CHF 125
Nike Flow
Nike Flow Shorts da running 2 in 1 in mesh Dri-FIT – Donna
Materiali riciclati
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Shorts da running 2 in 1 in mesh Dri-FIT – Donna
CHF 55
Nazionale inglese 2026 Stadium – Home
Nazionale inglese 2026 Stadium – Home Maglia da calcio Nike Dri-FIT – Ragazzo/a
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Maglia da calcio Nike Dri-FIT – Ragazzo/a
CHF 99.95
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Shorts da running con slip foderati 10 cm Nike Dri-FIT ADV – Uomo
Materiali riciclati
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Shorts da running con slip foderati 10 cm Nike Dri-FIT ADV – Uomo
CHF 94.95
Nike Victory
Nike Victory Abito da tennis Dri-FIT – Donna
Materiali riciclati
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Abito da tennis Dri-FIT – Donna
CHF 85
Brasile Strike
Brasile Strike Maglia da calcio a manica corta in maglia Jordan Dri-FIT – Uomo
Materiali riciclati
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Maglia da calcio a manica corta in maglia Jordan Dri-FIT – Uomo
CHF 64.95
FC Barcelona 2026/27 Stadium – Away
FC Barcelona 2026/27 Stadium – Away Maglia replica da calcio Kobe Dri-FIT – Ragazzo/a
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Nazionale brasiliana 2026 Match – Home
Nazionale brasiliana 2026 Match – Home Maglia da calcio Nike Aero-FIT – Uomo
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CHF 185
ACG Trailwind
ACG Trailwind Shorts 7,5 cm con slip Dri-FIT ADV – Uomo
Materiali riciclati
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CHF 94.95
Nike DNA Academy
Nike DNA Academy Shorts da basket 28 cm Dri-FIT – Uomo
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Shorts da basket 28 cm Dri-FIT – Uomo
CHF 40
Nazionale olandese 2026 Stadium – Home
Nazionale olandese 2026 Stadium – Home Maglia da calcio Nike Dri-FIT – Donna
Materiali riciclati
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CHF 125

Moda sostenibile per almeno il 50%: per tutti i tuoi allenamenti

La moda più sostenibile Nike è caratterizzata da capi con almeno il 50% di cotone biologico, poliestere riciclato o una combinazione di entrambi. Adottando un approccio senza compromessi, esaminiamo come ogni materiale viene coltivato, raccolto e lavorato per dare vita al nostro abbigliamento più sostenibile. Il poliestere riciclato riduce i rifiuti e le emissioni di carbonio di circa il 30% rispetto al poliestere vergine. Il cotone biologico utilizza meno acqua e sostanze chimiche rispetto al cotone coltivato in modo tradizionale. Ciò significa che si ottiene la stessa ottima qualità e le stesse prestazioni con un impatto minore sull'ambiente.


Tessuti per muoverti liberamente


Scopri capi realizzati con materiali più sostenibili che ti aiutano a raggiungere i tuoi obiettivi: leggings leggeri ed elasticizzati, che ti consentono di piegarti, saltare e fare affondi in tutta libertà. I nostri materiali morbidi si asciugano rapidamente per mantenere la freschezza fino all'ultima ripetizione. Desideri un abbigliamento da allenamento che ti tenga al caldo? Non c'è niente di più comodo dei capi in fleece. Con la loro texture liscia su entrambi i lati, i nostri pantaloni jogger e le felpe con cappuccio ti offrono morbidezza senza ingombro. Nella nostra collezione troverai anche giacche con finitura idrorepellente per aiutarti a mantenere il corpo asciutto in caso di pioggia.


Massima freschezza anche negli allenamenti più intensi


Quando ti alleni intensamente, hai bisogno di capi che stiano al passo con te. Per questo i nostri capi realizzati con almeno il 50% di materiali più sostenibili sono dotati della tecnologia innovativa Nike Dri-FIT, che allontana il sudore dalla pelle in modo che evapori più rapidamente, mantenendo il corpo asciutto. Cerca i modelli con inserti in mesh che lasciano fuoriuscire l'umidità. Quando vuoi stare al caldo, la tecnologia Nike Therma-FIT contribuisce a gestire il calore naturale, così puoi mantenere il massimo comfort anche quando fa freddo.


Moda più sostenibile adatta a ogni atleta


Che tu preferisca un taglio aderente o comodo, abbiamo capi in materiali più sostenibili in quasi tutti i modelli. Scopri i pantaloni dal fit standard con taglio leggermente affusolato. Sono così versatili che puoi indossarli in palestra o durante il weekend. Troverai anche versioni slim fit, che sono aderenti lungo le gambe, per un look elegante. Per quanto riguarda le felpe con cappuccio e le maglie, scopri i modelli comodi con fit ampio su tutto il corpo.


La praticità di cui hai bisogno


I nostri capi realizzati con materiali più sostenibili sono curati nei minimi dettagli, così potrai mettere alla prova i tuoi limiti senza distrazioni. La gamma comprende una serie di giacche con comode tasche anteriori, per tenere sempre a portata di mano gli oggetti essenziali. Cerca i modelli dotati di tasche con zip sulle maniche, ideali per riporre carte di credito o chiavi. I capi con cappuccio ti proteggono dalla pioggia leggera, così potrai sempre affrontare le condizioni atmosferiche più diverse. Inoltre, abbiamo anche pantaloni e giacche con bordi elasticizzati che trattengono il calore quando senti freddo.


Un futuro migliore


Move to Zero è il percorso di Nike verso l'azzeramento degli sprechi e delle emissioni di carbonio, per salvaguardare il futuro dello sport. Per unirti al nostro percorso, scegli la moda contraddistinta dall'etichetta Materiali sostenibili. Realizziamo capi di abbigliamento con materiali riciclati per almeno il 50%, utilizzando poliestere di qualità ricavato da vecchie bottiglie di plastica, moquette e reti da pesca destinate alle discariche.