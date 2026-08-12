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Abbigliamento contenente una quantità minima di materiali sostenibili pari al 50%

Questi prodotti contengono almeno il 50% di cotone biologico, poliestere riciclato oppure una miscela di cotone biologico e poliestere riciclato. Il cotone biologico viene coltivato senza sostanze chimiche sintetiche e utilizza meno acqua rispetto al metodo di coltivazione convenzionale, mentre il poliestere riciclato riduce gli sprechi e l'impatto ambientale.

Poniamo un'estrema attenzione ai materiali utilizzati nei nostri prodotti, così puoi indossarli senza problemi. Adottando un approccio senza compromessi, esaminiamo la coltivazione, la raccolta e la lavorazione di ogni materiale per creare i nostri prodotti. Ci concentriamo su quelli che utilizziamo di più, inclusi poliestere e cotone. Il poliestere riciclato riduce del 30% circa gli sprechi e le emissioni di carbonio rispetto al poliestere vergine. Inoltre, il cotone biologico utilizza meno acqua e sostanze chimiche rispetto a quello coltivato in modo convenzionale e offre le stesse prestazioni elevate con un impatto ambientale ridotto.

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