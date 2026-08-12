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Pantaloncini Dri-FIT traspiranti da donna

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Nike Swift
Nike Swift Shorts da running 10 cm aderenti a vita alta con tasche – Donna
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Nike Swift
Shorts da running 10 cm aderenti a vita alta con tasche – Donna
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Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Shorts da running a vita media con slip foderati 8 cm Dri-FIT ADV – Donna
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Shorts da running a vita media con slip foderati 8 cm Dri-FIT ADV – Donna
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Nike Swift Breathe
Nike Swift Breathe Shorts da running 6 cm Dri-FIT a vita media con slip – Donna
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Nike One
Nike One Shorts Dri-FIT 2-in-1 a vita alta 8 cm – Donna
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Nike Academy
Nike Academy Shorts da calcio 10 cm Dri-FIT – Donna
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Nike Academy
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Nike One
Nike One Shorts Dri-FIT 2 in 1 a vita media 8 cm – Donna
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Shorts Dri-FIT 2 in 1 a vita media 8 cm – Donna
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Nike ACG
Nike ACG Shorts da trail running da 10 cm con slip e Dri-FIT – Donna
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Shorts da trail running da 10 cm con slip e Dri-FIT – Donna
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Nike Strike
Nike Strike Shorts da calcio in maglia Nike Dri-FIT – Donna
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NikeCourt Ace Advantage
NikeCourt Ace Advantage Shorts da tennis Dri-FIT – Donna
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Nike United Academy
Nike United Academy Shorts da calcio in maglia Nike Dri-FIT – Donna
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Nike One
Nike One Leggings capri a vita alta – Donna
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NikeCourt Heritage Shorts da tennis in fleece a vita media – Donna
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NikeSKIMS Airy Shorts comodi da donna
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Nike AeroSwift Shorts da running a vita media con slip foderati 8 cm Dri-FIT ADV – Donna
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Nike Pro
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Nike 24.7 PerfectStretch Shorts a vita alta con Dri-FIT – Donna
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NikeSKIMS Stretch Nylon Shorts da atletica 13 cm – Donna
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Jordan Sport Shorts Diamond 10 cm – Donna
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Jordan Sport Shorts Diamond 10 cm – Donna
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Nike Form Pantaloncini – Donna
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Nike Essential Shorts da basket in mesh Dri-FIT – Donna
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Jordan Sport Essentials Shorts a vita alta 12,5 cm con Dri-FIT – Donna
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NikeCourt Shorts da tennis con tasche Dri-FIT – Donna
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Nike Pro Sculpt Shorts da ciclista 13 cm a vita alta Dri-FIT – Donna
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Nike Swift Shorts da running 2 in 1 a vita media Dri-FIT 8 cm – Donna
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NikeSKIMS Satin Shine Shorts da ciclista 18 cm termosaldati a vita media – Donna
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Jordan Sport Shorts a vita alta con stampa 13 cm Dri-FIT – Donna
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Nike Universa Shorts da ciclista 13 cm a vita alta senza cucitura anteriore – Donna
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Nike Form Pantaloncini – Donna
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Nike One Shorts modello ciclista 20 cm a vita alta – Donna
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Nike Essential Shorts da basket in mesh Dri-FIT – Donna
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Jordan Sport Essentials Shorts a vita alta 12,5 cm con Dri-FIT – Donna
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NikeCourt Shorts da tennis con tasche Dri-FIT – Donna
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Nike Pro Sculpt Shorts da ciclista 13 cm a vita alta Dri-FIT – Donna
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Nike One Shorts Dri-FIT a vita media con slip foderati 8 cm – Donna
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Nike Swift Shorts da running 2 in 1 a vita media Dri-FIT 8 cm – Donna
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Shorts da running 2 in 1 a vita media Dri-FIT 8 cm – Donna
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NikeSKIMS Satin Shine Shorts da ciclista 18 cm termosaldati a vita media – Donna
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Jordan Sport Shorts Diamond 10 cm – Donna
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Nike Golf Club
Nike Golf Club Shorts da golf Dri-FIT – Donna
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Shorts da golf Dri-FIT – Donna
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Nike Pro Sculpt Shorts da ciclista 8 cm a vita alta – Donna
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Jordan Sport
Jordan Sport Shorts 13 cm - Donna
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Shorts 13 cm - Donna
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NikeSKIMS Studio Stretch
NikeSKIMS Studio Stretch Shorts 12,5 cm - Donna
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NikeSKIMS Satin Shine
NikeSKIMS Satin Shine Shorts da ciclista 13 cm a vita alta – Donna
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Shorts da ciclista 13 cm a vita alta – Donna
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Shorts da donna ad asciugatura rapida: più comfort quando serve

Sentiti perfettamente a tuo agio durante ogni workout grazie a un paio di pantaloncini traspiranti da donna Nike. Se cerchi massima traspirabilità e comfort, opta per gli shorts da donna ad asciugatura rapida con inserti in mesh nelle zone strategiche per lasciar circolare l'aria. In più, i tessuti leggeri sono studiati per non appesantirti mentre ti alleni. L'innovativa tecnologia dei pantaloncini Nike Dri-FIT da donna allontana il sudore dalla pelle, facendolo evaporare più velocemente: così rimani fresca e asciutta persino quando l'intensità aumenta.


Non importa come, quando e quanto ti muovi: con i nostri shorts da donna ad asciugatura veloce sei tu a dettare il ritmo. Il tessuto elasticizzato e aderente dei capi Nike ti permette di fare affondi, salti e squat con grande facilità. Ogni modello viene progettato appositamente per flettersi in tutte le direzioni e assecondare i movimenti naturali del corpo. Desideri maggiore sostegno? I modelli con compression fit migliorano la circolazione e mantengono i muscoli caldi tra una serie e l'altra.


L'elastico in vita dona un fit perfetto, evitando che il tessuto si arrotoli mentre ti muovi. Per una maggiore copertura, punta sui pantaloncini traspiranti da donna a vita alta o a doppio strato. Corri in città? I modelli con tasche aperte o chiuse da zip ti permettono di tenere a portata di mano tutto l'essenziale. Per finire, l'iconico logo Swoosh aggiunge un tocco esclusivo al tuo guardaroba sportivo.


Move to Zero è il percorso di Nike verso l'azzeramento degli sprechi e delle emissioni di carbonio, per salvaguardare il futuro dello sport. Per unirti a noi, cerca gli shorts da donna ad asciugatura rapida contrassegnati dall'etichetta Materiali sostenibili. Realizziamo capi di abbigliamento con materiali riciclati per almeno il 50%, utilizzando poliestere di qualità ricavato da vecchie bottiglie di plastica, moquette e reti da pesca destinate alle discariche.