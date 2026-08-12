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Leggings Nike Dri-FIT da donna

(87)
Nike Universa
Nike Universa Leggings a 7/8 a vita alta senza cucitura anteriore – Donna
Materiali riciclati
Nike Universa
Leggings a 7/8 a vita alta senza cucitura anteriore – Donna
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Nike Universa
Nike Universa Shorts da ciclista 13 cm a vita alta senza cucitura anteriore – Donna
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Nike Swift
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Nike Pro Seamless Leggings a 7/8 a vita alta – Donna
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Nike Tempo Leggings da running a 7/8 a vita alta - Donna
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Nike Pro Seamless Shorts da ciclista 13 cm a vita alta Dri-FIT – Donna
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Nike Zenvy Leggings a tutta lunghezza e vita alta senza cucitura anteriore – Donna
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Nike Universa
Nike Universa Leggings a tutta lunghezza e vita alta senza cucitura anteriore – Donna
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Nike Universa
Nike Universa Leggings in mesh a 7/8 a vita alta – Donna
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Nike Pro Sculpt Leggings a 7/8 a vita alta – Donna
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Jordan Sport Shorts a vita alta 15 cm Dri-FIT – Donna
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Nike Zenvy Leggings svasati a vita alta senza cuciture frontali – Donna
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Nike (M) One Leggings a 7/8 e vita alta con tasche (Maternità) – Donna
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Jordan Sport Essentials Shorts a vita alta 12,5 cm con Dri-FIT – Donna
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Nike Pro Sculpt Shorts da ciclista 13 cm a vita alta Dri-FIT – Donna
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Nike Tempo Leggings da running a 7/8 a vita alta - Donna
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Nike Zenvy Shorts modello ciclista 20 cm a vita alta – Donna
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Nike One Leggings a 7/8 a vita alta – Donna
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Jordan Sport Shorts a vita alta con stampa 13 cm Dri-FIT – Donna
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NikeSKIMS Satin Shine
NikeSKIMS Satin Shine Shorts da ciclista 18 cm termosaldati a vita media – Donna
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Jordan Sport
Jordan Sport Tights da basket a vita alta e gamba singola (sinistra) – Donna
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Tights da basket a vita alta e gamba singola (sinistra) – Donna
CHF 57

Leggings Nike Dri-FIT da donna: comfort e freschezza a ogni passo

È importante sentirsi fresca e lucida per poter dare il meglio di sé, specialmente nelle sessioni di allenamento più intense. I leggings Nike Dri-FIT allontanano il sudore dalla pelle, per un'evaporazione più rapida. L'innovativa tecnologia ti lascia una sensazione di freschezza che dura tutto il giorno, mentre i modelli con inserti in mesh consentono una ventilazione eccellente grazie al passaggio d'aria extra, perfetto quando inizi a sentire caldo.

Il tessuto super elasticizzato ti dona il comfort di un legging ideale per tutti i giorni, ma adatto anche per lunghe corse e workout impegnativi. Inoltre, i leggings Dri-FIT Nike ti accompagnano nei movimenti, senza limitarti, e ti forniscono una copertura totale che ti permette di rimanere concentrata sul tuo allenamento, ovunque tu sia.

Scegli i leggings Nike Dri-FIT da donna che avvolgono il tuo corpo sostenendoti nei punti chiave. Il risultato? Una libertà di movimento davvero confortevole. L'ampia fascia in vita ti offre la sicurezza per spingerti oltre i tuoi limiti, mentre nei modelli con ridotte cuciture le gambe sono in grado di muoversi nel modo più naturale possibile, per inseguire i tuoi obiettivi in palestra o in pista senza distrazioni.