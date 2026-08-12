Abbigliamento Club Fleece

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Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Felpa con cappuccio e zip a tutta lunghezza – Ragazzo/a
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Felpa con cappuccio e zip a tutta lunghezza – Ragazzo/a
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Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Felpa pullover con cappuccio
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Felpa pullover con cappuccio
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Nike Sportswear Club Fleece Felpa – Ragazzo/a
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Nike Club Pantaloni jogger in French Terry - Uomo
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Felpa pullover con cappuccio – Ragazzi
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Maglia a girocollo in French Terry – Uomo
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Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Felpa con cappuccio e zip a tutta lunghezza – Uomo
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Felpa con cappuccio e zip a tutta lunghezza – Uomo
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Paris Saint-Germain City Side
Paris Saint-Germain City Side Felpa in fleece con cappuccio e zip a tutta lunghezza Nike Football – Uomo
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Felpa in fleece con cappuccio e zip a tutta lunghezza Nike Football – Uomo
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Nike Club Shorts Alumni in French Terry - Uomo
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Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Pantaloni Jogger – Ragazzi
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Pantaloni Jogger – Ragazzi
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Chicago Bulls Club
Chicago Bulls Club Felpa pullover con cappuccio Nike NBA – Uomo
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Nike Sportswear Club Pantaloni con laccetti elastici in fleece – Uomo
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New York Knicks Courtside
New York Knicks Courtside Felpa pullover con cappuccio Jordan NBA Club Premium – Uomo
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Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Pantaloni cargo – Ragazzo/a
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Nike Club Shorts Flow in French Terry – Uomo
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Shorts Flow in French Terry – Uomo
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Nike Sportswear Club Shorts in French Terry – Ragazzo/a
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Shorts in French Terry – Ragazzo/a
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Team 31 Club
Team 31 Club Felpa pullover con cappuccio Nike NBA – Uomo
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Felpa pullover con cappuccio Nike NBA – Uomo
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Kylian Mbappé Club Fleece
Kylian Mbappé Club Fleece Pantaloni jogger da calcio – Ragazzo/a
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Kylian Mbappé Club Fleece
Kylian Mbappé Club Fleece Felpa con cappuccio Nike Football – Ragazzo/a
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Kylian Mbappé Club Fleece Maglia girocollo oversize Nike Football – Ragazzo/a
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Maglia girocollo oversize Nike Football – Ragazzo/a
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Nike Club Felpa con cappuccio e zip a tutta lunghezza in fleece - Uomo
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Felpa con cappuccio e zip a tutta lunghezza in fleece - Uomo
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Nike Sportswear Club Pantaloni oversize in French Terry – Uomo
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Nike Club Felpa con cappuccio e zip a tutta lunghezza in French terry - Uomo
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Nike Sportswear Club Fleece Shorts in French Terry – Ragazzo/a
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Nike Sportswear Club Fleece Shorts in French Terry - Ragazzi
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Golden State Warriors Club
Golden State Warriors Club Felpa pullover con cappuccio Nike NBA – Uomo
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Nike Sportswear Club Felpa oversize a girocollo in French Terry – Uomo
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Golden State Warriors Club Felpa pullover con cappuccio Nike NBA – Uomo
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Nike Sportswear Club Fleece Pantaloni cargo – Ragazzo/a
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Paris Saint-Germain City Side
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Paris Saint-Germain Home City Side Felpa in fleece con cappuccio Nike Football – Ragazzo/a
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Felpa in fleece con cappuccio Nike Football – Ragazzo/a
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Abbigliamento Nike Club Fleece: linee essenziali e stile casual si incontrano

Punta tutto sul comfort con la collezione Nike Club Fleece. Proponiamo pantaloni jogger, felpe con cappuccio e modelli girocollo in French Terry con rovescio non spazzolato e in fleece spazzolato di peso medio. I tessuti di alta qualità presentano linee pulite e offrono traspirabilità e morbidezza: l'ideale sia per la palestra che per il relax. Trovi anche shorts dal taglio ampio che arrivano a metà coscia e pantaloni cargo versatili con più tasche.


Le nostre felpe con cappuccio Club Fleece sono perfette per essere indossate su altri capi e sono disponibili con o senza zip integrale. I fit standard presentano linee più essenziali, mentre i modelli oversize sono comodi e ti consentono di muoverti come vuoi. Le maniche scese creano un taglio elegante, mentre i modelli dalle forme morbide sono l'ideale per vestirsi a strati. Cerchi la felpa a girocollo adatta a te? I nostri modelli Club Fleece sono classici irrinunciabili. Gli Swoosh ricamati sul petto, poi, aggiungono un tocco in più da sfoggiare tutti i giorni.


La linea Nike Club Fleece ha tutto ciò che ti serve anche per quanto riguarda i pantaloni. Puoi scegliere tra pantaloni jogger a fondo aperto che si appoggiano sulle scarpe e modelli più essenziali con bordi a costine, ampi su seduta e cosce e via via più stretti verso la caviglia. Il fleece spazzolato di peso medio è liscio su entrambi i lati e incredibilmente morbido, mentre l'elastico in vita e la coulisse esterna donano un fit comodo e regolabile.


Devi fare acquisti per tutta la famiglia? I capi Nike Club Fleece sono disponibili anche in taglie per bambini e ragazzi. Trovi felpe con cappuccio e girocollo incredibilmente confortevoli e morbide all'interno, perfette per riscaldarsi durante l'intervallo a scuola o le partite di calcio in inverno. Proponiamo felpe dal taglio squadrato, ampie sul busto e leggermente corte, pensate per offrire libertà di movimento senza risultare troppo grandi. Inoltre, il nostro fleece leggero spazzolato all'interno è eccezionalmente soffice e delicato sulla pelle dei più piccoli.


Move to Zero è il percorso di Nike verso un futuro a zero emissioni di carbonio e zero sprechi. Per unirti a noi, scegli capi d'abbigliamento Nike Club Fleece con l'etichetta Materiali sostenibili. Realizziamo capi di abbigliamento con materiali riciclati per almeno il 50%, utilizzando poliestere di qualità ricavato da vecchie bottiglie di plastica, moquette e reti da pesca destinate alle discariche.