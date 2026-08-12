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  2. Felpe e maglie

Felpe Club Fleece con e senza cappuccio

(72)
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Felpa con cappuccio e zip a tutta lunghezza – Ragazzo/a
Nike Sportswear Club Fleece
Felpa con cappuccio e zip a tutta lunghezza – Ragazzo/a
CHF 57
New York Knicks Courtside
New York Knicks Courtside Felpa pullover con cappuccio Jordan NBA Club Premium – Uomo
New York Knicks Courtside
Felpa pullover con cappuccio Jordan NBA Club Premium – Uomo
CHF 94.95
Nike Club
Nike Club Felpa pullover in French Terry con cappuccio
Nike Club
Felpa pullover in French Terry con cappuccio
CHF 75
Nike Club
Nike Club Maglia a girocollo in French Terry – Uomo
Nike Club
Maglia a girocollo in French Terry – Uomo
CHF 70
Team 31 Club
Team 31 Club Felpa pullover con cappuccio Nike NBA – Uomo
Team 31 Club
Felpa pullover con cappuccio Nike NBA – Uomo
CHF 85
Nike Club
Nike Club Maglia a girocollo in fleece – Uomo
Nike Club
Maglia a girocollo in fleece – Uomo
CHF 70
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Felpa pullover con cappuccio
Nike Sportswear Club Fleece
Felpa pullover con cappuccio
CHF 75
Kylian Mbappé Club Fleece
Kylian Mbappé Club Fleece Felpa con cappuccio Nike Football – Ragazzo/a
Ultimi arrivi
Kylian Mbappé Club Fleece
Felpa con cappuccio Nike Football – Ragazzo/a
CHF 64.95
Kylian Mbappé Club Fleece
Kylian Mbappé Club Fleece Maglia girocollo oversize Nike Football – Ragazzo/a
Ultimi arrivi
Kylian Mbappé Club Fleece
Maglia girocollo oversize Nike Football – Ragazzo/a
CHF 64.95
Nike Club
Nike Club Felpa con cappuccio e zip a tutta lunghezza in fleece - Uomo
+1
Nike Club
Felpa con cappuccio e zip a tutta lunghezza in fleece - Uomo
CHF 80
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Felpa pullover con cappuccio – Ragazzi
+8
Ultimi arrivi
Nike Sportswear Club Fleece
Felpa pullover con cappuccio – Ragazzi
CHF 52
Chicago Bulls Club
Chicago Bulls Club Felpa pullover con cappuccio Nike NBA – Uomo
Chicago Bulls Club
Felpa pullover con cappuccio Nike NBA – Uomo
CHF 85
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Felpa – Ragazzo/a
+2
Nike Sportswear Club Fleece
Felpa – Ragazzo/a
CHF 45
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Felpa con cappuccio e zip a tutta lunghezza – Uomo
Nike Sportswear Club Fleece
Felpa con cappuccio e zip a tutta lunghezza – Uomo
CHF 80
Nike Club
Nike Club Felpa con cappuccio e zip a tutta lunghezza in French terry - Uomo
Nike Club
Felpa con cappuccio e zip a tutta lunghezza in French terry - Uomo
CHF 80
Nike Club
Nike Club Felpa pullover in fleece con cappuccio – Uomo
+4
Nike Club
Felpa pullover in fleece con cappuccio – Uomo
CHF 75
Golden State Warriors Club
Golden State Warriors Club Felpa pullover con cappuccio Nike NBA – Uomo
Golden State Warriors Club
Felpa pullover con cappuccio Nike NBA – Uomo
CHF 85
Nike Sportswear Athletic
Nike Sportswear Athletic Felpa pullover oversize con cappuccio – Ragazzo
Ultimi arrivi
Nike Sportswear Athletic
Felpa pullover oversize con cappuccio – Ragazzo
CHF 64.95
Brazil Club
Brazil Club Felpa pullover da calcio in French Terry con cappuccio Nike – Uomo
Esclusione dalla promo
Brazil Club
Felpa pullover da calcio in French Terry con cappuccio Nike – Uomo
CHF 80
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Felpa loose fit con zip a 1/4 – Ragazzo/a
Materiali riciclati
Nike Sportswear Club Fleece
Felpa loose fit con zip a 1/4 – Ragazzo/a
CHF 64.95
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Felpa con cappuccio in French Terry – Ragazzo/a
Ultimi arrivi
Nike Sportswear Club
Felpa con cappuccio in French Terry – Ragazzo/a
CHF 57
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Felpa oversize a girocollo in French Terry – Uomo
Nike Sportswear Club
Felpa oversize a girocollo in French Terry – Uomo
CHF 70
Paris Saint-Germain City Side
Paris Saint-Germain City Side Felpa in fleece con cappuccio e zip a tutta lunghezza Nike Football – Uomo
Paris Saint-Germain City Side
Felpa in fleece con cappuccio e zip a tutta lunghezza Nike Football – Uomo
CHF 105
Paris Saint-Germain Home City Side
Paris Saint-Germain Home City Side Felpa in fleece con cappuccio Nike Football – Ragazzo/a
Paris Saint-Germain Home City Side
Felpa in fleece con cappuccio Nike Football – Ragazzo/a
CHF 70
Nike Fairway Fresh
Nike Fairway Fresh Maglia da golf in fleece Dri-FIT – Donna
Nike Fairway Fresh
Maglia da golf in fleece Dri-FIT – Donna
CHF 80
Collezione Nike x LEGO®
Collezione Nike x LEGO® Felpa con cappuccio – Ragazzo/a
Collezione Nike x LEGO®
Felpa con cappuccio – Ragazzo/a
CHF 70
Cleveland Cavaliers Club
Cleveland Cavaliers Club Felpa pullover con cappuccio Nike NBA – Uomo
Cleveland Cavaliers Club
Felpa pullover con cappuccio Nike NBA – Uomo
CHF 85
Atlético de Madrid Club
Atlético de Madrid Club Felpa con cappuccio e zip a tutta lunghezza in French Terry Nike Football – Ragazzo
Esclusione dalla promo
Atlético de Madrid Club
Felpa con cappuccio e zip a tutta lunghezza in French Terry Nike Football – Ragazzo
CHF 64.95
Team 31
Team 31 Maglia girocollo Nike Club Fleece – Uomo
Team 31
Maglia girocollo Nike Club Fleece – Uomo
CHF 80
FC Barcelona Club
FC Barcelona Club Felpa pullover da calcio in French Terry con cappuccio Nike – Uomo
FC Barcelona Club
Felpa pullover da calcio in French Terry con cappuccio Nike – Uomo
CHF 80
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Cardigan – Ragazzo/a
Nike Sportswear Club
Cardigan – Ragazzo/a
CHF 64.95
Ja Nike Club
Ja Nike Club Felpa da basket con cappuccio – Uomo
Ja Nike Club
Felpa da basket con cappuccio – Uomo
CHF 99.95
Nike Sportswear
Nike Sportswear Maglia da danza a manica lunga in fleece – Ragazza
Nike Sportswear
Maglia da danza a manica lunga in fleece – Ragazza
CHF 70
Tottenham Hotspur City Side
Tottenham Hotspur City Side Felpa in fleece con cappuccio Nike Football – Ragazzo/a
Tottenham Hotspur City Side
Felpa in fleece con cappuccio Nike Football – Ragazzo/a
CHF 70
Nike Sportswear Air Max
Nike Sportswear Air Max Felpa pullover in fleece con cappuccio – Ragazzo
Nike Sportswear Air Max
Felpa pullover in fleece con cappuccio – Ragazzo
CHF 75
Nike Club
Nike Club Felpa in French Terry con cappuccio – Uomo
Nike Club
Felpa in French Terry con cappuccio – Uomo
CHF 85
Nike Club Rules
Nike Club Rules Felpa a girocollo in French Terry – Uomo
Nike Club Rules
Felpa a girocollo in French Terry – Uomo
CHF 115
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Felpa pullover con cappuccio – Ragazzo/a
Nike Sportswear Club Fleece
Felpa pullover con cappuccio – Ragazzo/a
CHF 57
Chelsea FC City Side
Chelsea FC City Side Felpa in fleece con cappuccio Nike Football – Ragazzo/a
Chelsea FC City Side
Felpa in fleece con cappuccio Nike Football – Ragazzo/a
CHF 70
Nike Club Fleece
Nike Club Fleece Felpa in French Terry con cappuccio e zip a tutta lunghezza – Ragazzo/a
Nike Club Fleece
Felpa in French Terry con cappuccio e zip a tutta lunghezza – Ragazzo/a
CHF 57
Boston Celtics Club
Boston Celtics Club Felpa pullover con cappuccio Nike NBA – Uomo
Boston Celtics Club
Felpa pullover con cappuccio Nike NBA – Uomo
CHF 85
Brooklyn Nets Club
Brooklyn Nets Club Felpa pullover con cappuccio Nike NBA – Uomo
Brooklyn Nets Club
Felpa pullover con cappuccio Nike NBA – Uomo
CHF 85
Memphis Grizzlies Club
Memphis Grizzlies Club Felpa pullover con cappuccio Nike NBA – Uomo
Memphis Grizzlies Club
Felpa pullover con cappuccio Nike NBA – Uomo
CHF 85
Milwaukee Bucks Club
Milwaukee Bucks Club Felpa pullover con cappuccio Nike NBA – Uomo
Milwaukee Bucks Club
Felpa pullover con cappuccio Nike NBA – Uomo
CHF 85
New York Knicks Club
New York Knicks Club Felpa pullover con cappuccio Nike NBA – Uomo
New York Knicks Club
Felpa pullover con cappuccio Nike NBA – Uomo
CHF 85
Oklahoma City Thunder Club
Oklahoma City Thunder Club Felpa pullover con cappuccio Nike NBA – Uomo
Oklahoma City Thunder Club
Felpa pullover con cappuccio Nike NBA – Uomo
CHF 85
San Antonio Spurs Club
San Antonio Spurs Club Felpa pullover con cappuccio Nike NBA – Uomo
San Antonio Spurs Club
Felpa pullover con cappuccio Nike NBA – Uomo
CHF 85
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Felpa con cappuccio – Ragazzo/a
Nike Sportswear Club Fleece
Felpa con cappuccio – Ragazzo/a
CHF 57
Nike Fairway Fresh
Nike Fairway Fresh Maglia da golf in fleece Dri-FIT – Donna
Nike Fairway Fresh
Maglia da golf in fleece Dri-FIT – Donna
CHF 80
Collezione Nike x LEGO®
Collezione Nike x LEGO® Felpa con cappuccio – Ragazzo/a
Collezione Nike x LEGO®
Felpa con cappuccio – Ragazzo/a
CHF 70
Cleveland Cavaliers Club
Cleveland Cavaliers Club Felpa pullover con cappuccio Nike NBA – Uomo
Cleveland Cavaliers Club
Felpa pullover con cappuccio Nike NBA – Uomo
CHF 85
Atlético de Madrid Club
Atlético de Madrid Club Felpa con cappuccio e zip a tutta lunghezza in French Terry Nike Football – Ragazzo
Esclusione dalla promo
Atlético de Madrid Club
Felpa con cappuccio e zip a tutta lunghezza in French Terry Nike Football – Ragazzo
CHF 64.95
Team 31
Team 31 Maglia girocollo Nike Club Fleece – Uomo
Team 31
Maglia girocollo Nike Club Fleece – Uomo
CHF 80
FC Barcelona Club
FC Barcelona Club Felpa pullover da calcio in French Terry con cappuccio Nike – Uomo
FC Barcelona Club
Felpa pullover da calcio in French Terry con cappuccio Nike – Uomo
CHF 80
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Cardigan – Ragazzo/a
Nike Sportswear Club
Cardigan – Ragazzo/a
CHF 64.95
Ja Nike Club
Ja Nike Club Felpa da basket con cappuccio – Uomo
Ja Nike Club
Felpa da basket con cappuccio – Uomo
CHF 99.95
Nike Sportswear
Nike Sportswear Maglia da danza a manica lunga in fleece – Ragazza
Nike Sportswear
Maglia da danza a manica lunga in fleece – Ragazza
CHF 70
Tottenham Hotspur City Side
Tottenham Hotspur City Side Felpa in fleece con cappuccio Nike Football – Ragazzo/a
Tottenham Hotspur City Side
Felpa in fleece con cappuccio Nike Football – Ragazzo/a
CHF 70
Nike Sportswear Air Max
Nike Sportswear Air Max Felpa pullover in fleece con cappuccio – Ragazzo
Nike Sportswear Air Max
Felpa pullover in fleece con cappuccio – Ragazzo
CHF 75
Nike Club
Nike Club Felpa in French Terry con cappuccio – Uomo
Nike Club
Felpa in French Terry con cappuccio – Uomo
CHF 85
Nike Club Rules
Nike Club Rules Felpa a girocollo in French Terry – Uomo
Nike Club Rules
Felpa a girocollo in French Terry – Uomo
CHF 115
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Felpa pullover con cappuccio – Ragazzo/a
Nike Sportswear Club Fleece
Felpa pullover con cappuccio – Ragazzo/a
CHF 57
Chelsea FC City Side
Chelsea FC City Side Felpa in fleece con cappuccio Nike Football – Ragazzo/a
Chelsea FC City Side
Felpa in fleece con cappuccio Nike Football – Ragazzo/a
CHF 70
Nike Club Fleece
Nike Club Fleece Felpa in French Terry con cappuccio e zip a tutta lunghezza – Ragazzo/a
Nike Club Fleece
Felpa in French Terry con cappuccio e zip a tutta lunghezza – Ragazzo/a
CHF 57
Boston Celtics Club
Boston Celtics Club Felpa pullover con cappuccio Nike NBA – Uomo
Boston Celtics Club
Felpa pullover con cappuccio Nike NBA – Uomo
CHF 85
Brooklyn Nets Club
Brooklyn Nets Club Felpa pullover con cappuccio Nike NBA – Uomo
Brooklyn Nets Club
Felpa pullover con cappuccio Nike NBA – Uomo
CHF 85
Memphis Grizzlies Club
Memphis Grizzlies Club Felpa pullover con cappuccio Nike NBA – Uomo
Memphis Grizzlies Club
Felpa pullover con cappuccio Nike NBA – Uomo
CHF 85
Milwaukee Bucks Club
Milwaukee Bucks Club Felpa pullover con cappuccio Nike NBA – Uomo
Milwaukee Bucks Club
Felpa pullover con cappuccio Nike NBA – Uomo
CHF 85
New York Knicks Club
New York Knicks Club Felpa pullover con cappuccio Nike NBA – Uomo
New York Knicks Club
Felpa pullover con cappuccio Nike NBA – Uomo
CHF 85
Oklahoma City Thunder Club
Oklahoma City Thunder Club Felpa pullover con cappuccio Nike NBA – Uomo
Oklahoma City Thunder Club
Felpa pullover con cappuccio Nike NBA – Uomo
CHF 85
San Antonio Spurs Club
San Antonio Spurs Club Felpa pullover con cappuccio Nike NBA – Uomo
San Antonio Spurs Club
Felpa pullover con cappuccio Nike NBA – Uomo
CHF 85
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Felpa con cappuccio – Ragazzo/a
Nike Sportswear Club Fleece
Felpa con cappuccio – Ragazzo/a
CHF 57

Felpe Nike Club Fleece: il tuo comfort al primo posto

Sperimenta un nuovo modo di muoverti, all'insegna della libertà assoluta, grazie alle felpe Nike Club Fleece con e senza cappuccio. Per l'allenamento o il relax: nella nostra collezione abbiamo design da uomo, donna e per bambini, realizzati in un tessuto soffice sulla pelle e liscio all'esterno. Le felpe in fleece leggero sono un capo comodo da indossare quando hai bisogno di un tocco di calore extra. In più, sono anche morbidissime al tatto. Per un fit più strutturato, punta sul fleece spazzolato di peso medio. Desideri un capo che unisca la comodità del fleece all'inconfondibile texture del jersey? Dai un'occhiata alle felpe con cappuccio e i pantaloni jogger in French Terry: la texture non spazzolata all'interno offre una consistenza morbida e traspirante, semplicemente irresistibile.


Trova una felpa Nike Club Fleece in base al tuo fit preferito. Goditi il massimo relax con i modelli oversize, perfetti per i giorni di riposo. Se la flessibilità è il tuo chiodo fisso, un modello corto ti permette di allungarti senza impedimenti. Preferisci uno stile classico? Indossa una felpa con cappuccio e ampie tasche a marsupio dove riporre tutto l'essenziale. Inoltre, le costine su orlo e polsini perfezionano il fit, trattenendo il calore. Ti piace sperimentare con il fit? Sbizzarrisciti tra le felpe Nike Club Fleece con zip a 1/4 o a tutta lunghezza, che puoi portare chiuse quando fa più freddo o aperte per una sensazione di freschezza. Nuvole all'orizzonte? Niente paura: il cappuccio a doppio strato aggiunge un ulteriore livello di isolamento.


Move to Zero è il percorso di Nike verso l'azzeramento degli sprechi e delle emissioni di carbonio, per salvaguardare il futuro dello sport. Vuoi unirti a noi? Scegli le felpe Nike Club Fleece contrassegnate dall'etichetta Materiali sostenibili. Realizziamo capi di abbigliamento con materiali riciclati per almeno il 50%, utilizzando poliestere di qualità ricavato da vecchie bottiglie di plastica, moquette e reti da pesca destinate alle discariche.