Offerte del Black Friday di Nike sulle sneakers: ritrova il tuo passo 2026
Dai modelli old school alle tecnologie di nuova generazione, trova le tue preferite nella selezione di iconiche sneakers del Black Friday di Nike. Per macinare chilometri sullo sterrato, allenarti in palestra o camminare in città, potrai sperimentare tutto il supporto e il comfort di cui hai bisogno. Esplora la collezione di scarpe scontate per il Black Friday 2026 di Nike e trova il tuo paio perfetto. Scegli i modelli più innovativi per essere sempre un passo avanti, oppure lasciati conquistare dalle scarpe con un tocco rétro: le sneakers da basket con taglio medio hanno tutto il fascino vintage che desideri.
Scopri i modelli classici e le novità
Non perderti le scarpe con unità Max Air nella selezione di scarpe del Black Friday Nike. Le unità Air sono apparse per la prima volta nelle collezioni Nike del 1978 e continuano a offrirti l'ammortizzazione leggera e il comfort che ami. Con le unità Air ai tuoi piedi, la corsa diventa incredibilmente piacevole e dinamica. Inoltre, le sneakers Air Max con cuciture a vista e linee di design creano un look moderno, mantenendo le finiture intramontabili dei modelli rétro. Oppure scegli tra le ultime novità del Black Friday di Nike per un look innovativo e futuristico, con particolari in gomma traslucida e forme aerodinamiche.
Comodità al primo posto con le sneakers traspiranti
La ventilazione mantiene i piedi freschi quando il caldo si fa sentire. Tra le scarpe del Black Friday di Nike trovi i modelli con mesh traspirante, così i piedi rimangono asciutti e puoi allenarti senza distrazioni. Le sneakers in mesh hanno dettagli rinforzati, per offrirti una resistenza ideale anche durante gli allenamenti più intensi. Cerca tra le occasioni del Black Friday di Nike i modelli con elementi rinforzati che ti regalano sicurezza e sostegno durante la corsa.
Il giusto supporto durante lo sport
Le suole in gomma ti offrono una trazione costante sul terreno quando salti o corri, per mantenere sempre una falcata regolare, su pista, tapis roulant o strada. Le scarpe della selezione per il Black Friday di Nike con suola in gomma donano un solido grip durante gli stacchi da terra, per darti un'ottima reattività durante gli allenamenti. Inoltre, le suole con intagli di flessione creano una flessibilità ideale e favoriscono movimenti del tutto naturali.
Sneakers futuristiche per il Black Friday di Nike
Quando si tratta di scarpe Nike, sono i dettagli a fare la differenza. I design classici uniscono l'iconico Swoosh con le sezioni in mesh per dare vita a uno stile unico. Scegli le versioni monocromatiche o in bianco o nero che si abbinano facilmente a tutto, dalla tua attrezzatura per l'allenamento all'abbigliamento. Se vuoi distinguerti, lasciati tentare dai modelli con colori vivaci che trovi nella variegata collezione di sneakers per il Black Friday di Nike.
Allenati grazie a funzionalità innovative
Le scarpe con doppia linguetta si indossano al volo, per non perdere tempo prezioso durante l'allenamento. Gli innovativi sistemi di allacciatura creano una calzata personalizzata che avvolge e protegge i tuoi piedi. Se sei sempre di fretta, punta sui modelli con sistema di allacciatura rapida. Qualunque sia la tua destinazione, con le scarpe del Black Friday di Nike la raggiungerai seguendo il tuo ritmo.