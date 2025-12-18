  1. Nike Black Friday
  Scarpe

Scarpe da palestra per il Nike Black Friday 2025

Nike Free Metcon 6
Nike Free Metcon 6 Scarpa da allenamento – Donna
Materiali riciclati
Nike Free Metcon 6
Scarpa da allenamento – Donna
29% di sconto
Nike MC Trainer 3
Nike MC Trainer 3 Scarpa da allenamento – Donna
Materiali riciclati
Nike MC Trainer 3
Scarpa da allenamento – Donna
29% di sconto
Nike Bella 7
Nike Bella 7 Scarpa da allenamento – Donna
Materiali riciclati
Nike Bella 7
Scarpa da allenamento – Donna
29% di sconto
Nike Free Metcon 6
Nike Free Metcon 6 Scarpa da allenamento – Uomo
Materiali riciclati
Nike Free Metcon 6
Scarpa da allenamento – Uomo
29% di sconto
Nike Air Max Alpha Trainer 6
Nike Air Max Alpha Trainer 6 Scarpa da allenamento – Uomo
Materiali riciclati
Nike Air Max Alpha Trainer 6
Scarpa da allenamento – Uomo
24% di sconto
Nike Air Monarch IV
Nike Air Monarch IV Scarpa da allenamento (extra larga) – Uomo
Nike Air Monarch IV
Scarpa da allenamento (extra larga) – Uomo
29% di sconto
Nike Free 2025
Nike Free 2025 Scarpa da allenamento – Uomo
Nike Free 2025
Scarpa da allenamento – Uomo
29% di sconto
Nike Free 2025
Nike Free 2025 Scarpa da allenamento – Donna
Materiali riciclati
Nike Free 2025
Scarpa da allenamento – Donna
29% di sconto
Nike Free 2025
Nike Free 2025 Scarpa da allenamento – Donna
Materiali riciclati
Nike Free 2025
Scarpa da allenamento – Donna
29% di sconto
Nike Defy All Day
Nike Defy All Day Scarpa da training - Uomo
Nike Defy All Day
Scarpa da training - Uomo
29% di sconto
Nike MC Trainer 3
Nike MC Trainer 3 Scarpa da allenamento – Donna
Materiali riciclati
Nike MC Trainer 3
Scarpa da allenamento – Donna
29% di sconto
Nike Free 2025
Nike Free 2025 Scarpa da allenamento – Uomo
Nike Free 2025
Scarpa da allenamento – Uomo
29% di sconto
Nike Motiva
Nike Motiva Scarpa da camminata – Uomo
Nike Motiva
Scarpa da camminata – Uomo
29% di sconto
Nike Crosscourt
Nike Crosscourt Scarpa – Bambino/a e ragazzo/a
Nike Crosscourt
Scarpa – Bambino/a e ragazzo/a
29% di sconto
Nike MC Trainer 3
Nike MC Trainer 3 Scarpa da allenamento – Uomo
Materiali riciclati
Nike MC Trainer 3
Scarpa da allenamento – Uomo
29% di sconto
Nike Flex Train
Nike Flex Train Scarpa da allenamento – Uomo
Nike Flex Train
Scarpa da allenamento – Uomo
29% di sconto
Nike Promina
Nike Promina Scarpa da camminata – Uomo
Materiali riciclati
Nike Promina
Scarpa da camminata – Uomo
28% di sconto
Nike Flex Train
Nike Flex Train Scarpa da allenamento – Donna
Materiali riciclati
Nike Flex Train
Scarpa da allenamento – Donna
29% di sconto
Nike In-Season TR 14
Nike In-Season TR 14 Scarpa da allenamento – Donna
Nike In-Season TR 14
Scarpa da allenamento – Donna
29% di sconto
Nike Promina
Nike Promina Scarpa da camminata – Donna
Materiali riciclati
Nike Promina
Scarpa da camminata – Donna
28% di sconto

Sneakers da palestra per il Nike Black Friday: libera il tuo potenziale

Raggiungi e supera i tuoi obiettivi di allenamento con le scarpe da palestra in offerta per il Nike Black Friday. Scopri la nostra gamma di scarpe da fitness premium, realizzate per aiutarti a ottenere il massimo. La tomaia flessibile e la suola robusta supportano ogni tuo movimento, mentre l'intersuola in schiuma ammortizza l'impatto con il suolo. Inoltre, il design del battistrada, aderente e adatto a più superfici, garantisce stabilità.

Migliora il tuo allenamento

Tra le nostre offerte sulle scarpe da palestra per il Nike Black Friday troverai opzioni versatili, progettate per affrontare qualsiasi sfida. Per le lezioni HIIT ad alto impatto, abbiamo modelli con un'ampia ammortizzazione per un supporto ideale. Ti alleni sul tapis roulant? Scegli modelli leggeri con tomaia in mesh traspirante ed elasticità integrata per seguire i tuoi movimenti durante affondi e squat. Se il sollevamento pesi è la tua disciplina, opta per scarpe piatte e rigide per una stabilità ineguagliabile.

Stabilità per il sollevamento pesi

Se devi sollevare pesi notevoli, ti occorrono scarpe da palestra che ti garantiscano stabilità e sicurezza. Esplora le scarpe in offerta per il Nike Black Friday progettate specificamente per l'allenamento e per il sollevamento pesi. Il piede poggia su una base piatta e ampia che ti mantiene stabile e in equilibrio anche sotto sforzo. L'intersuola rigida assicura il massimo trasferimento di potenza dal suolo per supportare il movimento esplosivo tipico di questa disciplina. Scopri i modelli con fascia sull'area mediale che fissa il piede mentre allacci le stringhe, abbinata al supporto sul tallone e alla fascetta per i lacci, così potrai concentrarti sui tuoi obiettivi senza preoccuparti di perdere equilibrio.

Materiali di nuova generazione

Se stai cercando un paio di scarpe affidabili per la palestra, scegli le nostre sneakers in offerta per il Nike Black Friday con il materiale Nike Flyknit. Ispirato dai feedback dei runner, questo tessuto è leggero, traspirante e offre un ottimo supporto. Abbiamo creato queste scarpe da allenamento con una tomaia fatta di filati resistenti che calza alla perfezione, con aree di supporto mirate combinate con un'elevata elasticità. Se hai bisogno di scarpe agili e reattive, scegli modelli con schiuma extra sul tallone e maggiore flessibilità nella zona dell'avampiede. Questo ti darà più libertà e continuità per i movimenti dinamici.

Aderenza e trazione al top

Durante un allenamento intenso, devi poter contare su scarpe che non scivolino né si spostino. Scopri le scarpe in offerta per il Nike Black Friday dotate di suola in gomma resistente progettate per superfici indoor. I modelli con trazione specifica offrono una base piatta e aderente per attività come sollevamento pesi, affondi e rotazioni anche sulle superfici più scivolose. Se hai bisogno del massimo livello di stabilità, scegli modelli con una texture aderente posizionata strategicamente nelle zone soggette a maggiore usura, come la parte centrale del piede e la punta, per un livello di aderenza eccezionale. Al contempo, l'intersuola ammortizzata è morbida ed elastica per garantire il massimo ritorno di energia.

Con lo sguardo verso il futuro

Move to Zero è il percorso di Nike verso l'azzeramento degli sprechi e delle emissioni di carbonio, per salvaguardare il futuro dello sport. Se vuoi unirti a noi, scegli le scarpe da palestra per il Nike Black Friday contrassegnate con l'etichetta Materiali sostenibili. Realizziamo scarpe con materiali riciclati per almeno il 20%, utilizzando poliestere di qualità ricavato da vecchie bottiglie di plastica, moquette e reti da pesca destinate alle discariche.