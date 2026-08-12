  1. Nike Black Friday
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Sneakers e scarpe da donna per il Nike Black Friday 2026

(157)
Nike Alphafly 3 Glam
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Scarpa da gara su strada – Donna
29% di sconto
Sabrina 3 "Gamer"
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Scarpa da basket
29% di sconto
Nike Zoom Rival Distance Glam
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Scarpa chiodata per atletica e gare sulla distanza
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Nike United Phantom 6 Low Elite
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Nike United Phantom 6 Low Elite
Scarpa da calcio per terreni compatti
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Nike Air Rift
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Nike Air Rift
Scarpa – Donna
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Jordan Flight Court SE
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Nike Zoom Fly 6
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Nike Zoom Fly 6
Scarpa da gara su strada – Uomo
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Nike Flex Train
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Materiali riciclati
Nike Flex Train
Scarpa da allenamento – Donna
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Air Jordan 1 Mid
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Air Jordan 1 Mid
Scarpa – Donna
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Nike Zoom Vapor 12 PRM
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Scarpa da tennis per campi in terra rossa – Donna
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Nike Court Vision Low
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Scarpa – Donna
30% di sconto
Nike GP Challenge Pro PRM
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Nike GP Challenge Pro PRM
Scarpa da tennis per campi in terra rossa – Donna
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Nike Cortez
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Scarpa – Donna
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Nike Air Max Muse
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Jordan Heir Series 2 "Seafoam"
Jordan Heir Series 2 "Seafoam" Scarpa da basket
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Scarpa da basket
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Nike Zoom Rival Multi Glam
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Scarpa chiodata per atletica multievento
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Nike United Tiempo Maestro Elite
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Scarpa da calcio a taglio basso per terreni compatti
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Nike LD-1000
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Scarpa – Donna
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Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX
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Materiali riciclati
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Scarpa impermeabile da trail running – Donna
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Nike Bella 7
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Materiali riciclati
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Scarpa da allenamento – Donna
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Jordan Sixty Plus Low
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Nike Zoom Rival Jump
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Scarpa chiodata per il salto
30% di sconto
Nike Phantom 6 Low Elite LV8
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Nike Phantom 6 Low Elite LV8
Scarpa da calcio per terreni compatti
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Nike Vaporfly 4 SE
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Nike Air Rift Breathe
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Best seller
Nike Air Rift Breathe
Scarpa – Donna
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Nike P-6000 SE
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Scarpa – Donna
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Air Jordan 1 Mid
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Air Jordan 1 Mid
Scarpa – Donna
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Giannis Freak 7 "Ignition"
Giannis Freak 7 "Ignition" Scarpa da basket
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Scarpa da basket
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Nike Vaporfly 4
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Nike ACG Ultrafly Trail
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Scarpa da gara di trail running
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Nike Air Rift
Nike Air Rift Scarpa – Donna
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Scarpa – Donna
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Nike Air Max 90 Drift
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Scarpa – Uomo
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Nike G.T. Cut 4
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Nike G.T. Cut 4
Scarpa da basket
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LeBron XXIII "Motor King"
LeBron XXIII "Motor King" Scarpa da basket
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Scarpa da basket
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Nike Zoom Rival Sprint Glam
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Scarpa chiodata per lo sprint
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Nike Tiempo Maestro Elite LV8
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Nike Tiempo Maestro Elite LV8
Scarpa da calcio a taglio basso per terreni compatti
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Nike Air Superfly
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Nike Air Max TL 2.5
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LeBron XXIII "Shoe Bag"
LeBron XXIII "Shoe Bag" Scarpa da basket
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Nike United Phantom 6 High Elite
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Scarpa da calcio per terreni compatti
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Nike Phantom 6 High Elite LV8
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Nike Zoom Vomero 5 Premium
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Scarpa – Uomo
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Air Jordan 1 Low
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Nike Air Max Plus
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Materiali riciclati
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Scarpa – Donna
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Nike Air Max Muse
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Jordan Heir Series 2 "Oh Sheila"
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Scarpa da basket
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Nike Dunk Low x Harris Tweed® – Donna
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Disponibile su SNKRS
Nike Dunk Low x Harris Tweed® – Donna
Scarpa – Donna
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Jordan Pointe
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Nike Air Max TL 2.5
Nike Air Max TL 2.5 Scarpa – Uomo
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Scarpa – Uomo
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Nike NEXT% TOUR 3
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Scarpa da golf
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Nike Court Vision Low
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Nike Zoom Ja Fly 4
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Jordan Spizike Low
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Nike Phantom 6 Low Pro "Erling Haaland"
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Nike Phantom 6 Low Pro "Erling Haaland"
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Nike Court Vision Low Next Nature
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Jordan Heir Series 2 "Precious Medals"
Jordan Heir Series 2 "Precious Medals" Scarpa da basket
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Air Jordan 1 Mid
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Nike Tiempo Reactgato
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Nike Vapor Pro 3
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Nike Vapor Pro 3
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Nike Tiempo Streetgato PRM
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Air Jordan 6 Retro Low
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Nike Air Max SNDR
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Nike Pegasus 41 GORE-TEX
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Nike United Phantom 6 Low Academy
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Offerte del Nike Black Friday 2026 sulle scarpe da donna: dai il massimo

Scopri la selezione di sneakers e scarpe da donna del Nike Black Friday per allenarti al massimo delle tue possibilità su campi, piste e sentieri con modelli progettati per offrirti innovazioni eccezionali. La nostra tecnologia ti aiuta a superare i tuoi obiettivi, da una semplice corsa al più impegnativo degli allenamenti.


Supporto senza confronti


Lavoriamo senza sosta per offrirti un comfort impareggiabile: le scarpe per donna in offerta per il Nike Black Friday ne sono la prova. Scopri la straordinaria ammortizzazione della tecnologia ZoomX: questa schiuma innovativa è realizzata con materiali usati anche nell'ingegneria aerospaziale. ZoomX, attualmente la nostra schiuma più leggera, fornisce un ritorno di energia dell'85% per consentirti di correre di più e più velocemente. Inoltre, i modelli con capsule in gomma posizionate in punti strategici danno il giusto supporto al piede passo dopo passo.


Una tradizione che parla da sé


Creiamo sneakers da donna con tecnologia Nike Air Max fin dal 1987 e ancora oggi godono della stessa popolarità. Le unità Air Max offrono un'ammortizzazione leggera a ogni passo e sono amatissime dalle atlete in tutto il mondo. Puoi optare anche per modelli ispirati alla nostra iconica suola Waffle, dotati di motivi di trazione per un'eccezionale aderenza in diverse condizioni.


Parola d'ordine: avventura


Le sneakers da donna in offerta per il Nike Black Friday sono ideate per aiutarti a percorrere strade nuove, sia che tu preferisca correre su strada o prediliga i sentieri. Le nostre scarpe da trail running forniscono una trazione robusta, ideale per affrontare anche i costoni più rocciosi. Ti stai preparando a una maratona? Scegli scarpe leggere in grado di supportarti dall'inizio alla fine. Se cerchi un'eccezionale reattività, punta sui modelli con schiuma Nike React. Se la tua passione è il calcio o il basket, invece, prova le scarpe con tecnologia Zoom Air, pensata per assorbire gli impatti e riacquistare velocemente la forma, riducendo il rischio di infortuni anche durante gli incontri più intensi. Infine, per divertirti giocando a tennis puoi scegliere scarpe dal taglio basso, dotate di suole comode che facilitano movimenti semplici e rapidi sul terreno di gioco.


Tecnologia per le tue esigenze


Cerchi sneakers che rendano la tua vita più semplice? Le trovi tra le nostre offerte del Nike Black Friday sulle scarpe da donna. Dai un'occhiata ai modelli con tomaie elasticizzate, facili da mettere e togliere e dalla calzata avvolgente. Per la piscina o la palestra, invece, puoi scegliere slider resistenti all'acqua e con suole antiscivolo, disponibili in colori sobri e neutri da abbinare a qualsiasi outfit. Le scarpe con profilo basso d'ispirazione rétro e quelle dal taglio alto con linee eleganti, invece, aggiungono un tocco di colore alla tua quotidianità.