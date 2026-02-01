Divise e magliette Atlético de Madrid 2026/27: il viaggio continua
Da quando abbiamo lanciato le nostre prime scarpe da calcio nel 1971, Nike ha sostenuto con orgoglio questo sport in tutto il mondo. Le nostre nuove divise dell'Atlético de Madrid, con i colori e le stampe del club, ti permettono di esibire la tua fede calcistica in uno stile autentico. Fai il tifo con una maglietta dell'Atlético de Madrid o un outfit coordinato dalla testa ai piedi. La nostra gamma comprende l'ultima versione della prima, seconda e terza maglia e di quella da portiere. Ti stai preparando per giocare la prossima partita? Le nostre maglie dell'Atlético de Madrid sono realizzate con tessuti di qualità professionale, per aiutarti a dare il massimo in campo.
Fai sognare i più giovani con una divisa al top
I giovani di tutto il mondo amano sentirsi come i loro eroi sportivi. Con la nostra nuova divisa dell'Atlético de Madrid i più piccoli otterranno i migliori risultati, sia nelle partite di campionato del weekend che durante gli allenamenti della settimana. L'esclusiva tecnologia traspirante Aero-FIT favorisce la circolazione dell'aria tra la pelle e il tessuto facendo evaporare il sudore rapidamente, così le piccole stelle del calcio rimangono fresche e concentrate sul gioco. I capi sono caratterizzati da tagli regolari e comodi, mentre la coulisse elastica in vita assicura stabilità ed evita che gli shorts si spostino durante qualsiasi tipo di movimento, dai cambi di direzione, alle scivolate fino ai passaggi.
Affronta qualsiasi condizione meteo con le tute dell'Atlético de Madrid ad alte prestazioni
Dagli allenamenti più impegnativi nel freddo del mattino ai festeggiamenti post partita, la nostra collezione di abbigliamento dell'Atlético de Madrid ti offre gli strati esterni necessari per stare al caldo. I pantaloni sportivi proteggono e isolano le gambe fino alle caviglie senza infastidire, grazie ai tessuti elasticizzati che garantiscono libertà e facilità di movimento. Le pratiche zip sul fondo, inoltre, consentono di aggiungere o rimuovere i pantaloni senza dover togliere le scarpe. Per completare il look, abbina una felpa sportiva coordinata con cappuccio, decorata con il logo autentico del club: il tuo nuovo kit non sarà solo funzionale ma anche accattivante alla vista.
Sfoggia il tuo stile streetwear
L'abbigliamento Nike dell'Atlético de Madrid è una scelta di stile, non solo in occasione delle partite ma anche per uscire con gli amici. Le felpe con cappuccio dalla vestibilità ampia ti offrono il massimo comfort, mentre la mezza zip ti consente di regolare il livello di calore. I nostri pantaloni in fleece coordinati sono rifiniti da orli elastici alle caviglie per una silhouette iconica. Ti alleni quando fa più caldo? Scegli le T-shirt in cotone fresco e traspirante con stemma dell'Atlético de Madrid per mostrare la tua passione calcistica e con dettagli Nike, come le applicazioni sull'orlo e il simbolo Swoosh, per un look che cattura l'attenzione.
Il futuro dello sport
Move to Zero è il percorso di Nike verso un futuro a zero emissioni di carbonio e zero sprechi. Ovunque sia possibile, realizziamo i nostri completi da calcio dell'Atlético de Madrid con materiali riciclati ricavati da bottiglie di plastica. Non abbiamo ancora raggiunto il nostro obiettivo, ma ci stiamo avvicinando ogni giorno di più. Vuoi anche tu fare la tua parte? Quando scegli la tua nuova maglia dell'Atlético de Madrid, cerca l'etichetta Materiali sostenibili.