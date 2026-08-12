Atlético de Madrid

Atlético de Madrid

Kit away e seconde maglie dell'Atletico de Madrid 2026/27

(10)
Atlético Madrid 2026/27 Match – Away
Atlético Madrid 2026/27 Match – Away Maglia ufficiale da calcio Nike Aero-FIT – Uomo
Materiali riciclati
Atlético Madrid 2026/27 Match – Away
Maglia ufficiale da calcio Nike Aero-FIT – Uomo
CHF 185
Atlético de Madrid 2026/27 Stadium – Away
Atlético de Madrid 2026/27 Stadium – Away Maglia replica da calcio Nike Dri-FIT – Uomo
Materiali riciclati
Atlético de Madrid 2026/27 Stadium – Away
Maglia replica da calcio Nike Dri-FIT – Uomo
CHF 125
Atlético de Madrid 2026/27 Stadium – Away
Atlético de Madrid 2026/27 Stadium – Away Maglia replica da calcio Nike Dri-FIT – Donna
Materiali riciclati
Atlético de Madrid 2026/27 Stadium – Away
Maglia replica da calcio Nike Dri-FIT – Donna
CHF 125
Atlético de Madrid 2026/27 Stadium – Away
Atlético de Madrid 2026/27 Stadium – Away Maglia replica da calcio Nike Dri-FIT da ragazzo/a
Materiali riciclati
Atlético de Madrid 2026/27 Stadium – Away
Maglia replica da calcio Nike Dri-FIT da ragazzo/a
CHF 99.95
TUTTA DA VIVERE
TUTTA DA VIVERE
Creata prima del calcio d'inizio, pensata fin nei minimi dettagli.
Atlético de Madrid 2026/27 Stadium – Away
Atlético de Madrid 2026/27 Stadium – Away Shorts da calcio replica Nike Dri-FIT – Uomo
Materiali riciclati
Atlético de Madrid 2026/27 Stadium – Away
Shorts da calcio replica Nike Dri-FIT – Uomo
CHF 64.95
Atlético Madrid 2026 Stadium – Away
Atlético Madrid 2026 Stadium – Away Divisa da calcio replica in 3 pezzi Nike – Bambino/a
Materiali riciclati
Atlético Madrid 2026 Stadium – Away
Divisa da calcio replica in 3 pezzi Nike – Bambino/a
CHF 85
Atlético de Madrid 2026/27 Stadium – Away
Atlético de Madrid 2026/27 Stadium – Away Shorts da calcio replica Nike Dri-FIT – Ragazzo/a
Materiali riciclati
Atlético de Madrid 2026/27 Stadium – Away
Shorts da calcio replica Nike Dri-FIT – Ragazzo/a
CHF 50
Atlético de Madrid – Away
Atlético de Madrid – Away Maglia da calcio pre-partita Nike Dri-FIT – Uomo
Materiali riciclati
Atlético de Madrid – Away
Maglia da calcio pre-partita Nike Dri-FIT – Uomo
CHF 80
Atlético de Madrid – Away
Atlético de Madrid – Away Maglia da calcio pre-partita Nike Dri-FIT – Ragazzo/a
Materiali riciclati
Atlético de Madrid – Away
Maglia da calcio pre-partita Nike Dri-FIT – Ragazzo/a
CHF 75
Atlético de Madrid VaporFast – Away
Atlético de Madrid VaporFast – Away Calze da calcio al ginocchio Nike Dri-FIT ADV
Atlético de Madrid VaporFast – Away
Calze da calcio al ginocchio Nike Dri-FIT ADV
CHF 27

Seconda maglia dell'Atlético de Madrid 2026/27: mostra con orgoglio i colori del tuo club

Fai il tifo in grande stile con la nuova divisa Away dell'Atlético de Madrid, ricca di dettagli autentici, come lo stemma del club e l'iconico Swoosh. La nostra gamma ad alte prestazioni comprende la seconda maglia dell'Atlético de Madrid, oltre a shorts e calze coordinati, così puoi mostrare a tutti la tua passione calcistica. Naturalmente, l'estetica si accompagna al comfort. La tecnologia Nike Aero-FIT favorisce la circolazione dell'aria tra la pelle e il tessuto, lasciando il corpo fresco e asciutto fino al fischio finale. Il tessuto flessibile, inoltre, ti consente ampia libertà di movimento mentre corri, tiri e segni.


Scegli la nuova seconda maglia dell'Atlético de Madrid per andare allo stadio, tifare da casa o scendere in campo, nello stile che preferisci: il taglio standard è ideale per un look disinvolto, mentre i modelli slim fit ti offrono una vestibilità personalizzata. Anche i piccoli tifosi possono celebrare la loro squadra del cuore con la seconda maglia dell'Atlético de Madrid disponibile in taglie per bambini e ragazzi, realizzata con materiali leggeri, traspiranti e ultra morbidi a contatto con la pelle. Gli shorts sono dotati di un pratico elastico in vita, che fornisce stabilità e sicurezza, anche negli sprint alla massima velocità.


Move to Zero è il percorso di Nike verso l'azzeramento degli sprechi e delle emissioni di carbonio, per salvaguardare il futuro dello sport. Per sostenere la nostra iniziativa, scegli i capi con l'etichetta Materiali sostenibili. Indica che queste divise Away dell'Atlético de Madrid sono realizzate con materiali riciclati per almeno il 50%, come il poliestere ricavato da bottiglie di plastica recuperate dalle discariche.