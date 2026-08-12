Maglie dell'Atlético de Madrid Femminile 2026/27: al centro del gioco
Cosa rende le maglie dell'Atlético de Madrid Femminile così comode? Innanzitutto, le realizziamo con tessuti leggeri ed eccezionalmente traspiranti. L'esclusiva tecnologia Nike Aero-FIT favorisce la circolazione dell'aria tra la pelle e il tessuto, così il sudore può evaporare rapidamente. In questo modo il corpo rimane asciutto e la temperatura corporea è regolata, indipendentemente dall'intensità di gioco. In più, le zone di ventilazione accentuano la sensazione di freschezza quando ne hai più bisogno. Non possono mancare le cuciture piatte e lisce, che aiutano a prevenire le irritazioni durante l'uso prolungato.
Scendi in campo anche tu con le divise da donna dell'Atlético de Madrid Femminile. Nella selezione Nike puoi trovare le divise da casa, da trasferta e da portiere. Lo stemma del club è cucito sul petto insieme all'iconico Swoosh, il nostro sigillo di qualità, proprio come le etichette numerate sull'orlo. Il comfort è assoluto: i nostri capi sono progettati per muoversi con te, seguendoti in tutte le tue imprese sportive e oltre.
Sei una calciatrice? Scegli una maglia a maniche corte, un must have che ti dona un'incredibile traspirabilità mentre giochi. O forse preferisci fare il tifo dagli spalti? Indossala come parte di un outfit a strati per trattenere il calore. E grazie alla divisa dell'Atlético de Madrid Femminile puoi puntare su un total look e prepararti per il match mostrando i tuoi colori del cuore. Move to Zero è il percorso di Nike verso un futuro a zero emissioni di carbonio e zero sprechi. Per unirti a noi, scegli le divise da donna dell'Atlético de Madrid Femminile con l'etichetta Materiali sostenibili. Realizziamo capi di abbigliamento con materiali riciclati per almeno il 50%, utilizzando poliestere di qualità ricavato da vecchie bottiglie di plastica, moquette e reti da pesca destinate alle discariche.