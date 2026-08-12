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  2. Abbigliamento

Abbigliamento ACG

(101)
ACG "High Stakes"
ACG "High Stakes" Pantaloni da hiking – Uomo
Materiali riciclati
ACG "High Stakes"
Pantaloni da hiking – Uomo
CHF 130
ACG Five Towers
ACG Five Towers Giacca con protezione UV – Uomo
Materiali riciclati
ACG Five Towers
Giacca con protezione UV – Uomo
CHF 155
Nike ACG "Wildsee"
Nike ACG "Wildsee" Maglia strato base a manica corta Dri-FIT – Uomo
Materiali riciclati
Nike ACG "Wildsee"
Maglia strato base a manica corta Dri-FIT – Uomo
CHF 70
ACG Dolomiti
ACG Dolomiti Shorts – Uomo
Materiali riciclati
ACG Dolomiti
Shorts – Uomo
CHF 85
ACG Five Towers
ACG Five Towers Giacca con protezione UV – Donna
Materiali riciclati
ACG Five Towers
Giacca con protezione UV – Donna
CHF 155
ACG Five Towers
ACG Five Towers Skort – Donna
Materiali riciclati
ACG Five Towers
Skort – Donna
CHF 120
ACG "Aireez"
ACG "Aireez" Maglia da trail running a manica lunga con bottoni – Donna
Materiali riciclati
ACG "Aireez"
Maglia da trail running a manica lunga con bottoni – Donna
CHF 125
ACG "Aireez"
ACG "Aireez" Maglia da trail running a manica lunga con bottoni e grafica – Donna
Materiali riciclati
ACG "Aireez"
Maglia da trail running a manica lunga con bottoni e grafica – Donna
CHF 130
ACG Radical AirFlow NXT
ACG Radical AirFlow NXT Maglia da trail running a manica lunga Dri-FIT – Uomo
Presto disponibile
ACG Radical AirFlow NXT
Maglia da trail running a manica lunga Dri-FIT – Uomo
CHF 170
ACG Radical AirFlow NXT
ACG Radical AirFlow NXT Maglia da trail running a manica lunga Dri-FIT – Donna
Presto disponibile
ACG Radical AirFlow NXT
Maglia da trail running a manica lunga Dri-FIT – Donna
CHF 170
ACG Radical AirFlow
ACG Radical AirFlow Maglia da trail running a manica corta Dri-FIT – Uomo
Presto disponibile
ACG Radical AirFlow
Maglia da trail running a manica corta Dri-FIT – Uomo
CHF 135
ACG Radical AirFlow
ACG Radical AirFlow Maglia da trail running a manica corta Dri-FIT – Donna
Presto disponibile
ACG Radical AirFlow
Maglia da trail running a manica corta Dri-FIT – Donna
CHF 135
ACG "Trailwind"
ACG "Trailwind" Shorts Dri-FIT ADV – Donna
Materiali riciclati
ACG "Trailwind"
Shorts Dri-FIT ADV – Donna
CHF 99.95
Nike ACG GOAT
Nike ACG GOAT Smanicato (5L)
Materiali riciclati
Nike ACG GOAT
Smanicato (5L)
CHF 155
ACG
ACG T-shirt Dri-FIT – Uomo
Materiali riciclati
ACG
T-shirt Dri-FIT – Uomo
CHF 64.95
Nike ACG "Tuff Fleece"
Nike ACG "Tuff Fleece" Felpa pullover con cappuccio
Nike ACG "Tuff Fleece"
Felpa pullover con cappuccio
CHF 130
ACG "Tuff Fleece"
ACG "Tuff Fleece" Felpa a girocollo Dri-FIT – Uomo
Materiali riciclati
ACG "Tuff Fleece"
Felpa a girocollo Dri-FIT – Uomo
CHF 130
ACG Misery Ridge
ACG Misery Ridge Giacca GORE-TEX Storm-FIT ADV
Materiali riciclati
ACG Misery Ridge
Giacca GORE-TEX Storm-FIT ADV
CHF 570
ACG Lava Loft
ACG Lava Loft Giacca Therma-FIT – Uomo
Materiali riciclati
ACG Lava Loft
Giacca Therma-FIT – Uomo
CHF 330
ACG "Tuff Fleece"
ACG "Tuff Fleece" Felpa a girocollo – Donna
Materiali riciclati
ACG "Tuff Fleece"
Felpa a girocollo – Donna
CHF 130
ACG Five Towers
ACG Five Towers Giacca con protezione UV – Uomo
Materiali riciclati
ACG Five Towers
Giacca con protezione UV – Uomo
CHF 175
Nike ACG "Smith Summit"
Nike ACG "Smith Summit" Shorts cargo – Uomo
Materiali riciclati
Nike ACG "Smith Summit"
Shorts cargo – Uomo
CHF 135
ACG Wildsee
ACG Wildsee Strato base a manica lunga Dri-FIT – Uomo
Materiali riciclati
ACG Wildsee
Strato base a manica lunga Dri-FIT – Uomo
CHF 75
ACG Smith Summit
ACG Smith Summit Pantaloni cargo con zip – Uomo
Materiali riciclati
ACG Smith Summit
Pantaloni cargo con zip – Uomo
CHF 229.95
Nike ACG "Lunar Lake" PrimaLoft®
Nike ACG "Lunar Lake" PrimaLoft® Giacca ampia con cappuccio Therma-FIT ADV – Uomo
Materiali riciclati
Nike ACG "Lunar Lake" PrimaLoft®
Giacca ampia con cappuccio Therma-FIT ADV – Uomo
CHF 400
Nike ACG "Wolf Tree"
Nike ACG "Wolf Tree" Pantaloni – Donna
Materiali riciclati
Nike ACG "Wolf Tree"
Pantaloni – Donna
CHF 145
Nike ACG
Nike ACG T-shirt Dri-FIT – Uomo
Nike ACG
T-shirt Dri-FIT – Uomo
CHF 57
ACG Canwell Glacier
ACG Canwell Glacier Giacca antivento Therma-FIT ADV – Uomo
Materiali riciclati
ACG Canwell Glacier
Giacca antivento Therma-FIT ADV – Uomo
CHF 210
Inter 2026 Stadium SE
Inter 2026 Stadium SE Shorts da calcio replica Nike ACG Dri-FIT – Uomo
Materiali riciclati
Inter 2026 Stadium SE
Shorts da calcio replica Nike ACG Dri-FIT – Uomo
CHF 57
ACG "Tuff Fleece"
ACG "Tuff Fleece" Pantaloni Dri-FIT
Materiali riciclati
ACG "Tuff Fleece"
Pantaloni Dri-FIT
CHF 120
Nike ACG
Nike ACG Felpa pullover con cappuccio – Ragazzo/a
Nike ACG
Felpa pullover con cappuccio – Ragazzo/a
CHF 85
ACG Phantazma
ACG Phantazma Giacca Storm-FIT ADV – Uomo
Materiali riciclati
ACG Phantazma
Giacca Storm-FIT ADV – Uomo
CHF 210
ACG Lava Flow
ACG Lava Flow Pantaloni Therma-FIT ADV
Materiali riciclati
ACG Lava Flow
Pantaloni Therma-FIT ADV
CHF 290
ACG Solar Chase
ACG Solar Chase Canotta Dri-FIT ADV – Uomo
Materiali riciclati
ACG Solar Chase
Canotta Dri-FIT ADV – Uomo
CHF 64.95
ACG Lava Flow
ACG Lava Flow Giacca Therma-FIT ADV – Uomo
Materiali riciclati
ACG Lava Flow
Giacca Therma-FIT ADV – Uomo
CHF 290
ACG Tuff Fleece
ACG Tuff Fleece Pantaloni
ACG Tuff Fleece
Pantaloni
CHF 110
ACG Dolomiti
ACG Dolomiti Shorts – Donna
Ultimi arrivi
ACG Dolomiti
Shorts – Donna
CHF 85
ACG Trailwind
ACG Trailwind Giacca Storm-FIT ADV – Uomo
Materiali riciclati
ACG Trailwind
Giacca Storm-FIT ADV – Uomo
CHF 210
ACG Dolomiti
ACG Dolomiti Pantaloni – Uomo
Materiali riciclati
ACG Dolomiti
Pantaloni – Uomo
CHF 115
Nike ACG "Tuff Fleece"
Nike ACG "Tuff Fleece" Felpa pullover a girocollo Therma-FIT – Uomo
Nike ACG "Tuff Fleece"
Felpa pullover a girocollo Therma-FIT – Uomo
CHF 135
ACG Trailwind
ACG Trailwind Canotta da trail running Dri-FIT ADV – Donna
Materiali riciclati
ACG Trailwind
Canotta da trail running Dri-FIT ADV – Donna
CHF 99.95
ACG Wolf Tree
ACG Wolf Tree Maglia a girocollo
Materiali riciclati
ACG Wolf Tree
Maglia a girocollo
CHF 135
Nike ACG
Nike ACG Skort – Ragazza
Esclusione dalla promo
Nike ACG
Skort – Ragazza
CHF 64.95
Nike ACG
Nike ACG Shorts da trail running da 10 cm con slip e Dri-FIT – Donna
Materiali riciclati
Nike ACG
Shorts da trail running da 10 cm con slip e Dri-FIT – Donna
CHF 80
ACG Lava Loops
ACG Lava Loops Tights da trail running a metà lunghezza Dri-FIT ADV – Uomo
Materiali riciclati
ACG Lava Loops
Tights da trail running a metà lunghezza Dri-FIT ADV – Uomo
CHF 99.95
Nike ACG
Nike ACG Leggings da trail running a 7/8 a vita alta Dri-FIT – Donna
Materiali riciclati
Nike ACG
Leggings da trail running a 7/8 a vita alta Dri-FIT – Donna
CHF 110
ACG Lava Flow
ACG Lava Flow Giacca Therma-FIT ADV – Uomo
Materiali riciclati
ACG Lava Flow
Giacca Therma-FIT ADV – Uomo
CHF 300
Nike ACG Everyday Elevated
Nike ACG Everyday Elevated Calze di media lunghezza (1 paio)
Nike ACG Everyday Elevated
Calze di media lunghezza (1 paio)
CHF 22
Nike ACG "Lunar Lake" PrimaLoft®
Nike ACG "Lunar Lake" PrimaLoft® Giacca ampia con cappuccio Therma-FIT ADV – Uomo
Materiali riciclati
Nike ACG "Lunar Lake" PrimaLoft®
Giacca ampia con cappuccio Therma-FIT ADV – Uomo
CHF 400
Nike ACG "Wolf Tree"
Nike ACG "Wolf Tree" Pantaloni – Donna
Materiali riciclati
Nike ACG "Wolf Tree"
Pantaloni – Donna
CHF 145
Nike ACG
Nike ACG T-shirt Dri-FIT – Uomo
Nike ACG
T-shirt Dri-FIT – Uomo
CHF 57
ACG Canwell Glacier
ACG Canwell Glacier Giacca antivento Therma-FIT ADV – Uomo
Materiali riciclati
ACG Canwell Glacier
Giacca antivento Therma-FIT ADV – Uomo
CHF 210
Inter 2026 Stadium SE
Inter 2026 Stadium SE Shorts da calcio replica Nike ACG Dri-FIT – Uomo
Materiali riciclati
Inter 2026 Stadium SE
Shorts da calcio replica Nike ACG Dri-FIT – Uomo
CHF 57
ACG "Tuff Fleece"
ACG "Tuff Fleece" Pantaloni Dri-FIT
Materiali riciclati
ACG "Tuff Fleece"
Pantaloni Dri-FIT
CHF 120
Nike ACG
Nike ACG Felpa pullover con cappuccio – Ragazzo/a
Nike ACG
Felpa pullover con cappuccio – Ragazzo/a
CHF 85
ACG Phantazma
ACG Phantazma Giacca Storm-FIT ADV – Uomo
Materiali riciclati
ACG Phantazma
Giacca Storm-FIT ADV – Uomo
CHF 210
ACG Lava Flow
ACG Lava Flow Pantaloni Therma-FIT ADV
Materiali riciclati
ACG Lava Flow
Pantaloni Therma-FIT ADV
CHF 290
ACG Solar Chase
ACG Solar Chase Canotta Dri-FIT ADV – Uomo
Materiali riciclati
ACG Solar Chase
Canotta Dri-FIT ADV – Uomo
CHF 64.95
ACG Lava Flow
ACG Lava Flow Giacca Therma-FIT ADV – Uomo
Materiali riciclati
ACG Lava Flow
Giacca Therma-FIT ADV – Uomo
CHF 290
ACG Tuff Fleece
ACG Tuff Fleece Pantaloni
ACG Tuff Fleece
Pantaloni
CHF 110
ACG Dolomiti
ACG Dolomiti Shorts – Donna
Ultimi arrivi
ACG Dolomiti
Shorts – Donna
CHF 85
ACG Trailwind
ACG Trailwind Giacca Storm-FIT ADV – Uomo
Materiali riciclati
ACG Trailwind
Giacca Storm-FIT ADV – Uomo
CHF 210
ACG Dolomiti
ACG Dolomiti Pantaloni – Uomo
Materiali riciclati
ACG Dolomiti
Pantaloni – Uomo
CHF 115
Nike ACG "Tuff Fleece"
Nike ACG "Tuff Fleece" Felpa pullover a girocollo Therma-FIT – Uomo
Nike ACG "Tuff Fleece"
Felpa pullover a girocollo Therma-FIT – Uomo
CHF 135
ACG Trailwind
ACG Trailwind Canotta da trail running Dri-FIT ADV – Donna
Materiali riciclati
ACG Trailwind
Canotta da trail running Dri-FIT ADV – Donna
CHF 99.95
ACG Wolf Tree
ACG Wolf Tree Maglia a girocollo
Materiali riciclati
ACG Wolf Tree
Maglia a girocollo
CHF 135
Nike ACG
Nike ACG Skort – Ragazza
Esclusione dalla promo
Nike ACG
Skort – Ragazza
CHF 64.95
Nike ACG
Nike ACG Shorts da trail running da 10 cm con slip e Dri-FIT – Donna
Materiali riciclati
Nike ACG
Shorts da trail running da 10 cm con slip e Dri-FIT – Donna
CHF 80
ACG Lava Loops
ACG Lava Loops Tights da trail running a metà lunghezza Dri-FIT ADV – Uomo
Materiali riciclati
ACG Lava Loops
Tights da trail running a metà lunghezza Dri-FIT ADV – Uomo
CHF 99.95
Nike ACG
Nike ACG Leggings da trail running a 7/8 a vita alta Dri-FIT – Donna
Materiali riciclati
Nike ACG
Leggings da trail running a 7/8 a vita alta Dri-FIT – Donna
CHF 110
ACG Lava Flow
ACG Lava Flow Giacca Therma-FIT ADV – Uomo
Materiali riciclati
ACG Lava Flow
Giacca Therma-FIT ADV – Uomo
CHF 300
Nike ACG Everyday Elevated
Nike ACG Everyday Elevated Calze di media lunghezza (1 paio)
Nike ACG Everyday Elevated
Calze di media lunghezza (1 paio)
CHF 22
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Abbigliamento Nike ACG: affronta le condizioni più difficili con fiducia

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Essere preparati aiuta a dare il meglio. Ecco perché la nostra collezione di abbigliamento ACG include modelli con finitura idrorepellente per mantenere il corpo asciutto durante gli acquazzoni improvvisi. Proponiamo anche felpe e pantaloni in fleece con tecnologia antivento che ti aiutano a stare al caldo. Se c'è il sole, scegli le giacche in tela di peso medio con protezione dai raggi UV. Inoltre, le aperture posteriori foderate in mesh consentono un flusso d'aria extra per offrire freschezza. Troverai anche magliette classiche realizzate in tessuto leggero che assorbe il sudore per un comfort eccezionale.


Hai bisogno di capi versatili come te? L'abbigliamento Nike ACG è progettato per i tuoi outfit a strati, così puoi adattarti facilmente all'ambiente circostante. Scegli una delle giacche e felpe con cappuccio, pensate per essere indossate sopra gli strati base. Abbiamo anche opzioni pratiche che possono essere riposte nella loro custodia pieghevole e non occupano molto spazio. Dai un'occhiata ai giubbotti imbottiti che possono essere riposti in una sacca interna in mesh: puoi persino usarli come cuscini durante il campeggio.


Move to Zero è il percorso di Nike verso l'azzeramento degli sprechi e delle emissioni di carbonio, per salvaguardare il futuro dello sport. Per unirti a noi, scegli i modelli della nostra linea di abbigliamento ACG con l'etichetta Materiali sostenibili. Realizziamo capi di abbigliamento con materiali riciclati per almeno il 50%, utilizzando poliestere di qualità ricavato da vecchie bottiglie di plastica, moquette e reti da pesca destinate alle discariche.