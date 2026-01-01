Scarpa personalizzabile Nike Dunk High By You – Donna

Nike Dunk High By You

CHF 185

Siediti a tavola e aggiungi il tuo tocco speciale all'icona del basket per tutti i giorni. Ispirato alle atmosfere outdoor, il design personalizzabile è perfetto per esprimere il look che desideri. Scegli tra la tela e i dettagli in suede per una sana dose di stile selvatico. Aggiungi la pelle classica per le giornate di riposo in città. Quindi, scrivi un pezzo della tua storia sulla linguetta (che funziona anche come clip per agganciare le scarpe allo zaino quando è il momento di attraversare un torrente o raggiungere la spiaggia). Inoltre, innumerevoli opzioni di colore donano uno stile avventuroso proprio come te. Qualsiasi cosa tu scelga, il tuo tocco sarà evidente su Nike Dunk High.

Scegli la base Scegli la tela per un look autentico oppure la pelle per una finitura classica. In ogni caso, inizia il tuo viaggio scegliendo una base. Colore stile anni Novanta Golden Moss, Malachite, University Gold. Che altro? Scegli tra un'ampia gamma di colori ispirati agli accessori per l'outdoor anni Novanta e colora il tuo mondo. Aggiungi un tocco personale Qual è il tuo soprannome? Hai un compagno di avventure? Snack preferito? Racconta un pezzo della tua storia con un messaggio personalizzato: scegli fino a 5 caratteri (numeri 0-9 e lettere A-Z) ricamati sull'intreccio sul tallone.

Altri vantaggi La tomaia in pelle diventa ancora più morbida nel corso del tempo e presenta una struttura resistente, reminiscenza del basket anni Ottanta.

L'intersuola in schiuma offre un'ammortizzazione leggera e reattiva.

Il battistrada in gomma con classico punto di torsione da basket offre resistenza, trazione e uno stile leggendario.

L'etichetta in pelle sulla linguetta mette la ciliegina sulla torta.

Dettagli Nike By You I nostri member sono unici, e anche le tue scarpe. Ogni paio è realizzato singolarmente a mano, con orgoglio. Le cose belle si fanno attendere.

Le tue iniziali? Un soprannome? O qualcos'altro che parli di te. Rendi uniche le tue scarpe con una scritta personalizzabile. Inoltre, sulla scatola c'è il tuo nome.

Con il nostro builder 3-D, potrai vedere la tua creazione prendere vita mentre sperimenti con scelte di design di qualsiasi tipo.

Colore mostrato in foto: Multicolore/Multicolore/Multicolore

Stile: DV2272-900

Paese/regione di origine: Cina