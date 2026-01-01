Scarpa personalizzabile Nike Cortez By You

Nike Cortez By You
Scarpa personalizzabile
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Questa Cortez punta tutto sugli accessori. Ispirati dai colori e dalla grafica di LA, scegli tra classiche tonalità neutrali e pastelli sognanti in pelle scamosciata, nylon e pelle. Quindi completa il tutto con uno speciale logo Swoosh realizzato in pelle, pelle verniciata o un rosa metallizzato dolce come una caramella. Personalizza tutto ciò che vuoi, dalla backtab fino alla placchetta in oro e argento.
- Colore mostrato in foto: Multicolore/Multicolore
- Stile: FV9523-900
- Paese/regione di origine: Vietnam
Nike Cortez By You
Questa Cortez punta tutto sugli accessori. Ispirati dai colori e dalla grafica di LA, scegli tra classiche tonalità neutrali e pastelli sognanti in pelle scamosciata, nylon e pelle. Quindi completa il tutto con uno speciale logo Swoosh realizzato in pelle, pelle verniciata o un rosa metallizzato dolce come una caramella. Personalizza tutto ciò che vuoi, dalla backtab fino alla placchetta in oro e argento.
Scegli la base
Scegli un look interamente in pelle scamosciata o pelle oppure mixa il tutto con un tocco in nylon per uno stile perfetto.
A tutto colore
Scegli tra una classica palette sportiva o trasmetti l'estetica di LA con pastelli délavé.
Personalizzala
Le tue iniziali? Un soprannome? O qualcos'altro che parli di te. Scatena la creatività con una rosa, un cuore o una scritta personalizzabile sulla backtab. Inoltre, sulla scatola c'è il tuo nome.
Altri vantaggi
- Ispirata all'originale del 1972, l'intersuola in schiuma con iconico inserto con rialzo offre un comfort costante in qualsiasi situazione.
- Il motivo a spina di pesce sulla suola unisce trazione e DNA Nike.
- Il collare imbottito a taglio basso offre un look essenziale e una calzata ideale.
Dettagli prodotto
- I nostri member sono unici, e anche le tue scarpe. Ogni paio è realizzato singolarmente a mano, con orgoglio. Le cose belle si fanno attendere.
- Con il nostro builder 3-D, potrai vedere la tua creazione prendere vita mentre sperimenti con scelte di design di qualsiasi tipo.
- Colore mostrato in foto: Multicolore/Multicolore
- Stile: FV9523-900
- Paese/regione di origine: Vietnam
Origini della Cortez
Nike Cortez fu concepita nel 1972 dal co-fondatore di Nike, Bill Bowerman, per essere più leggera e più confortevole di qualunque altra scarpa. Divenne rapidamente la scarpa da running più popolare del paese e un'icona inconfondibile, entrando a far parte della storia della cultura pop.
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Nike Cortez By You
Ulteriori informazioni
Questo è un prodotto personalizzato. Gli ordini di prodotti personalizzati possono essere annullati solo entro 15 minuti e non possono essere restituiti, a meno che l'articolo non sia difettoso.