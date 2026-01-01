Scarpa personalizzabile Nike Cortez By You

Nike Cortez By You

CHF 135

Questa Cortez punta tutto sugli accessori. Ispirati dai colori e dalla grafica di LA, scegli tra classiche tonalità neutrali e pastelli sognanti in pelle scamosciata, nylon e pelle. Quindi completa il tutto con uno speciale logo Swoosh realizzato in pelle, pelle verniciata o un rosa metallizzato dolce come una caramella. Personalizza tutto ciò che vuoi, dalla backtab fino alla placchetta in oro e argento.

Scegli la base Scegli un look interamente in pelle scamosciata o pelle oppure mixa il tutto con un tocco in nylon per uno stile perfetto. A tutto colore Scegli tra una classica palette sportiva o trasmetti l'estetica di LA con pastelli délavé. Personalizzala Le tue iniziali? Un soprannome? O qualcos'altro che parli di te. Scatena la creatività con una rosa, un cuore o una scritta personalizzabile sulla backtab. Inoltre, sulla scatola c'è il tuo nome.

Altri vantaggi Ispirata all'originale del 1972, l'intersuola in schiuma con iconico inserto con rialzo offre un comfort costante in qualsiasi situazione.

Il motivo a spina di pesce sulla suola unisce trazione e DNA Nike.

Il collare imbottito a taglio basso offre un look essenziale e una calzata ideale.

Dettagli prodotto I nostri member sono unici, e anche le tue scarpe. Ogni paio è realizzato singolarmente a mano, con orgoglio. Le cose belle si fanno attendere.

Con il nostro builder 3-D, potrai vedere la tua creazione prendere vita mentre sperimenti con scelte di design di qualsiasi tipo.

Colore mostrato in foto: Multicolore/Multicolore

Stile: FV9523-900

Paese/regione di origine: Vietnam