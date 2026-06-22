Scarpa personalizzabile Nike Air Presto By You – Donna

Comfy but noticeable glue
georgettah167729084
Prestos are so comfortable and my custom design turned out great. My only complaint about this shoe is being able to see the glue around the toe box (plastic piece that connects to upper).
Questo modello di Air Presto aggiorna un celebre modello da running con opzioni personalizzabili. Aggiungi un tocco di colore al rivestimento interno e all'iconica gabbia, poi valorizza il design con un effetto macchiettato (e ancora più colori) sull'intersuola ammortizzata. Completa il tutto con un breve messaggio personale sul tallone. È il momento di rinnovare il tuo stile.
Nike Air Presto By You
Questo modello di Air Presto aggiorna un celebre modello da running con opzioni personalizzabili. Aggiungi un tocco di colore al rivestimento interno e all'iconica gabbia, poi valorizza il design con un effetto macchiettato (e ancora più colori) sull'intersuola ammortizzata. Completa il tutto con un breve messaggio personale sul tallone. È il momento di rinnovare il tuo stile.
Scegli il colore del rivestimento interno e dell'iconico strato esterno della gabbia. Fai risaltare la punta, i lacci e il logo Swoosh con un colore a contrasto, oppure opta per un tono su tono più discreto.
Evidenzia il tallone dell'intersuola con un effetto macchiettato e colori, o con entrambi. Se desideri un look di grande impatto, punta su un colore vivace anche sulla suola.
Aggiungi un breve messaggio sul tallone con numeri, lettere o simboli.
Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
4.6 stelle
Comfy but noticeable glue
georgettah167729084
Prestos are so comfortable and my custom design turned out great. My only complaint about this shoe is being able to see the glue around the toe box (plastic piece that connects to upper).
Perfect Gift!
SSWebber3
Customized these for my wife for her Mother’s Day gift. She has been so happy with them. Not only did I get to pick her favorite colors during the design process, but she has said that they are the most comfortable shoes in her closet. She wears them whenever she will be standing or walking for long periods of time and have been great for her back! Fit is perfect and they look great!
Nike air presto
eemacc
It very nice lite weight comfortable running, and do my exercise Their awesome!!!!
Nike Air Presto By You
Questo è un prodotto personalizzato. Gli ordini di prodotti personalizzati possono essere annullati solo entro 15 minuti e non possono essere restituiti, a meno che l'articolo non sia difettoso.
Scopri la scarpa Nike Air Presto – Donna
La tomaia in mesh elasticizzato offre una calzata confortevole e avvolgente e una maggiore traspirabilità.
L'iconica gabbia in TPU sull'area mediale crea un contrasto con la tomaia sintetica elasticizzata, sostenendo al contempo il piede.
L'ammortizzazione Nike Air dona un comfort duraturo.