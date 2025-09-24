 
immagine 1 di 6
Scarpa personalizzabile Nike Air Max 95 By You - Donna - Multicolore/Multicolore/Multicolore/Multicolore

Nike Air Max 95 By You

Scarpa personalizzabile - Donna

CHF 240
Seleziona la taglia/misuraGuida alle taglie e alle misure
Questo articolo è escluso dalle promozioni e dagli sconti sul sito.

Celebra gli ampi capi da lavoro con una nuova versione di Nike Air Max 95 By You.Materiali funzionali come twill lucido e pelle, robusti e resistenti, donano un indiscusso stile runway.Dettagli perfettamente discreti come cuciture a contrasto e strati sfumati aggiungono un nuovo livello di profondità a questo storico modello.


  • Colore mostrato in foto: Multicolore/Multicolore/Multicolore/Multicolore
  • Stile: DM1181-991
  • Paese/regione di origine: Vietnam

Nike Air Max 95 By You

CHF 240

LAVORI IN CORSO.

Celebra gli ampi capi da lavoro con una nuova versione di Nike Air Max 95 By You.Materiali funzionali come twill lucido e pelle, robusti e resistenti, donano un indiscusso stile runway.Dettagli perfettamente discreti come cuciture a contrasto e strati sfumati aggiungono un nuovo livello di profondità a questo storico modello.

Di nuovo al lavoro

Il mondo dell'abbigliamento workwear abbraccia lo stile degli anni Duemila con materiali resistenti, come il twill lucido, più splendente che mai, o la pelle classica per gli strati iconici.

Pura raffinatezza

Devi guardare da vicino questa scarpa per apprezzarne la tinta unita e i colori pieni.Le cuciture opzionali a contrasto danno ai designer principianti e professionisti la possibilità di far risplendere la loro sensibilità stilistica.

Orgoglio inconfondibile

Aggiungi un messaggio personalizzato con un massimo di 3 caratteri su ognuno dei due talloni o mantieni il logo originale "Air".

Altri vantaggi

  • AM95 è ispirata al corpo umano e alla sua perfetta unione di forma e funzionalità.
  • Originariamente sviluppata per il running di alto livello, l'ammortizzazione Nike Air visibile assicura un comfort che dura tutto il giorno.
  • Il sistema di allacciatura originale stravolgeva lo status quo sui lacci, consentendo di indossare e togliere facilmente la scarpa e permettendo di personalizzare la calzata.
  • L'intersuola in schiuma con intagli di flessione offre comfort e libertà di movimento.

Dettagli prodotto

  • Colore mostrato in foto: Multicolore/Multicolore/Multicolore/Multicolore
  • Stile: DM1181-991
  • Paese/regione di origine: Vietnam

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

Recensioni (3)

5 stelle

  • Passt u. gefällt mir!

    Sabine

    Sieht super aus. Bis auf kleine farbliche Abweichungen (in der Sohlenfarbe, dachte sie wird heller). Trotzdem harmoniert meine Farbzusammenstellung sehr gut! Passform klasse!

  • My own colours

    karen26625c862bf94126857fb93cf355edc9

    Love the shoes made up i could pick my own colours

  • The comfort level Exceeded my expectations!!!

    Judith5d318709d9df4a7497f2d71c12127a67

    I am very satisfied and happy with my custom Nike shoes. They fit well and are EXTREMELY comfortable. More comfortable than I expected. I’m already designing another pair.

Scarpa personalizzabile Nike Air Max 95 By You - Donna

Nike Air Max 95 By You

CHF 240

Ulteriori informazioni

    Questo è un prodotto personalizzato. Gli ordini di prodotti personalizzati possono essere annullati solo entro 15 minuti e non possono essere restituiti, a meno che l'articolo non sia difettoso.

Completa il look

Item 3 of 4