Scarpa personalizzabile Nike Air Max 95 By You - Donna

Passt u. gefällt mir!
Sabine
Sieht super aus. Bis auf kleine farbliche Abweichungen (in der Sohlenfarbe, dachte sie wird heller). Trotzdem harmoniert meine Farbzusammenstellung sehr gut! Passform klasse!
Celebra gli ampi capi da lavoro con una nuova versione di Nike Air Max 95 By You.Materiali funzionali come twill lucido e pelle, robusti e resistenti, donano un indiscusso stile runway.Dettagli perfettamente discreti come cuciture a contrasto e strati sfumati aggiungono un nuovo livello di profondità a questo storico modello.
Nike Air Max 95 By You
LAVORI IN CORSO.
Celebra gli ampi capi da lavoro con una nuova versione di Nike Air Max 95 By You.Materiali funzionali come twill lucido e pelle, robusti e resistenti, donano un indiscusso stile runway.Dettagli perfettamente discreti come cuciture a contrasto e strati sfumati aggiungono un nuovo livello di profondità a questo storico modello.
Il mondo dell'abbigliamento workwear abbraccia lo stile degli anni Duemila con materiali resistenti, come il twill lucido, più splendente che mai, o la pelle classica per gli strati iconici.
Devi guardare da vicino questa scarpa per apprezzarne la tinta unita e i colori pieni.Le cuciture opzionali a contrasto danno ai designer principianti e professionisti la possibilità di far risplendere la loro sensibilità stilistica.
Aggiungi un messaggio personalizzato con un massimo di 3 caratteri su ognuno dei due talloni o mantieni il logo originale "Air".
Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
5 stelle
Passt u. gefällt mir!
Sabine
Sieht super aus. Bis auf kleine farbliche Abweichungen (in der Sohlenfarbe, dachte sie wird heller). Trotzdem harmoniert meine Farbzusammenstellung sehr gut! Passform klasse!
My own colours
karen26625c862bf94126857fb93cf355edc9
Love the shoes made up i could pick my own colours
The comfort level Exceeded my expectations!!!
Judith5d318709d9df4a7497f2d71c12127a67
I am very satisfied and happy with my custom Nike shoes. They fit well and are EXTREMELY comfortable. More comfortable than I expected. I’m already designing another pair.
Nike Air Max 95 By You
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