Scarpa personalizzabile Nike Air Max 90 By You – Uomo

Nike Air Max 90 By You

CHF 195

Vuoi un look monocromatico o preferisci uno stile sportivo con una marcia in più? AM90 fa sempre al caso tuo. Personalizza tutto, dai colori ai materiali, per un design che è davvero solo tuo.

Quando si tratta di colori, le opzioni sono molteplici. Scegli tra classico stile sportivo e tocchi di colore stagionali.

Scegli tra pelle all-over o un mix di pelle e mesh per un look multistrato. In entrambi i casi, la tomaia sarà confortevole e resistente.

Air Max 90

Gli anni Novanta sono stati un punto di svolta per la cultura, l'arte, la musica, la moda e le sneakers. Air Max ha giocato un ruolo chiave in questo movimento. Con un'ammortizzazione Air ancora più esposta e una nuova colorway di grande impatto, soprannominata "Infrared", il suo design rivoluzionario ha fatto nascere il mito del modello 90. Molto di più di una semplice scarpa da running, Air Max è diventata una pietra miliare dello streetwear.