Scarpa personalizzabile Nike Air Max 1 By You – Donna

Nike Air Max 1 By You

CHF 195

Nike Air Max 1 By You aggiorna una sneaker leggendaria che regna incontrastata dal 1987. Il design multistrato è la tela perfetta per sperimentare con i tuoi mix di colori preferiti. Aggiungi opzioni per la suola e messaggi personalizzati a tua scelta per creare un look che esprima al massimo il tuo stile.

Il battistrada in gomma può essere abbinato a opzioni colore in tinta unita, gomma e gomma semitrasparente per creare una sneaker che ti faccia notare o più discreta.

Air Max 1

Certo, Air Max 1 è nata come scarpa da running, ma ha dimostrato un'impressionante capacità di innovazione nel corso del tempo. Adottata dalla cultura hip-hop, questa scarpa da running con la rivoluzionaria unità Air a vista è ormai ovunque, dal cuore di Brooklyn alle strade di Londra. Il design all'avanguardia e le colorway d'impatto sono celebrati da sempre, e anno dopo anno.