Scarpa personalizzabile Nike Air Max 1 By You – Donna

Nike Air Max 1 By You
Scarpa personalizzabile – Donna
Articolo esaurito:
Questo prodotto non è al momento disponibile
Nike Air Max 1 By You aggiorna una sneaker leggendaria che regna incontrastata dal 1987. Il design multistrato è la tela perfetta per sperimentare con i tuoi mix di colori preferiti. Aggiungi opzioni per la suola e messaggi personalizzati a tua scelta per creare un look che esprima al massimo il tuo stile.
- Colore mostrato in foto: Multicolore/Multicolore/Multicolore
- Stile: HQ3713-900
- Paese/regione di origine: Cina, Vietnam
Nike Air Max 1 By You
Nike Air Max 1 By You aggiorna una sneaker leggendaria che regna incontrastata dal 1987. Il design multistrato è la tela perfetta per sperimentare con i tuoi mix di colori preferiti. Aggiungi opzioni per la suola e messaggi personalizzati a tua scelta per creare un look che esprima al massimo il tuo stile.
Scegli la base
Il battistrada in gomma può essere abbinato a opzioni colore in tinta unita, gomma e gomma semitrasparente per creare una sneaker che ti faccia notare o più discreta.
A tutto colore
Fai risaltare la tomaia con colori a contrasto o crea uno stile discreto con tonalità più neutre.
Personalizzala
Mantieni l'originale "AIR" sul tallone oppure aggiungi il tuo messaggio personalizzato in un massimo di 3 caratteri.
Altri vantaggi
- La tomaia si ammorbidisce e acquisisce un tocco vintage con l'utilizzo.
- L'unità Max Air a vista nel tallone offre ammortizzazione e leggerezza.
- Il battistrada in gomma con motivo waffle dona trazione, resistenza e uno stile leggendario.
Dettagli prodotto
- I nostri member sono unici, e anche le tue scarpe. Ogni paio è realizzato singolarmente a mano, con orgoglio. Le cose belle si fanno attendere.
- Le tue iniziali? Un soprannome? O qualcos'altro che parli di te. Rendi uniche le tue scarpe con una scritta personalizzabile. Inoltre, sulla scatola c'è il tuo nome.
- Con il nostro builder 3D, potrai vedere la tua creazione prendere vita mentre sperimenti con design di qualsiasi tipo.
- Colore mostrato in foto: Multicolore/Multicolore/Multicolore
- Stile: HQ3713-900
- Paese/regione di origine: Cina, Vietnam
Air Max 1
Certo, Air Max 1 è nata come scarpa da running, ma ha dimostrato un'impressionante capacità di innovazione nel corso del tempo. Adottata dalla cultura hip-hop, questa scarpa da running con la rivoluzionaria unità Air a vista è ormai ovunque, dal cuore di Brooklyn alle strade di Londra. Il design all'avanguardia e le colorway d'impatto sono celebrati da sempre, e anno dopo anno.
Recensioni (0)
Recensioni (0)
Nessuna recensione
Di' la tua. Recensisci Nike Air Max 1 By You prima di tutti.
Nike Air Max 1 By You
Ulteriori informazioni
Questo è un prodotto personalizzato. Gli ordini di prodotti personalizzati possono essere annullati solo entro 15 minuti e non possono essere restituiti, a meno che l'articolo non sia difettoso.