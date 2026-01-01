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Scarpa personalizzabile Nike Air Max 1 By You - Uomo - Multicolore/Multicolore/Multicolore

Nike Air Max 1 By You

Scarpa personalizzabile – Uomo

CHF 195
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Nike Air Max 1 By You aggiorna una sneaker leggendaria che regna incontrastata dal 1987. Il design multistrato è la tela perfetta per sperimentare con i tuoi mix di colori preferiti. Aggiungi opzioni per la suola e messaggi personalizzati a tua scelta per creare un look che esprima al massimo il tuo stile.


  • Colore mostrato in foto: Multicolore/Multicolore/Multicolore
  • Stile: HQ3714-900
  • Paese/regione di origine: Cina, Vietnam

Nike Air Max 1 By You

CHF 195

Nike Air Max 1 By You aggiorna una sneaker leggendaria che regna incontrastata dal 1987. Il design multistrato è la tela perfetta per sperimentare con i tuoi mix di colori preferiti. Aggiungi opzioni per la suola e messaggi personalizzati a tua scelta per creare un look che esprima al massimo il tuo stile.

Scegli la base

Il battistrada in gomma può essere abbinato a opzioni colore in tinta unita, gomma e gomma semitrasparente per creare una sneaker che ti faccia notare o più discreta.

A tutto colore

Fai risaltare la tomaia con colori a contrasto o crea uno stile discreto con tonalità più neutre.

Personalizzala

Mantieni l'originale "AIR" sul tallone oppure aggiungi il tuo messaggio personalizzato in un massimo di 3 caratteri.

Altri vantaggi

  • La tomaia si ammorbidisce e acquisisce un tocco vintage con l'utilizzo.
  • L'unità Max Air a vista nel tallone offre ammortizzazione e leggerezza.
  • Il battistrada in gomma con motivo waffle dona trazione, resistenza e uno stile leggendario.

Dettagli prodotto

  • I nostri member sono unici, e anche le tue scarpe. Ogni paio è realizzato singolarmente a mano, con orgoglio. Le cose belle si fanno attendere.
  • Le tue iniziali? Un soprannome? O qualcos'altro che parli di te. Rendi uniche le tue scarpe con una scritta personalizzabile. Inoltre, sulla scatola c'è il tuo nome.
  • Con il nostro builder 3D, potrai vedere la tua creazione prendere vita mentre sperimenti con design di qualsiasi tipo.
  • Colore mostrato in foto: Multicolore/Multicolore/Multicolore
  • Stile: HQ3714-900
  • Paese/regione di origine: Cina, Vietnam

Air Max 1

Certo, Air Max 1 è nata come scarpa da running, ma ha dimostrato un'impressionante capacità di innovazione nel corso del tempo. Adottata dalla cultura hip-hop, questa scarpa da running con la rivoluzionaria unità Air a vista è ormai ovunque, dal cuore di Brooklyn alle strade di Londra. Il design all'avanguardia e le colorway d'impatto sono celebrati da sempre, e anno dopo anno.

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    Scarpa personalizzabile Nike Air Max 1 By You - Uomo

    Nike Air Max 1 By You

    CHF 195

    Ulteriori informazioni

      Questo è un prodotto personalizzato. Gli ordini di prodotti personalizzati possono essere annullati solo entro 15 minuti e non possono essere restituiti, a meno che l'articolo non sia difettoso.

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