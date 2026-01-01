Scarpa da trail running Nike ACG Pegasus Trail By You – Uomo

Guida alle taglie e alle misure

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Comfort ammortizzato e colori personalizzati per aiutarti a macinare chilometri tra paesaggi meravigliosi. In altre parole, ACG Pegasus Trail By You. Pensata per il trail running con la reattività che già conosci su strada, puoi personalizzarla per esprimere la tua creatività. Ci siamo sincerati che la scarpa offrisse l'aderenza necessaria su terreni bagnati. E la calzata? Un avampiede più ampio offre alle dita più spazio per muoversi.