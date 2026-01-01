Scarpa da trail running Nike ACG Pegasus Trail By You – Uomo

ACG Pegasus Trail By You
Scarpa da trail running – Uomo
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Comfort ammortizzato e colori personalizzati per aiutarti a macinare chilometri tra paesaggi meravigliosi. In altre parole, ACG Pegasus Trail By You. Pensata per il trail running con la reattività che già conosci su strada, puoi personalizzarla per esprimere la tua creatività. Ci siamo sincerati che la scarpa offrisse l'aderenza necessaria su terreni bagnati. E la calzata? Un avampiede più ampio offre alle dita più spazio per muoversi.
- Colore mostrato in foto: Multicolore/Multicolore
- Stile: IQ8030-900
- Paese/regione di origine: Cina
ACG Pegasus Trail By You
Corri per chilometri grazie al comfort ammortizzato e a una trazione aderente.
Comfort ammortizzato e colori personalizzati per aiutarti a macinare chilometri tra paesaggi meravigliosi. In altre parole, ACG Pegasus Trail By You. Pensata per il trail running con la reattività che già conosci su strada, puoi personalizzarla per esprimere la tua creatività. Ci siamo sincerati che la scarpa offrisse l'aderenza necessaria su terreni bagnati. E la calzata? Un avampiede più ampio offre alle dita più spazio per muoversi.
Tomaia in mesh tecnico
Testata e affidabile, la tomaia in leggero mesh tecnico combina resistenza e traspirabilità. Le numerose opzioni di colore per gli strati esterni ti permettono di dare libero sfogo alla tua creatività.
Intersuola in schiuma ReactX
Questa versione di Peg Trail contiene più schiuma ReactX rispetto a prima. La maggiore altezza dello stack offre ritorno di energia e una sensazione di reattività e stabilità.
Suola con trazione elevata
Affronta trail bagnati e terreni tecnici: questa generazione di All Terrain Compound (ATC) di Nike ti offre una trazione maggiore rispetto alle versioni precedenti.
Punta riprogettata
In salita o in discesa, abbiamo aggiunto spazio extra sulla punta e sull'avampiede per donare il giusto comfort chilometro dopo chilometro. Un design più ampio dona maggiore stabilità sui sentieri tecnici.
Personalizzala
Le tue iniziali? Un soprannome? Il tuo record personale? Scatena la tua creatività sulla linguetta di ciascuna scarpa.
Dettagli Nike By You
- Peso: 305 g (misura da uomo 44)
- Differenziale: 8 mm
- I nostri member sono unici, e anche le tue scarpe. Ogni paio è realizzato a mano, con la massima cura. Le cose belle si fanno attendere.
- Con il nostro builder 3D, potrai vedere la tua creazione prendere vita mentre sperimenti con design di qualsiasi tipo.
- Colore mostrato in foto: Multicolore/Multicolore
- Stile: IQ8030-900
- Paese/regione di origine: Cina
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ACG Pegasus Trail By You
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