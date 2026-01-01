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Scarpa Nike Air Max DN8 By You - Uomo - Multicolore/Multicolore

Nike Air Max DN8 By You

Scarpa – Uomo

CHF 240
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Più Air, meno ingombro. Questa Dn8 personalizzabile riprende il nostro sistema Dynamic Air e lo condensa in una silhouette elegante e a basso profilo. Dotata di otto tubi Air pressurizzati, offre una sensazione di reattività a ogni passo. Vivi un'esperienza di movimento incredibile.


  • Colore mostrato in foto: Multicolore/Multicolore
  • Stile: IQ8016-900
  • Paese/regione di origine: Vietnam

Nike Air Max DN8 By You

CHF 240

Più Air, meno ingombro. Questa Dn8 personalizzabile riprende il nostro sistema Dynamic Air e lo condensa in una silhouette elegante e a basso profilo. Dotata di otto tubi Air pressurizzati, offre una sensazione di reattività a ogni passo. Vivi un'esperienza di movimento incredibile.

Scegli la base

Inizia con la tomaia in pelle e tessuto. Scegli tra i vari colori disponibili e personalizza i loghi Swoosh, i lacci, la clip sul tallone e altro ancora.

A tutto colore

Tonalità neutre, colori metallizzati di gran lusso, classici sportivi o tutte le opzioni precedenti. Che cosa creerai?

Esprimi te stesso

Le tue iniziali? Un soprannome? O qualcos'altro che parli di te. Personalizza ciascuna linguetta posteriore con un massimo di 3 caratteri. Inoltre, sulla scatola c'è il tuo nome.

Altri vantaggi

  • Il sistema Dynamic Air sposta il flusso d'aria all'interno di ciascun set di tubi in risposta alla compressione per offrirti un'esperienza di ammortizzazione personalizzata.
  • La morbida schiuma sotto il piede dona un maggiore comfort.
  • La tomaia sagomata è realizzata in mesh leggero sulla parte superiore, con tagli laterali che rivelano un mesh a trama larga per una maggiore traspirabilità.
  • La clip in plastica sul tallone tiene il piede in posizione per un maggiore contenimento.
  • Lo strato extra sulla punta offre una maggiore resistenza.

Dettagli prodotto

  • Colore mostrato in foto: Multicolore/Multicolore
  • Stile: IQ8016-900
  • Paese/regione di origine: Vietnam

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    Scarpa Nike Air Max DN8 By You - Uomo

    Nike Air Max DN8 By You

    CHF 240

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      Questo è un prodotto personalizzato. Gli ordini di prodotti personalizzati possono essere annullati solo entro 15 minuti e non possono essere restituiti, a meno che l'articolo non sia difettoso.

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