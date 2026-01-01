Scarpa Nike Air Max DN8 By You - Uomo

Nike Air Max DN8 By You
Scarpa – Uomo
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Più Air, meno ingombro. Questa Dn8 personalizzabile riprende il nostro sistema Dynamic Air e lo condensa in una silhouette elegante e a basso profilo. Dotata di otto tubi Air pressurizzati, offre una sensazione di reattività a ogni passo. Vivi un'esperienza di movimento incredibile.
- Colore mostrato in foto: Multicolore/Multicolore
- Stile: IQ8016-900
- Paese/regione di origine: Vietnam
Nike Air Max DN8 By You
Più Air, meno ingombro. Questa Dn8 personalizzabile riprende il nostro sistema Dynamic Air e lo condensa in una silhouette elegante e a basso profilo. Dotata di otto tubi Air pressurizzati, offre una sensazione di reattività a ogni passo. Vivi un'esperienza di movimento incredibile.
Scegli la base
Inizia con la tomaia in pelle e tessuto. Scegli tra i vari colori disponibili e personalizza i loghi Swoosh, i lacci, la clip sul tallone e altro ancora.
A tutto colore
Tonalità neutre, colori metallizzati di gran lusso, classici sportivi o tutte le opzioni precedenti. Che cosa creerai?
Esprimi te stesso
Le tue iniziali? Un soprannome? O qualcos'altro che parli di te. Personalizza ciascuna linguetta posteriore con un massimo di 3 caratteri. Inoltre, sulla scatola c'è il tuo nome.
Altri vantaggi
- Il sistema Dynamic Air sposta il flusso d'aria all'interno di ciascun set di tubi in risposta alla compressione per offrirti un'esperienza di ammortizzazione personalizzata.
- La morbida schiuma sotto il piede dona un maggiore comfort.
- La tomaia sagomata è realizzata in mesh leggero sulla parte superiore, con tagli laterali che rivelano un mesh a trama larga per una maggiore traspirabilità.
- La clip in plastica sul tallone tiene il piede in posizione per un maggiore contenimento.
- Lo strato extra sulla punta offre una maggiore resistenza.
Dettagli prodotto
- Colore mostrato in foto: Multicolore/Multicolore
- Stile: IQ8016-900
- Paese/regione di origine: Vietnam
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Ulteriori informazioni
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