Scarpa Nike Air Max DN8 By You - Uomo

Nike Air Max DN8 By You

CHF 240

Più Air, meno ingombro. Questa Dn8 personalizzabile riprende il nostro sistema Dynamic Air e lo condensa in una silhouette elegante e a basso profilo. Dotata di otto tubi Air pressurizzati, offre una sensazione di reattività a ogni passo. Vivi un'esperienza di movimento incredibile.

Scegli la base

Inizia con la tomaia in pelle e tessuto. Scegli tra i vari colori disponibili e personalizza i loghi Swoosh, i lacci, la clip sul tallone e altro ancora.

A tutto colore

Tonalità neutre, colori metallizzati di gran lusso, classici sportivi o tutte le opzioni precedenti. Che cosa creerai?

Esprimi te stesso

Le tue iniziali? Un soprannome? O qualcos'altro che parli di te. Personalizza ciascuna linguetta posteriore con un massimo di 3 caratteri. Inoltre, sulla scatola c'è il tuo nome.