Find Your Fast capitolo 3: la guida alle gare di Nike Running

"Considera la gara come una celebrazione di tutto ciò che hai fatto per arrivare fin lì", afferma Chris Bennett, Head Coach di Nike Running. "Al traguardo, puoi guardarti indietro e pensare che hai corso per 14 settimane: non hai solo completato una maratona, hai corso centinaia di chilometri per arrivarci. E questa è una cosa che vale sicuramente la pena festeggiare".



Inquadrare la competizione in questo modo può alleviare in parte il nervosismo del giorno della gara e aiutarti a considerarla come l'apice non solo del tuo percorso, ma anche di quello di tutti gli altri runner che gareggiano con te. "Se gareggiamo insieme agli altri e non gli uni contro gli altri, gioire per i nostri risultati significa gioire per i risultati di tutti. E credo che questo sia un aspetto prezioso della nostra community", prosegue il coach.



