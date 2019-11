Come imparare ad amare la corsa

Mantieni viva la passione

Celebra ogni nuova corsa

È troppo presto e si sta così bene sotto le coperte. Oppure è stata una lunga giornata e vorresti solo sprofondare nel divano. Ma ti prepari comunque. La parte più difficile di ogni corsa? Iniziare. "Prenditi un minuto per dartene merito", dice il Coach. "Dopo i primi 100 metri, tutto diventa più facile".

Accetta le giornate no

È vero, non sempre raggiungerai il famigerato "runner's high". Ma questo è assolutamente normale. "Se vuoi davvero misurare il successo e i progressi che ottieni, non c'è modo migliore per farlo che portare a termine un brutto allenamento. È con questo che dimostri di essere fisicamente e mentalmente forte", dice il Coach.

Aggiungi altri workout per migliorare la forza

"Bisogna impegnarsi per rimanere in forma", afferma il Coach. Allenare le fasce muscolari non direttamente coinvolte nella corsa può aiutarti a correre più lontano e più a lungo. Lavorare sulla muscolatura del core, potenziare il bacino e tonificare la parte superiore del corpo è essenziale per sostenere le sollecitazioni della corsa. Nike Training Club offre workout pensati specificamente per costruire forza ed equilibrio e incrementare la tua flessibilità.

iOS

Android

Ascolta il tuo corpo

Un'abbondante colazione dopo una long run? Ottimo. Hai bisogno di sdraiarti per terra per 10 minuti? Perfetto anche questo. "Mantenere la motivazione alla corsa significa anche renderla divertente", sostiene il Coach. "La gratificazione è una componente del recupero". E in ogni caso, prenditi sempre un minuto per riconoscere al tuo corpo ciò che è in grado di fare.