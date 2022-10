PG 6

Alla costante ricerca di modi per migliorare, sempre pronto a spingersi oltre i suoi limiti. Giocatore versatile per eccellenza, Paul George è implacabile sia in difesa che in attacco. Per dominare il campo da un'estremità all'altra, ha bisogno di essere a suo agio in qualunque direzione decida di scattare. Progettata con l'innovativa tecnologia Nike in schiuma React, PG 6 dona a George l'ammortizzazione di cui ha bisogno per durare tutti e quattro i quarti. Leggera e reattiva, è la scarpa perfetta per chiunque voglia dare il massimo.