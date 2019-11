Lacci che si fanno notare

Ma a KD non bastava il supporto perfetto come una seconda pelle del Flyknit per stabilizzare il suo piede numero 52,5 perciò, insieme a Chang, ha ideato un sistema di allacciatura esclusivo. I grandi lacci si estendono per tutta la larghezza della scarpa fino ai lati, per dare a KD la sensazione che il piede sia stabile nell'intersuola. "È un equilibrio di estetica, stile e funzionalità", afferma Chang. Con espressivi tocchi di tessuto in maglia tra i lacci e svariati modi per personalizzare il tuo stile, questa scarpa è perfetta per essere indossata sia nel tempo libero che sul parquet.