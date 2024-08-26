Women's Euro 2022: Never Settle, Never Done
Il calcio femminile come non l'hai mai visto prima. Ed è solo l'inizio.
Da anni si parla della storia e della crescita del calcio femminile, ma visto che quest'estate è al centro della scena, è il momento di celebrare la straordinaria sicurezza e le incredibili abilità delle donne di oggi e delle ragazze che cambieranno il gioco di domani.
Diretto da Valentin Petit e con la partecipazione di giocatrici di tutti i livelli – tra cui la capitana delle Leonesse Leah Williamson, Marie-Antoinette Katoto della nazionale francese, Alexia Putellas del Barcellona, Ada Hegerberg della nazionale norvegese, Magda Eriksson e Pernille Harder del Chelsea, oltre alla freestyler di fama mondiale Rocky Hehakaija e alle ragazze di squadre locali di tutta Europa – il nostro nuovo video mette in mostra la velocità, le capacità tecniche e l'incredibile qualità del calcio femminile, oggi più grandioso che mai.
Alla domanda su cosa significhi questo video per lei e per il calcio femminile, Rocky risponde:
''Far parte di questo progetto significa tutto per me, è come un sogno che si avvera. Sono cresciuta guardando queste grandi pubblicità di Nike, imitandole per strada con gli amici. Nike sta dimostrando al mondo che il calcio femminile è una realtà da non sottovalutare, destinata a restare sotto i riflettori."
I progressi non si fermano mai
Celebrare le star del calcio di oggi e promuovere allo stesso tempo cambiamenti decisivi per il futuro di questo sport è possibile. Il calcio non ha mai raggiunto un livello così alto: gli investimenti, la copertura mediatica e il pubblico sono da record e sempre più ragazze giocano nelle squadre locali. Sono risultati che non possono essere ignorati o sminuiti.
Chi è in campo oggi sta dando il suo contributo per migliorare il calcio di domani. Ada Hegerberg continua a battersi senza sosta per la parità nel calcio femminile. Organizzazioni come Street Football x Barcelona e la scuola di calcio femminile del Barcellona stanno facendo in modo che giocatrici di ogni livello abbiano la possibilità di sperimentare le gioie e i vantaggi di questo sport meraviglioso. A Londra, il provider di formazione calcistica Level7Academy dell'ex professionista Mollie Kmita promuove programmi universitari a tempo pieno per oltre 400 atleti-studenti. Nel frattempo, nel 2021 il Grenfell Athletic FC ha fondato la compagine femminile del club, che quest'anno giocherà le sue prime partite ufficiali.
Tuttavia, non bisogna crogiolarsi nella gloria raggiunta. I progressi non si fermano mai. Bisogna puntare a maggiori opportunità professionali per le donne nel calcio, maggiori investimenti e accesso a tutti i livelli dello sport e maggiore visibilità attraverso la copertura mediatica.
È un momento decisivo per lo sport, con le atlete al centro della scena e Nike che continua a investire nella crescita del calcio. Ed è solo l'inizio.
Quest'estate rappresenta un grande traguardo per il calcio femminile e tutte le persone coinvolte in questo sport dovrebbero avere un solo obiettivo: fare ancora di più.
Never Settle, Never Done.