Quali sono i migliori WOD di CrossFit da provare?

For time:

30 clean and jerk con 60 kg (per gli uomini)



Si tratta di un workout benchmark, ossia pensato per essere ripetuto nel tempo e valutare così i progressi raggiunti. "Una diminuzione del tempo necessario rispetto a una precedente esecuzione di 30 clean and jerk indica un migliore livello di fitness", spiega Carswell. "Il carico per questo allenamento dovrebbe essere da leggero a moderato. Quindi, le 30 ripetizioni si contrappongono a un unico sollevamento massimale, come quello che si trova per esempio nelle Olimpiadi".