FM Broadcast presenta: We Are Born Ready

Le bambine e le ragazze hanno le carte in regola per infrangere record, conquistare vittorie e raggiungere i massimi livelli in ogni disciplina. Eppure, entro i 14 anni, abbandonano lo sport con una percentuale doppia rispetto ai maschi. Insieme, dobbiamo offrire loro il sostegno che meritano, affinché continuino numerose a fare sport. Per riuscirci, hanno bisogno prima di tutto di coach in gamba che le aiutino ad avere più fiducia in sé, che mettano in risalto le loro abilità e che creino legami profondi con loro, dentro e fuori dal campo.

La buona notizia è che per trovare coach del genere non serve cercare in lungo e in largo. Con qualche indicazione, quella persona potresti essere tu. Dai un'occhiata a Made to Play per scoprire come offrire il giusto coaching agli atleti e alle atlete della tua comunità.