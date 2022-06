Si può nuotare durante il ciclo mestruale? La risposta degli esperti

"Se usi accessori gonfiabili o un costume da gara, puoi nuotare tutti i giorni del mese, compresi quelli in cui hai le mestruazioni", afferma Alyssa Dweck, M.D., ginecologa e ostetrica, autrice di "The Complete A to Z for Your V" ed esperta in salute sessuale INTIMINA.

"Se sai nuotare, le mestruazioni non comportano alcun rischio aggiuntivo", sostiene.

Per essere precisi: non importa il tipo di acqua (piscina, mare, lago o una via di mezzo), nuotare con il ciclo mestruale in genere è sicuro.

Come spiega Dweck, molte persone temono che stare in mare durante il ciclo possa attirare squali o altri pesci pericolosi. "Ma gli squali non sono più inclini ad attaccarti durante il ciclo", dichiara.

Infatti, l'International Shark Attack File segnala che non ci sono prove che le persone con il ciclo siano più esposte al rischio di essere attaccate dagli squali.

"Molte si immergono tranquillamente durante le mestruazioni e non abbiamo raccolto dati che attestino un aumento degli attacchi", si legge nel rapporto.