Sfrutta i benefici delle immersioni in acqua calda e fredda

Quando rinfrescarsi

E se dopo un allenamento ad alta intensità desideri un po' di sollievo immediato? Potresti voler girare il rubinetto dall'altra parte e seguire l'esempio della star dei Lakers LeBron James e del calciatore portoghese Cristiano Ronaldo, che hanno pubblicato immagini di se stessi seduti in bagni di ghiaccio. Dalleck afferma che questo metodo, chiamato immersione in acqua fredda, può essere utile nelle occasioni in cui si sa che si è indolenziti e si desidera un fresco sollievo (ad esempio, subito dopo la prima lezione di boot camp dopo molto tempo). Basta solo sapere che dopo alcuni allenamenti, i bagni di ghiaccio possono fare più danno che bene, aggiunge. Uno studio recente, seppur breve, pubblicato sul "Journal of Applied Physiology" ha notato che l'immersione in acqua fredda dopo un allenamento di resistenza potrebbe effettivamente inibire la crescita muscolare.



Se si opta per un bagno di ghiaccio, secondo uno studio l'ideale sarebbe di farlo per 11-15 minuti a una temperatura compresa tra 11 e 15 gradi. La teoria è che, come l'ibuprofene, l'acqua ghiacciata riduce il dolore bloccando il processo infiammatorio causato dall'esercizio fisico. Alcune ricerche suggeriscono che l'acqua fredda può ridurre il dolore fino a quattro giorni dopo l'esercizio fisico.



Naturalmente, nessuno può sostenere che un bagno di ghiaccio sia rilassante. Ma potrebbe comunque essere utile per trovare concentrazione e tranquillità. È il caso di Josh Bridges, atleta professionista ed ex SEAL della Marina Militare degli Stati Uniti, che lo paragona alla meditazione. "Ogni mattina mi sveglio e vado subito nella vasca fredda che ho fuori casa mia. La temperatura è di circa un grado. Devo prima rompere lo strato superiore di ghiaccio e poi dopo mi immergo per quattro minuti di respirazione", afferma. "Se riesco a fare quello, il resto della giornata sarà una passeggiata".